Có người vài năm không hôn ai

Là biểu tượng của tình yêu nhưng nụ hôn ngày càng ít xuất hiện trong những cuộc hẹn. Cử chỉ lãng mạn này đang thay đổi cùng cách người trẻ tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ.

Nụ hôn cuối cùng của Spencer (đến từ Anh) cách đây đã 2 năm, trong buổi hẹn đầu tiên. Mọi chuyện ban đầu khá hứa hẹn. Sau khi ghép đôi trên Tinder, cả hai đi dạo, uống nước, ăn kem rồi dùng bữa tối tại nhà cô gái. Cuối cùng, họ hôn nhau.

"Tôi không thích nụ hôn đó. Tôi thấy cô ấy hấp dẫn. Chúng tôi có sự hòa hợp, nhưng vẫn thiếu điều gì đó. Nụ hôn không có cảm xúc gì phía sau, giống như một việc máy móc phải làm", Spencer nói. Anh cũng khó lý giải nguyên nhân.

Đó không chỉ là nụ hôn gần nhất của Spencer mà còn là nụ hôn đầu tiên trong đời, khi anh 29 tuổi. Hiện 31 tuổi, anh cho rằng nụ hôn thứ hai theo một cách nào đó còn khó xảy ra hơn cả chuyện quan hệ gần gũi: "Khoảng cách để tiến tới nụ hôn dường như lớn hơn rất nhiều".

Không chỉ Spencer, nhiều người đang trải qua một cuộc khủng hoảng về sự thân mật, hay bước vào một "thời kỳ suy thoái của nụ hôn", theo The Guardian.

Theo một khảo sát gần đây của tập đoàn nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu YouGov, do thương hiệu chăm sóc răng miệng Waken ủy quyền, hơn 1/3 người trưởng thành ở Anh cho biết họ hôn ít hơn so với 5 năm trước. Gần 1/5 chưa hôn ai trong hơn một năm, trong khi 27% cho rằng nụ hôn đang trở nên ít phổ biến hơn.

Đối với Gen Z (những người sinh năm 1997-2012), sự tự ti có thể là một yếu tố. Khảo sát của Waken cho thấy những người 18-24 tuổi lo lắng về "thời điểm thích hợp" để hôn và liệu họ có hôn dở hay không. 1/3 cho biết từng tránh một nụ hôn vì thiếu tự tin. Điều này phù hợp với nhiều nghiên cứu cho thấy giới trẻ ngày nay có xu hướng né tránh rủi ro hơn các thế hệ trước, không chỉ hạn chế quan hệ tình dục mà còn tránh rượu và ma túy.

Người trẻ ngại hôn

Blair, 24 tuổi và là người phi nhị nguyên giới, chỉ hôn tổng cộng 3 lần kể từ tuổi thiếu niên, dù từng có một mối quan hệ yêu xa kéo dài 6 năm. "Dù đã ở bên nhau nhiều năm, tôi vẫn khá tự ti, bất an và e ngại vì mình có quá ít kinh nghiệm", Blair nói.

Ngày nay, giống nhiều người cùng thế hệ, Blair thích lối sống khép mình ở nhà, chưa bao giờ đến quán bar hay club hầu như không đi đâu ngoài nơi làm việc hoặc rạp chiếu phim. Nói cách khác, Blair chẳng bao giờ tìm đến hoặc đặt mình vào những tình huống mà việc hôn một ai đó có thể xảy ra.

Dù biểu hiện rõ hơn ở Gen Z, xu hướng né tránh rủi ro này, liên quan đến việc dành ít thời gian gặp gỡ trực tiếp bạn bè, đang lan rộng. "Mọi người không nói chuyện với người lạ, cũng không rủ nhau đi hẹn hò", Sarah Stein Lubrano, nhà lý thuyết xã hội đang viết một cuốn sách về hiện tượng "teo mòn kỹ năng xã hội", nói.

Một cảnh hôn trong bộ phim One Day. Ảnh: Netflix.

