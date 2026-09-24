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Lợi ích sức khỏe từ dừa

Sức mạnh chữa bệnh của dừa không chỉ dừng lại ở phần dầu. Cuốn sách sẽ mở ra cho bạn những lợi ích kỳ diệu từ cùi, sữa và nước dừa - từ câu chuyện lịch sử khi nước dừa từng được dùng làm dung dịch truyền tĩnh mạch, cho đến khả năng ngừa ung thư ruột kết, điều hòa đường huyết và loại bỏ ký sinh trùng đường ruột của cùi dừa.

Sức khỏe Kiến thức y khoa

Một thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ gan trước tác động của rượu

  • Thứ năm, 24/9/2026 20:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dầu dừa chứa MCFA, loại axit béo được nghiên cứu về khả năng giảm stress oxy hóa và tổn thương gan liên quan đến rượu.

Gan có khả năng tự tái tạo nếu được chăm sóc đúng cách. Ảnh: Shutterstock.

Là một chất chống oxy hóa, dầu dừa không chỉ bảo vệ chúng ta khỏi ung thư mà còn một số vấn đề khác liên quan đến các gốc tự do. Các MCFA trong dầu dừa đã được chứng minh là có khả năng ngăn ngừa sự tàn phá của các gốc tự do lên gan. Một nghiên cứu bởi H. Kono và các cộng sự cho thấy các MCFA có thể ngăn ngừa tổn thương gan do rượu bằng cách ức chế sự hình thành của các gốc tự do. Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy các axit béo, như những loại có trong dầu dừa, bảo vệ gan khỏi tổn thương và chết mô do các gốc tự do trong rượu gây nên, cho thấy việc sử dụng dầu dừa không chỉ ngăn ngừa tổn thương mà còn phục hồi mô bệnh. Tiến sĩ A. Nanji và các nhà nghiên cứu khác đã khuyến nghị sử dụng axit béo (từ các loại dầu nhiệt đới) như một chế độ ăn điều trị bệnh gan do rượu.

Trong tất cả cơ quan nội tạng của cơ thể, gan có lẽ là nơi nhận được lợi ích lớn nhất từ dầu dừa. Gan luôn phải chịu áp lực, thanh lọc chất cặn bã, trung hòa độc tố, phân hủy và tái tạo chất béo và protein, dự trữ và sản xuất năng lượng, cũng như thực hiện hàng trăm chức năng khác. Các vi trùng gây bệnh và các gốc tự do gây hại liên tục tấn công gan, ảnh hưởng đến chức năng của gan. MCFA trong dầu dừa giúp giảm áp lực cho gan bằng cách ngăn chặn các gốc tự do và tiêu diệt vi trùng có hại. Dầu dừa cũng có chức năng như một chất giải độc tự nhiên, bằng cách trung hòa tác dụng của chất độc. Ăn dầu dừa giúp giảm tải cho gan, bảo vệ gan khỏi các gốc tự do và cung cấp năng lượng cần thiết cho gan. Hãy nhớ rằng MCFA được gan sử dụng làm nguồn năng lượng để vận hành và kích thích quá trình trao đổi chất. MCT dường như cũng giúp tăng cường chức năng gan.

Dầu dừa cũng giúp gan không bị tắc nghẽn do cholesterol. Các chế độ ăn giàu MCFA giảm đáng kể mức cholesterol trong gan so với các chế độ ăn giàu LCFA. Mặc dù thông tin này có vẻ trái ngược với quan niệm phổ biến, nhưng những loại dầu chứa LCFA, như dầu đậu nành hoặc hạt cải, tạo ra mức cholesterol trong gan cao hơn rất nhiều so với dầu dừa.

Mặc dù việc tiêu thụ dầu thực vật không bão hòa có liên quan đến việc giảm mức cholesterol trong máu nhưng chúng lại làm tăng cholesterol trong mô, bao gồm cả cholesterol trong gan. Tiêu thụ dầu thực vật không bão hòa làm giảm cholesterol trong máu. Nhưng khi cholesterol rời khỏi máu, nó sẽ đi đâu? Nó không tự nhiên biến mất. Cholesterol sẽ bị rút khỏi máu và đưa vào các mô. Mặc dù máu có thể có mức cholesterol thấp hơn, nhưng các mô xung quanh sẽ có mức cholesterol cao hơn. Tiêu thụ nhiều dầu thực vật chứa LCFA có thể gây tắc nghẽn gan do cholesterol. Ngược lại, MCFA làm giảm mức cholesterol trong gan. Trên thực tế, MCFA có xu hướng làm giảm cholesterol trên tất cả mô.

A. B. Awad so sánh tác dụng của các chế độ ăn có 14% dầu dừa, 14% dầu cây rum hoặc 5% loại dầu đối chứng (thường là dầu đậu nành) đối với sự tích tụ cholesterol trong mô ở chuột. Chế độ ăn tổng hợp còn kèm thêm 2% dầu ngô, đem tổng mức chất béo lên 16%. Tổng mức tích tụ cholesterol trong mô của những con sử dụng dầu cây rum cao gấp 6 lần so với những con ăn dầu dừa, và gấp đôi so với nhóm đối chứng ăn chế độ ăn ít chất béo.

Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình.

Dầu dừa có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng như thế nào?

Nhờ chứa nhiều chất béo chuỗi trung bình, dầu dừa có thể được sử dụng nhanh để tạo năng lượng, đồng thời góp phần tăng cảm giác no và giảm lượng thức ăn nạp vào.

19:30 22/9/2026

Bruce Fife

Thái Hà Books và NXB Thế Giới

Dầu dừa dừa bảo vệ gan chống oxy hóa

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