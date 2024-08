Một trường ở Nghệ An dừng dạy tiếng Pháp cho học sinh lớp 1

Trường Tiểu học Lê Lợi (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) sẽ dừng dạy tiếng Pháp cho học sinh lớp 1 và thay thế bằng chương trình làm quen tiếng Anh.

Nghệ An dừng dạy tiếng Pháp cho trẻ lớp 1. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Mới đây, Sở GD&ĐT Nghệ An mới có văn bản hướng dẫn về việc dạy và học tiếng Pháp từ năm học 2024-2025.

Cụ thể, trường Tiểu học Lê Lợi (TP Vinh) sẽ không thực hiện chương trình tiếng Pháp cho học sinh lớp 1, thay vào đó là chương trình làm quen tiếng Anh.

Đối với học sinh lớp 2, trường này sẽ tổ chức khảo sát nguyện vọng của phụ huynh và học sinh để lựa chọn tiếp tục học tiếng Pháp cho các em đã học từ lớp 1 hay sẽ chuyển qua chương trình làm quen tiếng Anh.

Đối với học sinh đã học chương trình song ngữ tiếng Pháp ở lớp 1 và 2, các em cùng phụ huynh được làm khảo sát để chọn một trong 3 phương án gồm: Tiếp tục thực hiện chương trình song ngữ tiếng Pháp; thực hiện dạy học tiếng Pháp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hiện dạy học môn tiếng Anh là ngoại ngữ 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Học sinh lớp 4, 5 vẫn được học chương trình song ngữ tiếng Pháp cho đến hết bậc tiểu học. Đồng thời, việc thực hiện kiểm tra đánh giá môn tiếng Pháp ở tất cả chương trình phải tuân thủ theo quy định đánh giá học sinh tiểu học của Bộ GD&ĐT.

Trường THCS Lê Lợi (TP Vinh) cũng nhận chỉ đạo từ sở là tiếp tục thực hiện chương trình song ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh là ngoại ngữ 2 cho học sinh có nguyện vọng tiếp tục học môn tiếng Pháp.

Trong trường hợp không có đủ học sinh chọn nguyện vọng theo quy định, trường sẽ dừng dạy và học tiếng Pháp.

Đối với các lớp 7, 8, 9, nhà trường tiếp tục thực hiện chương trình song ngữ tiếng Pháp ban hành kèm theo quyết định số 3452/QĐ-BGDĐT và ngoại ngữ 2 là tiếng Anh cho đến hết cấp học.

Trong quá trình học, trường THCS Lê Lợi sẽ thực hiện kiểm tra đánh giá môn Tiếng Pháp, môn Toán bằng tiếng Pháp, tiếng Anh theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở của bộ. Ngoài ra, sở chỉ đạo trường không tiếp tục tổ chức thi và xét tốt nghiệp chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS.

Đối với các lớp chuyên tiếng Pháp tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh), trường tiếp tục tổ chức dạy học môn Toán bằng tiếng Pháp theo chương trình song ngữ tiếng Pháp ban hành kèm theo Quyết định số 3452/QĐ-BGDĐT nếu học sinh có nhu cầu.

Tương tự trường THCS Lê Lợi, trường THPT chuyên Phan Bội Châu không tiếp tục tổ chức thi và xét tốt nghiệp chương trình song ngữ cấp THPT cho học sinh chuyên Pháp lớp 12.

Trước đó, vào cuối tháng 7, Báo Nghệ An đưa tin trước ngày tuyển sinh lớp 6, trường THCS Lê Lợi bất ngờ dừng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 tiếng Pháp - lớp truyền thống của nhà trường. Điều này khiến nhiều phụ huynh có con thi chuyển cấp lo lắng vì các con đã gắn bó với tiếng Pháp trong nhiều năm học tiểu học.

Tại tỉnh nghệ An, trường Tiểu học Lê Lợi và trường THCS Lê Lợi là hai trường dạy tiếng Pháp dành cho học sinh thuộc diện phổ cập. Việc triển khai lớp học này nằm trong chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp do Bộ GD&ĐT triển khai tại 14 tỉnh, thành, trong đó có Nghệ An.