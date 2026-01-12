Một trường đại học ở miền Tây chính thức thành đại học

Đại học Trà Vinh chính thức trở thành cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng.

Trường Đại học Trà Vinh chính thức trở thành đại học. Ảnh: TTCP.

Phó thủ tướng Lê Thành Long mới ký quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 12/1/2026 về việc chuyển trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh. Theo đó, Đại học Trà Vinh trở thành cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, trụ sở chính đặt tại tỉnh Vĩnh Long.

Việc chuyển đổi được thực hiện trên cơ sở tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường Đại học Trà Vinh, phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong thời gian chưa bổ nhiệm giám đốc Đại học Trà Vinh, hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định hiện hành.

Cũng theo quyết định do Phó thủ tướng ban hành, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Vĩnh Long cùng các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát quá trình chuyển đổi, bảo đảm công khai, minh bạch; không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không làm gián đoạn hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường.

Đồng thời, các cơ quan liên quan phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất và kiến nghị việc chuyển trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh.

Trường Đại học Trà Vinh được hình thành và phát triển từ trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh. Sau 5 năm triển khai thành công dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam - Canada do Chính phủ Canada và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ, cùng với nhu cầu cấp thiết về phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Vĩnh Long, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, trường được chính thức thành lập theo Quyết định số 141/QĐ/2006-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, nhà trường hoạt động theo mô hình đa ngành, đa phương thức đào tạo từ cao đẳng, đại học đến sau đại học; thực hiện nhiệm vụ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và cung cấp các dịch vụ, góp phần vào sự phát triển giáo dục, kinh tế, văn hóa - xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong năm 2025 vừa qua, Đại học Trà Vinh tuyển sinh 7.000 chỉ tiêu toàn quốc cho 50 chương trình đào tạo chính quy. Trường này có nhiều ngành lấy điểm chuẩn khá cao như Ngôn ngữ Trung (24,51-26,51, điểm, tuỳ tổ hợp), Quản lý thể dục thể thao (24-26,58 điểm, tuỳ tổ hợp), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (23,2-24,64 điểm, tuỳ tổ hợp)...