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Sống sao trong thời đại số?

Cuốn sách phân tích những thay đổi mà công nghệ và kết nối toàn cầu đang tạo ra đối với đời sống, doanh nghiệp và xã hội. Đồng thời, ấn phẩm đặt vấn đề về cách con người tận dụng cơ hội, ứng phó với thách thức và xây dựng những chính sách phù hợp trong một thế giới ngày càng siêu kết nối.

Đời sống Kỹ năng sống

Một người mù chữ sẽ dùng điện thoại thế nào?

  • Thứ sáu, 4/9/2026 07:38 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Không biết đọc, người Maasai vẫn có thể dùng điện thoại để hỏi giá thị trường, tìm thông tin về thú dữ và nhận câu trả lời bằng chính ngôn ngữ của mình.

Điện thoại di động đang làm thay đổi cách thức người dân ở các quốc gia đang phát triển truy cập và sử dụng thông tin, và tỷ lệ người sử dụng đang tăng vọt. Ở châu Phi số người sử dụng điện thoại di động là 650 triệu, và ở châu Á là gần 3 tỉ. Đa số những người này chỉ sử dụng những điện thoại có chức năng cơ bản - gọi điện thoại và gởi tin nhắn - bởi vì chi phí dịch vụ dữ liệu ở những quốc gia này là cao cắt cổ, vì vậy ngay cả những người có thể mua điện thoại có kết nối Internet hay điện thoại thông minh cũng không thể sử dụng chúng thoải mái. Điều này sẽ được thay đổi, và khi đó cuộc cách mạng điện thoại thông minh sẽ mang đến những ích lợi vô cùng lớn lao cho người dân.

Ngày nay tại các quốc gia có tuổi thọ thấp hơn 60 tuổi, hay thậm chí ở một vài nước là 50 tuổi, hàng trăm triệu người dân đang sống như ông bà của họ đã từng sống, và không có gì bảo đảm tình trạng chính trị và kinh tế vĩ mô của họ sẽ sớm được cải thiện một cách đáng kể. Điều mới lạ trong cuộc sống và tương lai của họ là sự kết nối mạng. Điều vô cùng quan trọng là, họ có cơ hội bỏ qua những thế hệ công nghệ cũ trước đó, như chiếc mô-đem quay số, và tiến thẳng vào giai đoạn kết nối không dây tốc độ cao, điều này có nghĩa sự thay đổi do kết nối mạng mang lại sẽ diễn ra còn nhanh hơn ở các nước đã phát triển.

Việc sử dụng điện thoại di động rộng rãi sẽ gây ra nhiều thay đổi hơn là người dân ở các quốc gia hiện đại có thể hình dung. Khi người dân được nối mạng Internet, đột nhiên họ sẽ có khả năng ngồi một chỗ truy cập gần như tất cả các thông tin trên thế giới bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Điều này cũng đúng thậm chí với một người Maasai mù chữ làm nghề chăn gia súc ở vùng Serengeti, nơi có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Maa và là thứ ngôn ngữ không có chữ viết - bởi vì anh ta có thể gọi điện hỏi thăm thông tin về giá cả thị trường ngày hôm đó và hỏi thăm thông tin từ họ hàng và người quen về vị trí của những con thú ăn thịt gần đó, rồi sau đó nhận câu trả lời bằng miệng qua thiết bị điện thoại của mình.

Điện thoại di động sẽ cho phép những người sống ở những địa điểm địa lý cô lập có thể kết nối với những người khác ở rất xa họ và rất khác biệt với họ. Về phương diện kinh tế, họ sẽ tìm được những cách thức sử dụng các công cụ mới có trong tay để mở rộng kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa lợi nhuận, như những người phụ nữ đánh cá đã làm với những chiếc điện thoại thô sơ của họ.

Eric Schmidt, Jared Cohen

NXB Trẻ

điện thoại hiện đại châu phi di động

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