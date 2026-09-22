Những yếu tố khiến mẹ bầu có thể phải sinh mổ

Tiền sử sinh mổ, đa thai, ngôi thai bất thường hoặc một số biến chứng ở mẹ và thai nhi có thể khiến bác sĩ cân nhắc sinh mổ để đảm bảo an toàn.

Không phải mọi trường hợp mang thai đều có thể sinh thường. Tiền sử sản khoa, số lượng thai, tư thế em bé, sức khỏe của mẹ và tình trạng thai nhi đều có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp sinh.

Trong một số tình huống, sinh mổ được thực hiện theo kế hoạch, ở những trường hợp khác, bác sĩ có thể phải mổ cấp cứu khi cuộc sinh diễn biến bất thường.

Tiền sử sinh mổ

Theo Parents, từng sinh mổ không đồng nghĩa mẹ sẽ phải tiếp tục sinh mổ ở lần mang thai sau. Nhiều phụ nữ sau một lần sinh mổ vẫn có thể được cân nhắc sinh thường sau mổ, tùy loại sẹo trên tử cung, tiền sử sản khoa và tình trạng thai kỳ hiện tại.

Tuy nhiên, một số trường hợp có thể được khuyến nghị sinh mổ lại, đặc biệt khi mẹ từng trải qua nhiều lần mổ lấy thai hoặc có thêm yếu tố nguy cơ khác. Việc lựa chọn phương pháp sinh cần được bác sĩ đánh giá riêng thay vì chỉ dựa vào tiền sử sinh mổ.

Người từng có tiền sử sinh mổ có thể phải tiếp tục sinh mổ trong lần mang thai tiếp theo nếu có dấu hiệu bất thường. Ảnh: Shutterstock.

Đa thai

Mang song thai hoặc đa thai không đồng nghĩa chắc chắn phải sinh mổ. Nhiều trường hợp song thai vẫn có thể sinh thường nếu thai đầu nằm đầu xuống và không có biến chứng khác.

Ngược lại, sinh mổ có thể được cân nhắc khi thai đầu nằm ngôi mông, nằm ngang, nhau thai ở vị trí bất thường hoặc xuất hiện những vấn đề khác trong thai kỳ. Với thai ba hoặc nhiều hơn, sinh mổ thường được lựa chọn. Ngoài ra, ngay cả khi dự kiến sinh thường, mẹ mang song thai vẫn có thể phải chuyển sang mổ nếu một trong các em bé gặp vấn đề trong quá trình chuyển dạ.

Biến chứng của mẹ

Một số biến chứng trong thai kỳ có thể khiến sinh thường trở nên nguy hiểm hơn. Chẳng hạn, nhau tiền đạo xảy ra khi nhau thai nằm thấp và che phủ cổ tử cung. Khi nhau vẫn che phủ đường ra của em bé vào cuối thai kỳ, sinh mổ thường được khuyến nghị vì thai không thể đi qua cổ tử cung an toàn và mẹ có nguy cơ chảy máu nhiều.

Ngoài ra, tiền sản giật hoặc tăng huyết áp liên quan thai kỳ, một số bệnh lý nghiêm trọng của mẹ, nhiễm trùng đặc biệt và tình trạng chảy máu nhiều cũng có thể khiến bác sĩ cân nhắc sinh mổ tùy mức độ và thời điểm xuất hiện.

Bất thường ở thai nhi

Tình trạng của em bé trong thai kỳ và khi chuyển dạ cũng có thể quyết định phương pháp sinh. Nếu theo dõi cho thấy thai không nhận đủ oxy hoặc chất dinh dưỡng, có dấu hiệu suy thai hoặc nhịp tim thai thay đổi đáng lo ngại, bác sĩ có thể chỉ định sinh mổ để đưa em bé ra nhanh hơn khi sinh thường không còn an toàn.

Vị trí thai không thuận cũng là yếu tố khiến bác sĩ quyết định sinh mổ cho mẹ. Thông thường, thai sẽ xoay về tư thế đầu quay xuống dưới vào cuối thai kỳ. Tuy nhiên, một số em bé vẫn ở ngôi mông hoặc nằm ngang khi gần đến ngày sinh.

Nếu thai ngôi mông ở khoảng 36 tuần, bác sĩ có thể trao đổi về phương pháp xoay thai từ bên ngoài. Nếu không thể xoay hoặc việc xoay thai không phù hợp, mẹ sẽ được tư vấn giữa sinh thường và sinh mổ dựa trên từng trường hợp.

Với thai nằm ngang vào thời điểm gần sinh hoặc khi bắt đầu chuyển dạ, sinh mổ thường được khuyến nghị vì tư thế này có thể khiến việc sinh qua đường âm đạo không an toàn.

Bên cạnh đó, thai phát triển không tốt hoặc một số bất thường của thai nhi cũng có thể khiến bác sĩ lựa chọn sinh mổ trong từng trường hợp cụ thể. Trong quá trình chuyển dạ, nếu cổ tử cung không mở hoặc cuộc sinh không tiến triển, hoặc mẹ xuất hiện chảy máu nhiều, phương án sinh mổ cũng có thể được xem xét.