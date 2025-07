Một phường ở Đà Nẵng xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Ngày 16/7, lãnh đạo UBND phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) cho biết bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại nhiều nơi trên địa bàn phường.

Theo đó, vào ngày 10/7 phường Quảng Phú nhận được thông tin báo có lợn chết do dịch bệnh của hộ bà Nguyễn Thị Đ. (trú tại khối phố Ngọc Mỹ), qua kiểm tra lâm sàng nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sau đó, lực lượng chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm chẩn đoán bệnh và tiến hành tiêu hủy con lợn nói trên.

Ngày 11/7, địa phương tiếp tục nhận tin báo có 2 con lợn bị chết ở khối phố Phú Quý và Ngọc Mỹ, đồng thời hộ ông Nguyễn Thế Ch. (ở tổ 3, khối phố Ngọc Mỹ) có đàn 25 con lợn có biểu hiện lâm sàng mắc bệnh sốt cao, bỏ ăn ủ rũ, da xuất huyết đỏ ửng. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu và hướng dẫn tiếp tục chăm sóc.

Ngày 14/7 địa phương nhận được phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số của Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương II cho kết quả dương tính với virut dịch tả lợn châu Phi của 3 mẫu bệnh phẩm lợn ngày 11/7.

Ngay sau đó, chính quyền đã hướng dẫn các hộ xử lý vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, rắc vôi khu vực chuồng trại và xung quanh vườn, tuyệt đối không tái đàn trong thời gian tới.

Đồng thời tổ chức dập dịch khẩn cấp, và tiêu hủy đàn lợn bệnh còn lại của hộ bà Nguyễn Thị Đ. và hộ ông Nguyễn Thế Ch., với số lượng 28 con, tổng trọng lượng 643 kg. Đồng thời vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu vực sau tiêu hủy, đảm bảo môi trường an toàn, không để tồn lưu mầm bệnh.

Chủ tịch UBND phường Quảng Phú Nguyễn Minh Nam cho biết địa phương đã khẩn trương triển khai khoanh vùng, dập dịch, rà soát tổng đàn lợn tại các khối phố.

Đồng thời cử cán bộ thú y phường thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để xử lý kịp thời.

