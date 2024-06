Một số nơi ở miền núi và ven biển Quảng Bình thiếu nước trầm trọng

Tỉnh Quảng Bình đang bước vào thời điểm nắng nóng gay gắt kéo dài khiến người dân tại một số địa phương khu vực miền núi và ven biển thiếu nguồn nước sinh hoạt trầm trọng.

Những ngày nắng nóng gay gắt này, gia đình chị Cao Thị Hoa Lý và nhiều hộ dân tại thôn Tiền Phong (xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) phải chật vật với nguồn nước sinh hoạt.

Gần 400 giếng đào, giếng khoan ở đây nước đã cạn kiệt, những giếng có nước thì nhiều hộ sử dụng chung, bơm lên rất khó khăn, nước còn có độ phèn cao.

Chị Cao Thị Hoa Lý cho biết toàn thôn có 300 hộ, với gần 1.000 nhân khẩu nhưng 90% người dân trong thôn đang chịu cảnh thiếu nước nghiêm trọng, tình trạng diễn ra thường xuyên hàng năm vào mùa nắng nóng.

Từ sau Tết đến nay, do thiếu nước nên bà con phải đi xin nước ở giếng nhà nào còn để nấu ăn, uống, còn nước sinh hoạt, tắm giặt đều phụ thuộc vào khe suối. Những ngày nắng nóng, người dân phải mua dự trữ 5 - 10 bình để phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Để có thêm nước sinh hoạt trong mùa nắng nóng, người dân thôn Tiền Phong phải đi xin nhưng cần lắp đường ống ít nhất 300m. Bà con đi lấy nước cũng tranh thủ lúc sáng sớm hoặc đêm nước lên mới tích trữ được, còn ban ngày phải xuống khe, suối mới lấy được để về sinh hoạt.

Theo chị Cao Thị Hoa Lý, việc thiếu nước khiến cuộc sống của bà con rất vất vả, chật vật. Người dân thôn Tiền Phong muốn mua nước về để sinh hoạt, ăn uống cho đảm bảo, song do điều kiện kinh tế khó khăn nên phải đi xin ở các thôn khác tích trữ trong nhà.

Ông Cao Quang Khánh (thôn Tiền Phong, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa) cho biết, gia đình ông cùng 10-15 hộ dân khác trong thôn đã lắp đặt máy bơm nước từ Khe Rục Lạc để sử dụng trong sinh hoạt. Song từ đầu mùa nắng nóng đến nay, nước trong khe dần cạn kiệt, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài tầm 20 ngày nữa là hết nước trong khe Rục Lạc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa) Cao Văn Chương cho biết toàn xã có trên 70% hộ dân thiếu nước trong mùa nắng nóng.

Giếng khoan của một số hộ còn nước bà con cũng san sẻ cho nhau, còn lại thì ra khe, suối chở nước về dùng. Địa phương đã báo cáo lên huyện để tìm hướng khắc phục. Hiện có 2 giếng dự phòng của quốc phòng, nếu được sẽ sử dụng giải quyết tình trạng thiếu nước cho người dân.

Tại Quảng Bình, từ đầu tháng 5 đến nay liên tiếp diễn ra các đợt nắng nóng gay gắt và hiện tượng thiếu nước diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa như, Trọng Hóa, Dân Hóa, Trung Hóa, Lâm Hóa và một số công trình cấp nước của huyện Lệ Thủy.

Ngoài ra, một số vùng ven biển, ven cửa sông cũng có hiện tượng xâm nhập mặn và nguồn nước bị ảnh hưởng rất lớn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Thái Nguyên, Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, ngay từ đầu năm, nắng nóng rất gay gắt và dự báo một năm nắng nóng cường độ rất cao.

Tỉnh Quảng Bình đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý cấp nước có giải pháp để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong mùa hạn hán này.

Riêng đơn vị đã có giải pháp cụ thể để chuẩn bị vật tư thiết bị cũng như thổi rửa các giếng khoan, sẵn sàng cấp nước kể cả cấp nước lưu động cho bà con. Về giải pháp lâu dài, hiện các công trình cấp nước cho người dân chủ yếu là công trình nhỏ lẻ nên cần đầu tư công trình với quy mô lớn, tập trung lấy nguồn nước từ hồ nước ngọt, công trình thủy lợi có nguồn nước bền vững để kết nối các công trình lại và cấp nước đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Bùi Thái Nguyên cũng đề xuất tỉnh Quảng Bình cùng cơ quan Trung ương xem xét cấp nguồn vốn để xây dựng các công trình cấp nước tại những nơi thiếu hoặc chưa có như, vùng Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy, Tân Thủy (huyện Lệ Thủy), vùng Phù Hóa, Cảnh Hóa, Liên Trường (huyện Quảng Trạch) và một số vùng Tân Hóa, Trung Hóa (huyện Minh Hóa) đang thiếu nước trầm trọng trong mùa hạn hán.

