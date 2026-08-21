Vì sao nhiều người hay mơ về người yêu cũ?

Giấc mơ về người yêu cũ đôi khi khiến chúng ta băn khoăn về cảm xúc của chính mình, nhưng sự xuất hiện ấy có thể bắt nguồn từ nhiều điều khác với tình yêu.

Giấc mơ về người yêu cũ tương đối phổ biến. Các nghiên cứu cho thấy 5-8% giấc mơ của con người có liên quan đến những người từng là bạn tình hoặc người yêu cũ, theo Sleep Foundation - trang web chuyên cung cấp kiến thức, nghiên cứu khoa học và đánh giá các sản phẩm liên quan đến sức khỏe giấc ngủ.

Một khảo sát của trang web này cho thấy 25% số người từng mơ có quan hệ gần gũi với người yêu cũ. Tương tự những giấc mơ đáng nhớ khác, chẳng hạn như mơ thấy răng rụng, giấc mơ về người yêu cũ có thể khơi lên những cảm xúc mạnh mẽ.

Không có một cách giải thích duy nhất và chính xác cho giấc mơ về người yêu cũ. Ý nghĩa của mỗi giấc mơ có thể khác nhau ở từng người, phụ thuộc vào mối quan hệ cụ thể họ từng có với người cũ, cũng như tình trạng tình cảm và trạng thái cảm xúc hiện tại.

Giấc mơ về người cũ

Mơ thấy người yêu cũ không nhất thiết đồng nghĩa với việc bạn còn yêu hay muốn quay lại. Theo Sleep Foundation, giấc mơ có thể bắt nguồn từ những cảm xúc chưa được giải quyết như thất vọng, tức giận, buồn bã hoặc ghen tuông còn tồn đọng sau một mối quan hệ.

Đặc biệt, nếu cuộc chia tay diễn ra đột ngột hoặc không có lời giải thích thỏa đáng, tâm trí có thể tiếp tục tìm kiếm sự khép lại thông qua giấc mơ, nơi bạn được nói những điều từng muốn nói hoặc nghe lời giải thích mình chưa từng nhận được.

Việc ngủ mơ thấy người yêu cũ không phải hiện tượng lạ. Ảnh: Pexels.

Những trải nghiệm gây sang chấn trong mối quan hệ, chẳng hạn bị bạo hành hoặc mất người yêu, cũng có thể ảnh hưởng đến nội dung giấc mơ khi não bộ tiếp tục xử lý cảm xúc và nỗi đau.

Bên cạnh đó, một tác nhân rất đời thường cũng có thể khiến người cũ xuất hiện trở lại. Bạn vừa nhìn thấy họ ngoài đời, lướt qua hình ảnh trên mạng xã hội hoặc bắt gặp một sự kiện gợi nhớ về họ. Đây có thể là một phần của quá trình củng cố ký ức, khi giấc mơ thường kết hợp những sự kiện xảy ra trong khoảng 1-7 ngày trước đó.

Ở một số trường hợp, người yêu cũ trong giấc mơ lại không thực sự đại diện cho chính họ. Những lo lắng trong mối quan hệ hiện tại có thể được não bộ "mượn" hình ảnh của người cũ để tái hiện. Chẳng hạn, nếu bạn đang nghi ngờ sự trung thực của người yêu hiện tại hoặc một người bạn, bạn có thể mơ thấy người yêu cũ phản bội bởi cảm xúc trong hai tình huống tương đồng nhau.

Tương tự, người cũ có thể tượng trưng cho một giai đoạn, cảm xúc hoặc trải nghiệm nào đó mà bạn từng gắn với họ. Nếu họ từng khiến bạn căng thẳng, thất vọng hoặc hạnh phúc, những cảm xúc tương tự xuất hiện trong cuộc sống hiện tại cũng có thể khiến hình ảnh ấy trở lại trong giấc mơ.

Vì vậy, điều đáng chú ý đôi khi không phải là "Tại sao mình mơ thấy người cũ?", mà là "Mình đã cảm thấy thế nào trong giấc mơ và cảm xúc đó đang gợi nhắc điều gì ở hiện tại?".

Hiểu giấc mơ qua sách

Những giấc mơ về người cũ có thể để lại nhiều câu hỏi sau khi tỉnh giấc. Nhưng đằng sau những hình ảnh tưởng như rời rạc ấy, giấc mơ còn có thể được nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau.

Trong cuốn 5 bước giải mã giấc mơ - Trò chuyện hằng đêm với giấc mơ, vì bạn hiểu bản thân hơn mình nghĩ (tựa gốc: 5 Steps to Decode Your Dreams: A Fast, Effective Way to Discover the Meaning of Your Dreams), thay vì cung cấp một "từ điển" trong đó mỗi hình ảnh chỉ có một ý nghĩa cố định, Gillian Holloway hướng người đọc đến việc tự phân tích giấc mơ dựa trên trải nghiệm của chính mình.

Cuốn sách xây dựng phương pháp 5 bước, bắt đầu từ ấn tượng đầu tiên về toàn bộ giấc mơ, sau đó xem xét hành động, cảm xúc, các biểu tượng và cuối cùng tìm kiếm điều mà giấc mơ có thể gợi mở cho đời sống khi thức. Tác giả cũng khuyến khích ghi lại giấc mơ và chú ý những chi tiết thường bị bỏ qua, qua đó nhận diện các mối liên hệ với những vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống.

Cuốn "5 bước giải mã giấc mơ - Trò chuyện hằng đêm với giấc mơ, vì bạn hiểu bản thân hơn mình nghĩ". Ảnh: NXB Thế giới.

Nếu Holloway bắt đầu từ trải nghiệm cá nhân, J. Allan Hobson lại tiếp cận giấc mơ từ khoa học thần kinh. Trong cuốn Dẫn luận về giấc mơ (tựa gốc: Dreaming: A Very Short Introduction), bác sĩ tâm thần và nhà thần kinh học người Mỹ tìm hiểu điều gì xảy ra trong não khi con người mơ, vì sao giấc mơ thường kỳ lạ, khó nhớ và giàu cảm xúc.

Hobson lần lượt giải thích giấc mơ hình thành như thế nào, những thay đổi xảy ra trong não khi con người ngủ, chức năng của quá trình này và lý do giấc mơ thường sống động nhưng khó nhớ.

Cuốn sách cũng đề cập các rối loạn liên quan đến giấc mơ, mối quan hệ giữa mơ với bệnh tâm thần, học tập, trí nhớ và ý thức. Tác giả còn bàn về việc diễn giải giấc mơ và xem xét lại những cách lý giải truyền thống dưới ánh sáng của các nghiên cứu thần kinh học hiện đại.