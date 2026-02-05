Một số loại hạt có khả năng giúp cơ thể giải độc

Các loại hạt được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất béo tốt. Ngoài ra, nhiều loại hạt còn có thể giúp cơ thể giải độc, làm chậm quá trình lão hóa.

Nhiều loại hạt giàu dinh dưỡng có thể giúp cơ thể thải độc. Ảnh minh họa: L.C.

Trong xã hội hiện đại, để giữ cho cơ thể khỏe mạnh và vóc dáng ưa nhìn, phần đông mọi người sẽ chú trọng việc đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, kiểm soát lượng ăn và hạn chế ăn vặt. Nhiều người khó làm chủ bản thân, đặc biệt là vào buổi chiều, ta thường cảm thấy mệt mỏi và thèm ăn. Để vượt qua thử thách này, bạn có thể tìm tới các loại hạt. Chúng không chỉ giúp thải độc, tăng cường sức đề kháng, mà còn hỗ trợ giảm cân, làm đẹp.

Có nhiều loại hạt (hay quả hạch) phổ biến như hạt dẻ cười, hạt hạnh nhân, hạt bí ngô, hạt điều, hạt hướng dương, hạt thông, đậu phộng và quả óc chó. Chúng chứa các acid béo không bão hòa, acid linolenic [1] và protein, không chỉ giúp thải độc, bổ não mà còn hỗ trợ giảm cân.

Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười chứa nhiều dầu thực vật và giàu dinh dưỡng, ví dụ như vitamin E, có tác dụng tăng sức đề kháng, làm chậm quá trình lão hóa, giải độc cơ thể.

Hạt hạnh nhân

Hạnh nhân là nhân bên trong hạt của quả hạnh đào – một loài thực vật thuộc chi Mận mơ. Nó có vị ngọt bùi đặc trưng, giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Nhân hạt mơ

Nhân hạt mơ giàu cellulose [2] và các hợp chất polyphenol [3] như acid linoleic, flavonoid [4]. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng hàm lượng cellulose trong một hạt nhân hạt mơ tương đương với một quả cam hoặc táo. Những chất này giúp giảm tỷ lệ cholesterol trong máu và các cơ quan khác, thúc đẩy quá trình lưu thông máu của toàn bộ cơ thể và hỗ trợ chức năng thải độc ở các cơ quan. Đồng thời, nhân hạt mơ rất giàu acid béo, giúp bôi trơn niêm mạc ruột già, thải độc và cải thiện các triệu chứng của táo bón.

Hạt điều

Hạt điều có 21% là protein, 40% dầu thực vật và hàm lượng vitamin rất cao. Trong các loại hạt thông thường, hạt điều có hàm lượng calorie tương đối thấp, giàu khoáng chất và vitamin tan trong chất béo, có tác dụng làm mềm mạch máu, loại bỏ các tạp chất trong máu, ngăn ngừa bệnh tim mạch. Đồng thời, hạt điều rất giàu chất béo có tác dụng nhuận tràng và chất sắt hỗ trợ thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu.

Hạt óc chó

Trong số tất cả các loại hạt, hạt óc chó chứa hàm lượng acid béo không bão hòa, protein, vitamin tan trong chất béo và cellulose cao nhất. Các acid béo không bão hòa đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển hóa chất béo, giảm cholesterol trong máu; các phospholipid hỗ trợ tăng hoạt động của tế bào, góp phần bảo vệ chức năng của các dây thần kinh não bộ.

Ngoài ra, calcium, magnesium, carotene [5] và vitamin tổng hợp có trong quả óc chó cũng hỗ trợ điều trị táo bón. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều vì nó chứa hàm lượng chất béo và calorie cao nhất trong tất cả các loại hạt.

Đậu phộng

Các acid béo không bão hòa trong đậu phộng có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể, lượng vitamin E và vitamin K dồi dào giúp tăng cường trao đổi chất ở tế bào. Đồng thời, hàm lượng cellulose cao trong đậu phộng có tác dụng giảm cholesterol và nhuận tràng. Ăn đậu phộng điều độ không chỉ có thể kiểm soát cân nặng hiệu quả mà còn bồi bổ cơ thể, giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư và các bệnh tim mạch.

Hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương

Hạt dưa rất giàu acid béo không bão hòa, trong đó acid linoleic chiếm đến 50%. Đây là loại chất giúp điều hòa chức năng sinh lý, chống táo bón, giảm cholesterol trong máu.

Hạt bí chứa các thành phần tự nhiên của bí ngô giúp giảm huyết áp cùng lipid máu, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Hạt hướng dương là một loại hạt rất tốt cho sức khỏe. Trong hạt hướng dương chưa qua chế biến chứa hàm lượng lớn acid linoleic cũng như các vitamin, protein, lipid, giúp quá trình trao đổi chất hàng ngày của cơ thể diễn ra đều đặn. Tuy nhiên, mọi người lại hay ăn hạt hướng dương rang, chứa rất nhiều calorie và dễ bị nóng trong.

Một số lưu ý khi áp dụng phương pháp thải độc bằng các loại hạt:

- Cố gắng lựa chọn các loại hạt tự nhiên, chưa qua chế biến nhằm giữ lại chất dinh dưỡng trong hạt hoặc đảm bảo khi ăn không gây béo.

- Nên ăn các loại hạt có hàm lượng chất béo cao như hạt dưa vào buổi chiều, không nên ăn quá nhiều, tối đa 10g. Đối với hạt óc chó thì mỗi ngày nên ăn 2 ~ 3 hạt và ăn trước 12 giờ trưa.

- Ăn các loại hạt trước bữa ăn sẽ giúp giảm cơn thèm ăn, giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Buổi tối không nên ăn hạt, tránh tình trạng dư thừa calorie gây béo phì. Thời gian thích hợp nhất để ăn các loại hạt là từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều.

- Nên kiểm soát lượng hạt ăn hàng ngày. Ăn quá nhiều các loại hạt dễ dẫn đến béo phì, những người có chức năng tiêu hóa kém cần hạn chế ăn các loại hạt có hàm lượng dầu cao, chỉ nên ăn không quá 15g mỗi ngày.

[1] Một acid béo thiết yếu không bão hòa, chủ yếu được tìm thấy ở các loại dầu thực vật. Nó được biết đến như một thành phần rất quan trọng của acid béo omega-3.

[2] Một hợp chất đóng vai trò là nguồn thực phẩm quan trọng cho nhiều loài động vật, vi khuẩn và nấm.

[3] Một nhóm hợp chất tự nhiên có trong thực vật, hỗ trợ chống oxy hóa, ngăn chặn tế bào bị tổn thương.

[4] Các hợp chất được tìm thấy trong nhiều loại trái cây và rau củ quả, hỗ trợ chống oxy hóa, chống sự sản sinh của gốc tự do.

[5] Chất tự nhiên có trong rau củ quả, cung cấp vitamin A cho mắt và da, chống ung thư, chống lão hóa.