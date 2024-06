Hơn 100 hộ dân ‘khát’ nước bên thủy điện ở Lai Châu

Phản ánh đến Tiền Phong, người dân bản Nà Dân, xã Mường Kim, huyện Than Uyên (Lai Châu) bức xúc, quá trình thi công thuỷ điện Mường Kim 3 làm ngắt các mạch nước khiến bà con rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất.

Anh Trương Văn Trung, bản Nà Dân, xã Mường Kim cho biết: “Tình trạng mất nước sinh hoạt của bản bắt đầu khi thủy điện vào thi công khoan hầm”.

Nằm ở cuối bản Nà Dân, mặc dù có dây dẫn nước về tận nhà, nhưng hàng ngày gia đình bà Hoàng Thị La phải rong ruổi chở từng can nước trên xe máy về sử dụng.

Theo bà Hoàng Thị La trước đây, gia đình không bao giờ thiếu nước, nhưng nay, ngày nào bà cũng phải đi xin nước bên nhà anh trai cách vài km.

Không chỉ thiếu nước sinh hoạt, người dân nơi đây còn gặp khó với nước sản xuất.

"Trước khi thủy điện thi công, việc sinh hoạt, sản xuất của nhân dân vẫn bình thường. Đây là năm thứ 3 người dân bức xúc vì thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất. Tình trạng này kéo dài người dân không biết trồng cây gì, nuôi con gì", ông Hoàng Văn Bách, bản Nà Dân chia sẻ.

Về phía chính quyền địa phương, trao đổi với PV, ông Lò Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Mường Kim cho biết, xã làm việc với công ty và yêu cầu tiếp tục khoan giếng đảm bảo nước sinh hoạt cho bà con. Với những hộ không sản xuất được, yêu cầu chủ đầu tư hỗ trợ sản lượng theo từng vụ.

Về mức độ ảnh hưởng, ông Lò Văn Thắng cho biết thêm, toàn xã có hơn 100 hộ dân thuộc 3 bản bị ảnh hưởng thiếu nước sinh hoạt do tuyến hầm thủy điện đi qua. Về nông nghiệp, năm vừa qua xã có trên 100 hộ dân thuộc 4 bản không canh tác được.

Nguyên nhân dẫn đến thiếu nước do quá trình đào móng công trình thủy điện Mường Kim 3 làm sạt lở 78 mét kênh mương thủy lợi Chiềng Ban, xã Mường Kim, nguy cơ làm đứt đường bê tông bản Chiềng Ban 1 và an toàn khu dân cư phía trên.

Công ty Thủy nông Lai Châu phối hợp với UBND xã Mường Kim có biên bản làm việc với Công ty TNHH Bình Minh Lai Châu (chủ đầu tư) về kiểm tra đánh giá hiện trạng và khắc phục sự cố.

Ngày 11/4, Công ty Thủy nông Lai Châu có văn bản số 219 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương và UBND huyện Than Uyên về việc khắc phục thi công thủy điện Mường Kim 3 ảnh hưởng công trình thủy lợi Chiềng Ban.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và UBND huyện Than Uyên có văn bản chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả lại hiện trạng ban đầu đảm bảo quy mô, công năng, kết cấu công trình; có giải pháp đảm bảo cấp đủ nước phục vụ đời sống và sản xuất cho nhân dân, trường hợp làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, chủ đầu tư có trách nhiệm đền bù sản lượng cho nhân dân.

Ông Vũ Văn Nội - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Than Uyên cho biết, trước thông tin phản ánh của người dân, Phòng tham mưu cho UBND huyện đôn đốc chủ đầu tư tập trung sớm triển khai khắc phục các sự cố trong quá trình thi công thủy điện. Đồng thời, huyện thành lập các tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, nước sản xuất ổn định cho nhân dân trên địa bàn.

Làm việc với chủ đầu tư, ông Đặng Mạnh Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Bình Minh Lai Châu cho hay, sau khi xảy ra sự cố, công ty có giải pháp khắc phục kịp thời đảm bảo nước tưới tiêu cho bà con. Với diện tích không có nước tưới hoặc nước tưới bị giảm, công ty rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng để hỗ trợ cho người dân. Về nước sinh hoạt, công ty cũng khoan giếng, lắp ống và xây bể chứa để bà con có nước.

Theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND, ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh Lai Châu chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Bình Minh Lai Châu thực hiện Dự án thủy điện Mường Kim 3 tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên.

Dự án được xây dựng trên hai dòng suối Nậm Kim và Nậm Bốn, thuộc xã Mường Kim với công suất 18,5 MW, diện tích xây dựng hơn 18 ha. Đến nay, dự án đạt khoảng 85%, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2024.

Trước đó, vào tháng 5/2023, các hộ dân bản Nà Dân, bản Mường 1 xã Mường Kim tụ tập rào đường, bịt lối vào công trường không cho máy móc, công nhân thi công với mong muốn Công ty bồi thường việc mất nước sinh hoạt, nhà cửa ảnh hưởng (rạn, nứt..) do Công ty nổ mìn làm thủy điện.

