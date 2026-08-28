Cuốn sách dành cho người thất nghiệp

Mất việc có thể kéo theo áp lực tài chính và cảm giác mất phương hướng, khi kế hoạch quen thuộc bị gián đoạn và một chặng đường mới cần được xác định.

Ở một giai đoạn nào đó, công việc có thể không còn đi theo hướng đã định: một vị trí bị cắt giảm, một lần chuyển nghề không như kỳ vọng hay đơn giản là cảm giác không biết nên bước tiếp thế nào. Khi ấy, điều cần tìm kiếm không chỉ là một công việc mới, mà còn có thể là cách nhìn khác về năng lực, lựa chọn nghề nghiệp và ý nghĩa của công việc.

Những cuốn sách về thiết kế cuộc đời, khám phá hướng đi nghề nghiệp hay tìm kiếm ý nghĩa có thể mang đến những góc nhìn để người đang thất nghiệp hoặc hoang mang trước tương lai có thêm cơ sở suy nghĩ về chặng đường tiếp theo.

Thiết kế một cuộc đời đáng sống

Thiết kế một cuộc đời đáng sống (tựa gốc: Designing Your Life) áp dụng tư duy thiết kế vào một bài toán quen thuộc: lựa chọn cách sống và con đường nghề nghiệp phù hợp với mỗi người.

Bill Burnett và Dave Evans, hai giảng viên tại Đại học Stanford (Mỹ), hướng dẫn độc giả tiếp cận cuộc đời như một quá trình có thể thử nghiệm, điều chỉnh thay vì phải tìm ra ngay một đáp án hoàn hảo.

Sách Một cuộc đời đáng sống giúp người đọc hình dung lựa chọn trước khi đưa ra quyết định lớn. Ảnh: Fahasa.

Sách khuyến khích người đọc quan sát điều khiến mình hứng thú, xác định giá trị và năng lượng trong công việc, sau đó xây dựng nhiều khả năng cho tương lai và thử nghiệm chúng qua những bước nhỏ.

Các bài tập như lập kế hoạch cho những phiên bản tương lai khác nhau giúp người đọc hình dung lựa chọn trước khi đưa ra quyết định lớn.

Cuốn sách nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới truyền thông và các tác giả nổi tiếng. Publishers Weekly đánh giá ấn phẩm là cuốn sách giàu tính khích lệ, được phát triển từ khóa học nổi tiếng cùng tên tại Stanford. Sách được đánh giá cao nhờ những bài tập giúp người đọc xác định điều phù hợp với bản thân, giọng văn đồng cảm và các lời khuyên thực tế.

Nhà văn Daniel Pink đánh giá cao cách sách tiếp cận cuộc sống thông qua thử nghiệm, tìm hướng đi, xây dựng nguyên mẫu và liên tục điều chỉnh, đồng thời khuyên mọi người nên đọc tác phẩm.

Chiếc dù của bạn màu gì?

Chiếc dù của bạn màu gì? (tựa gốc: What Color Is Your Parachute?) là cẩm nang dành cho những người đang tìm việc, muốn thay đổi nghề nghiệp hoặc cần xác định lại hướng đi sau một biến động trong công việc.

"Chiếc dù của bạn màu gì?" là cuốn sách nổi tiếng trong lĩnh vực định hướng nghề nghiệp. Ảnh: Fahasa.

Tác giả Richard N. Bolles cho rằng trước khi tìm một vị trí mới, mỗi người cần hiểu rõ mình có gì và thực sự muốn gì. Trọng tâm của sách là "Flower Exercise" - bài tập tự đánh giá giúp người đọc nhận diện sở thích, kỹ năng có thể chuyển đổi, phẩm chất và những yếu tố quan trọng trong môi trường làm việc. Từ đó, sách cung cấp hướng dẫn thực tế về tìm việc, xây dựng hồ sơ, mở rộng mạng lưới quan hệ, phỏng vấn và thương lượng lương.

Cuốn sách được đánh giá cao nhờ sức ảnh hưởng lâu dài trong lĩnh vực tìm kiếm việc làm và định hướng nghề nghiệp. Tạp chí Fast Company từng gọi đây là một trong những cuốn sách đầu tiên về tìm việc và cho rằng tác phẩm vẫn thuộc nhóm những sách hay nhất trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, Time nhận xét cuốn sách không chỉ nói về tìm việc hay thay đổi nghề nghiệp mà còn giúp người đọc tìm hiểu bản thân và điều họ muốn trong cuộc sống.

Đi tìm lẽ sống

Đi tìm lẽ sống (tựa gốc: Man’s Search for Meaning) kết hợp hồi ký của bác sĩ tâm thần Viktor E. Frankl về những năm tháng sống trong các trại tập trung với phần trình bày về liệu pháp ý nghĩa (logotherapy) do ông phát triển.

"Đi tìm lẽ sống" được bán hơn 16 triệu bản trên toàn thế giới. Ảnh: Alpha Books.

Từ trải nghiệm của bản thân và những bệnh nhân từng điều trị, Frankl đặt câu hỏi về khả năng con người tiếp tục sống và giữ phương hướng khi đối mặt với đau khổ cùng cực.

Theo ông, con người không phải lúc nào cũng có thể lựa chọn hoàn cảnh, nhưng có thể lựa chọn cách đối diện và tìm kiếm ý nghĩa trong đó.

Cuốn sách vì thế không chỉ kể lại một trải nghiệm lịch sử mà còn bàn về ý chí sống, trách nhiệm cá nhân và việc xác định điều khiến cuộc đời có ý nghĩa.

Được dịch sang hơn 50 ngôn ngữ và bán hơn 16 triệu bản trên toàn thế giới, Đi tìm lẽ sống được Library Journal đánh giá là một cuốn sách truyền cảm hứng, đáng đọc, nhấn mạnh khả năng Frankl tìm thấy điều có ý nghĩa từ một hoàn cảnh khủng khiếp.