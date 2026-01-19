Một thư viện tại gia 'truyền đời' ba thế hệ

Một vị khách mà chị nhớ mãi trong những năm mở thư viện này, là một cô gái trẻ. Lần đó, cô gái tới thư viện, chị Hương tới hỏi thăm như thường ngày chị vẫn chào những vị khách mới. Cô gái chia sẻ mình gặp stress vì chưa thể mang thai như ý muốn, nhưng tới đây, cô thấy rất thư giãn, thoải mái đầu óc, như thể tâm hồn được chữa lành. Cứ thế, cô gái thường xuyên lui tới. Một ngày, cô báo tin đã có bầu, chị Hương mừng rỡ vì cảm thấy Ban công của mẹ đã gieo một sự tích cực, niềm hy vọng vào lòng cô.