Dầu dừa có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng như thế nào?

Nhờ chứa nhiều chất béo chuỗi trung bình, dầu dừa có thể được sử dụng nhanh để tạo năng lượng, đồng thời góp phần tăng cảm giác no và giảm lượng thức ăn nạp vào.

Dầu dừa được biết đến là chất béo ít calo tự nhiên duy nhất trên thế giới. Ảnh: Shutterstock.

Do MCFA được sử dụng để sản xuất năng lượng thay vì tích vào tế bào mỡ, dầu dừa có thể hữu ích trong việc kiểm soát cân nặng. Dầu dừa được biết đến là chất béo ít calo tự nhiên duy nhất trên thế giới. Khái niệm chất béo ít calo nghe có vẻ lạ, nhưng dầu dừa thực sự phù hợp với mô tả này, do ba lý do chính: Thứ nhất, tất cả các loại chất béo khác có 9 calo mỗi gam, nhưng dầu dừa có ít hơn, ở mức khoảng 8,6 calo. Đây không phải là lý do chính, hai lý do còn lại quan trọng hơn rất nhiều.

Lý do thứ hai là dầu dừa gây no tốt hơn bất cứ loại chất béo hay thực phẩm nào. Khi thêm dầu dừa vào bữa ăn, bạn cảm thấy no nhanh hơn và đỡ đói hơn giữa các bữa nên sẽ giảm nhu cầu ăn vặt. Đến cuối ngày, bạn thường ăn ít đi, nghĩa là nạp vào ít calo hơn, do đó, bạn thừa ít calo có thể bị tích thành mỡ hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Obesity đã chứng minh tác dụng này. Nghiên cứu này so sánh ảnh hưởng lên cơn đói giữa MCT và LCT. Khảo sát được chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn dài 14 ngày. Các tình nguyện viên được ăn thức ăn giàu chất béo trong mỗi giai đoạn. Giai đoạn một có 20% chất béo là MCT và 40% LCT. Giai đoạn hai, lượng MCT và LCT cân bằng. Giai đoạn ba có 40% MCT và 20% LCT. Các tình nguyện viên được ăn không giới hạn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi tỉ lệ MCT trong thức ăn tăng, tổng lượng thức ăn và calo nạp vào giảm. Dầu dừa có thành phần chủ yếu là MCT có thể thỏa mãn cơn đói nhanh hơn và khiến ta no lâu hơn bất kỳ loại dầu thực phẩm nào.

Lý do thứ ba là dầu dừa tăng tốc độ trao đổi chất lên mức cao hơn. Khi quá trình trao đổi chất tăng tốc, calo được tiêu thụ nhiều hơn. Do nhiều calo được sử dụng nên sẽ còn ít calo dư thừa để biến thành mỡ cơ thể.

Quá trình trao đổi chất được tính bằng cách đo mức độ tiêu hao năng lượng. Tiêu hao năng lượng là tốc độ sử dụng calo. Quá trình trao đổi chất càng nhanh, mức tiêu thụ năng lượng càng lớn. Chỉ cần thêm dầu dừa vào bữa ăn, ta đã giảm được lượng calo một cách hiệu quả. Một nghiên cứu có đo lường mức độ tiêu hao năng lượng trước và sau bữa ăn có chứa MCT đã chỉ ra mức tiêu thụ năng lượng của người có cân nặng bình thường tăng 48%, nghĩa là quá trình trao đổi chất tăng 48%. Với người béo phì, mức tăng là 65%! Vậy là càng thừa cân thì tác dụng tăng cường trao đổi chất của dầu dừa càng mạnh. Điều này rất tốt với những người muốn dùng dầu dừa để giảm cân.

Tuyệt vời hơn là tác dụng tăng cường trao đổi chất này duy trì khá lâu sau bữa ăn. Các nghiên cứu cho thấy sau một bữa ăn chứa MCT, tốc độ trao đổi chất tăng trong vòng 24 tiếng! Vậy nghĩa là sau khi ăn một bữa có chứa dầu dừa, tốc độ trao đổi chất sẽ tăng trong 24 tiếng. Trong khoảng thời gian này, cơ thể đốt nhiều calo hơn bình thường và bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học McGill tại Canada đã chứng minh rằng nếu bạn thay tất cả các loại chất béo và dầu có thành phần chủ yếu là LCT trong chế độ ăn như dầu nành, hạt cải, cây rum hay các loại dầu nấu ăn phổ biến khác sang một loại dầu có thành phần chủ yếu là MCT như dầu dừa, bạn có thể giảm tới đa 16kg cân nặng thừa mỗi năm! Bạn có thể trải nghiệm mức giảm cân này mà không phải thay đổi chế độ ăn uống hay giảm lượng calo nạp vào. Bạn chỉ cần đổi loại dầu ăn. Vì các tác dụng này, dầu dừa không chỉ được khuyên dùng để quản lý cân nặng mà còn là phương tiện để điều trị béo phì.

Đã có nhiều người đến gặp tôi và tường thuật lại quá trình họ giảm 2, 4, 8 kg và hơn thế nữa, chỉ nhờ việc thêm dầu dừa vào chế độ ăn. Một phụ nữ viết thư cho tôi, nói rằng cô đã dùng dầu dừa được hơn một năm rưỡi và trong khoảng thời gian đó đã giảm hơn 25 kg! Mặt khác, một số người phàn nàn rằng họ không thành công khi giảm cân. Kết quả mà bạn đạt được sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như chế độ ăn và mức hoạt động. Nếu bạn chỉ ngồi cả ngày ăn kẹo, bánh donut và ăn tràn lan trong bữa ăn, dầu dừa sẽ không tạo ra phép màu. Để đạt được kết quả tối ưu khi quản lý cân nặng thì dầu dừa cần được sử dụng kèm theo chế độ ăn hợp lý và luyện tập có kế hoạch. Bạn nên thêm dầu dừa vào bữa ăn để giúp nhanh no, tránh được việc ăn quá nhiều và có thêm nhiều năng lượng.

Do dầu dừa có tác dụng với việc giảm cân, một số người đã hỏi tôi: “Liệu dầu dừa có làm người gầy gầy hơn không?” Theo những gì tôi đã chứng kiến thì câu trả lời là không. Các nghiên cứu cho thấy lượng mỡ cơ thể càng thấp, tác dụng kích thích trao đổi chất và đốt calo của dầu dừa càng ít. Thêm nữa, những người suy dinh dưỡng và thiếu cân trở nên khỏe hơn và tăng cân khi thêm dầu dừa vào chế độ ăn. Có vẻ như nếu bạn thừa cân, dầu dừa giúp giảm mỡ thừa, nhưng nếu bạn thiếu cân, nó giúp bạn tăng cân. Dù bạn thiếu hay thừa cân, thêm dầu dừa vào chế độ ăn sẽ giúp bạn đạt được cân nặng tối ưu cho sức khỏe.