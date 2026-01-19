Một thư viện tại gia 'truyền đời' ba thế hệ

|
Nằm trong một con ngõ yên bình tại phường Ba Đình, mỗi cuối tuần, Ban công của mẹ lại ríu rít tiếng cười từ các gia đình đưa con tới đây đọc đọc sách, mượn sách miễn phí. Vài năm gần đây, dự án đã trở thành địa chỉ thân quen của nhiều phụ huynh Hà Nội.
Không gian chứa hàng chục nghìn đầu sách tiếng Việt, tiếng Anh, với nhiều thể loại như văn học, khoa học, lịch sử,... phù hợp với các độc giả nhỏ tuổi. Không chỉ vậy, cuối tuần còn có những workshop thủ công, các hoạt động vẽ, chơi cờ... rất đa dạng tại không gian nho nhỏ này.
Cái tên Ban công của mẹ vốn xuất phát từ một kỷ niệm của chị Nguyễn Thu Hương và em gái về một ban công đầy thơ mộng tại nhà mẹ, nơi hai chị em thường ngồi đọc sách. Chị nghĩ tới "mẹ" khi đặt tên bởi tình yêu sách của chị cũng là do mẹ nuôi dưỡng. "Mẹ" vừa có nghĩa là mẹ chị, vừa chỉ chị là mẹ của các con, vừa có nghĩa chỉ chung cộng đồng những người làm mẹ, để ai nghe tên cũng thấy gần gũi như có mẹ ở bên.
Không gian ban đầu chỉ từ một tủ sách của gia đình, được lưu giữ qua 3 thế hệ trong nhà. Khi chị Thu Hương có mong muốn lan tỏa tình yêu sách, chị đã thảo luận ý tưởng với mẹ về việc mở một thư viện tại nhà, ngay ở khu vực gần ban công gia đình. Mẹ chị Hương đồng tình ngay với ý tưởng của con gái. Vậy là thư viện tại nhà của gia đình chị Hương bắt đầu hoạt động từ 2023 tới nay.
Từ nhỏ, chị Hương đã là một "mọt sách chính hiệu". Khi chị chưa đọc được sách, mẹ đã đọc cho chị. Lớn lên, mẹ chị thường xuyên dẫn chị ra sạp báo gần nhà, cho chị tự do lựa chọn sách để đọc. Sách đã mở ra một không gian vô tận cho trí tưởng tượng của chị khi đó. Bởi vậy, chị cũng muốn càng ngày càng nhiều bạn nhỏ được trải nghiệm những điều thú vị mà sách mở ra.
Một vị khách mà chị nhớ mãi trong những năm mở thư viện này, là một cô gái trẻ. Lần đó, cô gái tới thư viện, chị Hương tới hỏi thăm như thường ngày chị vẫn chào những vị khách mới. Cô gái chia sẻ mình gặp stress vì chưa thể mang thai như ý muốn, nhưng tới đây, cô thấy rất thư giãn, thoải mái đầu óc, như thể tâm hồn được chữa lành. Cứ thế, cô gái thường xuyên lui tới. Một ngày, cô báo tin đã có bầu, chị Hương mừng rỡ vì cảm thấy Ban công của mẹ đã gieo một sự tích cực, niềm hy vọng vào lòng cô.
Chị Hương muốn xây dựng Ban công của mẹ như một cộng đồng của các ông bố, bà mẹ. Tại đây, các phụ huynh thường xuyên trò chuyện, giúp đỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, chăm sóc gia đình. Ngay chính không gian thư viện cũng được nhiều bố mẹ giúp sức. Khi thư viện chuẩn bị các hoạt động cho con, nhiều gia đình tới phụ giúp chị Hương chuẩn bị các khâu sắp xếp đồ đạc, tổ chức, chuẩn bị dụng cụ.
Ban công của mẹ mang một không khí gần gũi, như thể cuối tuần mọi người cùng tụ họp lại một gia đình lớn. Các gia đình quen mặt nhau, các bé chơi cùng nhau, và còn rủ thêm bạn bè tới chơi cùng. Không gian đủ yên tĩnh để đọc sách, nhưng cũng đủ vui vẻ, nhiều năng lượng để chơi các hoạt động khác sôi nổi hơn. Không gian cũng tự vận hành theo nội quy mà không cần một người quản lý, hướng dẫn.
Ban công của mẹ là một bài học về lòng sẻ chia. Nhờ sẻ chia không gian chung, thư viện cũng nhận được nhiều sách và sự giúp đỡ của cộng đồng, các cuốn sách lại được tăng vòng đời, tăng giá trị khi tiếp cận được nhiều người đọc hơn.
Với chị Hương, duy trì cộng đồng đọc sách tại Ban công của mẹ có ý nghĩa rất lớn. Trong cộng đồng, mỗi cá nhân đều được gắn kết, chia sẻ và tự mình đóng góp thêm giá trị để cộng đồng lớn hơn. Việc đọc sách dù là một việc cá nhân, cũng cần một cộng đồng thân quen để thêm gắn bó, trò chuyện. Có như vậy, sách mới trở thành một phần của đời sống, thay vì chỉ nằm trên những giá sách.
