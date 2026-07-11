Đôi giày độc bản Ronaldo tặng 'fan cuồng'

Khoảnh khắc đặc biệt diễn ra ngay trên sóng phát trực tiếp khi nam YouTuber nổi tiếng IShowSpeed đang thực hiện buổi xem chung trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Buổi phát sóng trực tuyến bất ngờ bị gián đoạn trong ít phút khi một người đại diện thay mặt siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo xuất hiện, mang theo một gói quà được đóng gói cẩn thận để trao tận tay cho nam streamer người Mỹ, khiến anh hoàn toàn ngỡ ngàng. Ảnh: IShowSpeed.

Vừa trải qua nỗi buồn lớn khi chứng kiến đội tuyển Bồ Đào Nha của thần tượng bị loại ở vòng 16 đội trước Tây Ban Nha hồi đầu tuần, nam streamer lộ rõ vẻ xúc động. Khi cẩn thận mở gói quà và phát hiện vật phẩm bên trong, ngôi sao YouTube đứng chết lặng trong vài giây. Anh không giấu nổi sự kinh ngạc trước món quà bất ngờ mà bản thân chưa từng dám nghĩ tới. Ảnh: IShowSpeed.

Vật phẩm gây bão mạng xã hội này chính là đôi giày thi đấu Nike Mercurial Superfly 11 mang tên "CR7 Gold Scorpion". Toàn bộ thân giày được phủ một màu vàng gold, kết hợp với các chi tiết cá nhân hóa mang đậm dấu ấn của siêu sao người Bồ Đào Nha. Đây được xem là một trong những kỷ vật độc đáo và mang giá trị tinh thần lớn nhất. Ảnh: Nike.

Đôi giày đặc biệt này thuộc bộ sưu tập giới hạn được thiết kế riêng nhằm vinh danh Cristiano Ronaldo với tư cách là cầu thủ nam đầu tiên và duy nhất trong lịch sử ghi bàn tại 6 kỳ FIFA World Cup khác nhau. Ảnh: Nike.

Về mặt giá trị, giới chuyên môn nhận định kỷ vật này thuộc phân khúc tự định giá nếu đưa ra đấu giá công khai. Do Nike chỉ sản xuất đúng 2 đôi trên toàn thế giới - một đôi CR7 giữ lại và một đôi trao cho Speed, nên món quà này có thể trị giá hàng triệu USD. Sự khan hiếm tuyệt đối cùng yếu tố lịch sử từ trận đấu cuối của Ronaldo biến nó thành bảo vật thể thao độc nhất vô nhị. Ảnh: Nike.

Điểm càng khiến món quà trở nên vô giá chính là việc đôi giày này không phải phiên bản thương mại hay trưng bày. Nó được chính Cristiano Ronaldo mang trên chân và trực tiếp thi đấu trong chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Đôi giày đã đồng hành cùng anh trong những bước chạy cuối cùng tại giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Ảnh: GiveMeSports.

Theo các nguồn tin hậu trường, tiền đạo mang áo số 7 ban đầu có ý định sẽ đích thân trao tặng đôi giày vàng này cho IShowSpeed nếu đội tuyển Bồ Đào Nha tiến sâu vào vòng tứ kết. Dù kế hoạch thay đổi vì đội nhà bị loại sớm, Ronaldo vẫn quyết định thực hiện lời hứa nhằm tri ân một trong những người hâm mộ trung thành và cuồng nhiệt nhất của mình trên mạng xã hội. Ảnh: Nike.

Từ lâu, IShowSpeed đã xây dựng tên tuổi như một trong những cổ động viên công khai nhiệt thành nhất của CR7. Nam streamer thường xuyên bày tỏ sự ngưỡng mộ, theo sát mọi trận đấu và bảo vệ thần tượng của mình trên các nền tảng số. Buổi phát trực tiếp (livestream) đặc biệt này của IShowSpeed đã thu hút hơn 6,9 triệu lượt xem (tính riêng video livestream lưu lại trên kênh YouTube chính thức của nam streamer). Sức hút từ cuộc đối đầu tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ, cộng hưởng với màn "đập hộp" món quà không tưởng từ Cristiano Ronaldo, đã biến đây thành một trong những buổi phát sóng bùng nổ nhất của anh. Ảnh: IShowSpeed.

Khơi niềm đam mê bóng đá cho trẻ trước thềm World Cup 2026

Trong không khí World Cup 2026 đang tới gần, những cuốn sách trực quan về bóng đá sẽ giúp trẻ hào hứng khám phá môn thể thao vua.

World Cup 2026 đang đến gần, sự quan tâm của trẻ nhỏ với bóng đá cũng trở nên rõ nét hơn. Với nhiều em, tình yêu bóng đá bắt đầu từ một cầu thủ thần tượng, một chiếc áo đấu hay những đêm thức cùng gia đình xem World Cup.