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Trong cuốn sách này, huấn luyện viên cuộc sống Susie Moore chỉ ra nhu cầu được công nhận đang âm thầm chi phối rất nhiều lựa chọn của chúng ta: từ công việc, các mối quan hệ đến cách ta nhìn nhận chính mình. Thông qua những câu chuyện gần gũi và lời khuyên thực tế, tác giả muốn nhắn nhủ rằng tự do thật sự chỉ bắt đầu khi ta ngừng sống để làm hài lòng người khác.

Đời sống Kỹ năng sống

Đừng mải nhìn 'trang sức' của người khác mà quên mình có kim cương

  • Chủ nhật, 30/8/2026 07:30 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Ai cũng có những điều thiếu sót và vấn đề phía sau cánh gà. Điều đáng tiếc là ta thường nhìn thấy điểm mạnh của người khác mà quên khám phá thế mạnh của mình.

Mỗi người đều có điểm mạnh của riêng mình, và không có ai trên đời hoàn hảo không tì vết. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Bạn đang bỏ qua những điểm mạnh nào vì quá bận tâm đến việc mình không rành Excel, không có bằng thạc sĩ, không dễ dàng hòa nhập với xã hội hay bạn thấp bé so với người bạn cao ráo, thanh lịch của mình?

DỪNG NGAY.

Nhận biết được điểm mạnh của mình là điều quan trọng. Thời gian sống trên đời, cùng với tài năng độc đáo của chúng ta, quá quý giá để chúng ta cứ mãi bận tâm đến những gì còn thiếu. Chẳng cần phải chứng minh với bất kỳ ai ngoài bản thân mình. Không ai hoàn hảo hay có tất cả. Những người trông có vẻ hoàn hảo nhất trong số chúng ta chỉ đơn giản là làm việc hiệu quả với những gì họ có.

Và không ai, không một ai, sở hữu mọi kỹ năng trên đời. Và tất cả mọi người, vâng, tất cả mọi người, đều có vấn đề. Tác giả Regina Brett đã nói, “Nếu tất cả chúng ta ném vấn đề của mình thành một đống và nhìn thấy vấn đề của người khác, chúng ta sẽ tự lấy vấn đề của mình về lại.”

Vì vậy, nếu chúng ta định ghen tị với mái tóc hoàn hảo và cuộc hôn nhân hoàn hảo của ai đó, chúng ta cũng phải ghen tị với những vấn đề phía-sau-cánh-gà của họ như nợ thẻ tín dụng, căng thẳng thần kinh, bạn đời có thói lăng mạ, hoặc chứng rối loạn ăn uống. Nhưng chúng ta không biết những vấn đề phía-sau-cánh-gà này là gì – và đó không phải việc của chúng ta. Việc này đáng được nhắc lại: để chứng minh, hãy nhìn xung quanh bạn. Bạn thân của bạn có đăng lên mạng xã hội chuyện bị nhiễm trùng đường tiết niệu, chuyện khóc lóc vì người yêu cũ, hay chuyện tiền thuê nhà tăng khiến họ khủng hoảng không? Đảm bảo là không.

Và nếu ai đó có vẻ như không có rắc rối gì, thì có nghĩa là bạn chưa hiểu rõ họ. Bởi vì đó mới là vấn đề, đúng không? Chúng ta không nhìn thấy những thứ kinh khủng của người khác. Chuyện của người khác không phải chuyện của chúng ta – trừ khi họ muốn chia sẻ chúng. Nhưng chúng ta có thể đánh giá những gì mình thấy một cách tỉnh táo hơn. Bởi vì trong nhiều trường hợp, nó chỉ là một phần tư bức tranh toàn cảnh. Và những thứ họ chia sẻ? Là những thứ tốt đẹp mà họ có.

Thay vì cảm thấy cay đắng vì điểm mạnh của người khác, bạn có thể bắt đầu tập trung sự chú ý vào chính mình. Đây là một việc rất vui để làm. Rất ít người làm, và nó mang lại lợi ích to lớn cho những ai làm được. Bạn thậm chí có thể bắt đầu đơn giản như một bài kiểm tra StrengthsFinder. Việc không chỉ nhận biết mà còn khám phá và hành động nhiều hơn dựa trên những gì bạn có, sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Chưa kể đến việc sống cả đời với kim cương trong túi mà lại quên mất chúng, chỉ vì bạn mải dõi theo trang sức của người khác thì quả là một điều tệ hại.

Susie Moore

NXB Trẻ

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