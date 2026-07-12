Một tháng Haaland ở Mỹ: Ghi 7 bàn, đăng 100 bài, tăng 20 triệu fan

Erling Haaland trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất, không chỉ trên sân đấu mà còn cả mạng xã hội.

Haaland thắng lớn ở World Cup 2026. Ảnh: @erling.

Erling Haaland đang là một trong những ngôi sao sáng nhất ở World Cup 2026 nhờ khả năng ghi bàn ấn tượng. Việc Na Uy tiến sâu khi trở lại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh cũng giúp đội tuyển cùng các ngôi sao của họ nhận được sự chú ý lớn của người hâm mộ túc cầu.

Tiền đạo chủ lực đang khoác áo Manchester City trở thành hiện tượng mạng nhờ tính cách hài hước ngoài sân cỏ, không ngại thể hiện bản thân và liên tục tạo nội dung phục vụ người dùng Internet.

Sau hơn một tháng đến Mỹ, Haaland bất ngờ là một trong những ngôi sao hoạt động chăm chỉ nhất trên các nền tảng số. Thống kê cho thấy anh và đội ngũ của mình đăng hơn 100 bài viết chỉ tính riêng ở tài khoản Instagram, không gồm Khoảnh khắc (Story) vốn biến mất sau 24giờ mà cầu thủ này cập nhật.

Trong cùng khoảng thời gian, lượng người theo dõi Haaland trên nền tảng tăng gấp rưỡi. Từ mức 40 triệu trước World Cup, con số vào tối 11/7 là gần 62 triệu.

Siêu sao người Na Uy có lượng fan tăng thuộc nhóm nhiều nhất World Cup này. Con số vượt qua khoảng 10 triệu người hâm mộ mới của Ronaldo hay mức 5 triệu của Messi, Mbappe, vốn đến từ những đội bóng danh tiếng hơn. Người xếp trên Haaland chỉ có Vozinha, thủ thành của Cape Verde với màn thể hiện “thần sầu” trước Tây Ban Nha, Argentina.

Các chỉ số của tài khoản Instagram Erling Haaland tăng mạnh. Ảnh: InstaS.

Không chỉ Instagram, Haaland còn hoạt động chăm chỉ ở YouTube. Khác với hình ảnh Viking dữ dằn trên sân cỏ, các video vlog của anh thể hiện một bộ mặt khác ngoài đời. Haaland thoải mái tương tác, trò chuyện và đùa giỡn với đồng đội, trải nghiệm nhiều hoạt động ở Mỹ. Những clip này thu về hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Story của anh trên Snapchat, phản ứng khi Messi lập hattrick hay đoạn phỏng vấn, tương tác cùng Vinicius, Bellingham đều trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Thực tế, Haaland không phải cầu thủ kém tiếng. Những mùa giải khoác áo Dortmund, Manchester City đã đưa anh vào hàng tiền đạo đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, mức độ “hút fan” của anh ở mức vừa phải, khi những khoảnh khắc viral ngoài sân cỏ chưa được khán giả nhìn thấy.