Nụ hôn là một ví dụ đáng chú ý bởi hành động này đòi hỏi những kỹ năng như đọc biểu cảm khuôn mặt, ngôn ngữ cơ thể và các tín hiệu xã hội tinh tế, vốn có thể đang mai một do sự phụ thuộc vào công nghệ. Theo Lubrano, sự suy giảm của nụ hôn là điều tất cả chúng ta nên quan tâm, "không phải vì ai cũng cần có một mối quan hệ tình cảm, mà bởi xét trên tổng thể, điều đó cho thấy sự kết nối xã hội, cam kết và cảm giác thuộc về đang giảm xuống".

So với việc tìm kiếm bạn đời hay quan hệ gần gũi, nụ hôn có thể dường như là chuyện nhỏ, đặc biệt với các thế hệ lớn tuổi vốn từng trao nhau nụ hôn khá tự nhiên.

Tuy nhiên, "suy thoái nụ hôn" được ghi nhận chỉ là một phần của sự đổ vỡ rộng hơn trong các kết nối xã hội, được cho là liên quan đến sự phát triển của giao tiếp kỹ thuật số, sự suy giảm của những không gian chung và đời sống về đêm, những thay đổi trong quan hệ giới và thậm chí cả nỗi lo bị giám sát.

Nhiều người trẻ không còn hôn ai trong thời gian dài. Ảnh: Pexels.

Nếu nụ hôn thực sự đang suy giảm, đây là một vấn đề xã hội, bắt nguồn từ sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng xã hội dành cho người trẻ nói riêng, Lubrano nhận định. "Chúng ta cần những nơi mọi người có thể tụ tập trong thời gian dài và cuối cùng có thể tiến đến một thời điểm mà họ muốn hôn nhau", bà nói.

Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, điều đó không có nghĩa mỗi cá nhân hoàn toàn bất lực.

Lubrano cho rằng những thách thức và sự phức tạp xoay quanh nụ hôn có thể đang bị thổi phồng so với những gì nó mang lại. Theo bà, hệ quả tiêu cực có khả năng xảy ra nhất khi chủ động hôn ai đó là bị từ chối và xấu hổ. Dù đau đớn, trải nghiệm này vẫn có giá trị, bởi nó chứng minh rằng con người có thể bước ra khỏi vùng an toàn.

Đó là lý do nụ hôn quan trọng, độc lập với tình yêu, tình dục hay các mối quan hệ. "Nếu con người không dám mạo hiểm ngay cả với một nụ hôn, chúng ta thực sự sẽ không dám đón nhận những rủi ro lớn hơn và quan trọng hơn", bà nói.

Nụ hôn qua những trang sách

Từ một cử chỉ thân mật tưởng như rất đỗi quen thuộc, nụ hôn cũng đã trở thành đề tài được nhìn nhận dưới nhiều góc độ, từ lịch sử, văn hóa đến tâm lý và tình yêu.

Trong cuốn sách mới The Kiss: A History of Passion and Power (tạm dịch: Nụ hôn: Lịch sử của đam mê và quyền lực), sử gia Katie Barclay nhìn nụ hôn như một hành động mang nhiều tầng ý nghĩa hơn sự thân mật giữa hai người. Cuốn sách lần theo lịch sử của nụ hôn trong khoảng một thiên niên kỷ, từ những cử chỉ liên quan đến tôn giáo, ngoại giao, lòng trung thành và quyền lực đến khi nó dần gắn với tình yêu và tình dục.

Cuốn sách The Kiss: A History of Passion and Power của tác giả Katie Barclay vừa ra mắt trong tháng 8. Ảnh: Amazon.

Barclay cũng chỉ ra rằng ý nghĩa của nụ hôn luôn thay đổi theo bối cảnh xã hội: nó từng xuất hiện trong các nghi lễ, giao ước, đời sống công cộng và cả những hình thức phản kháng. Từ đó, cuốn sách đặt nụ hôn vào mối liên hệ với lịch sử cảm xúc, giới tính và quyền lực, đồng thời gợi suy nghĩ về vị trí của cử chỉ này trong đời sống hiện đại.

Nếu The Kiss tập trung vào lịch sử và văn hóa, The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us (tạm dịch: Khoa học về Nụ hôn: Đôi môi nói với ta điều gì) của nhà sinh học kiêm nhà báo khoa học Sheril Kirshenbaum lại tiếp cận nụ hôn từ góc độ sinh học và tâm lý. Tác giả tìm hiểu nguồn gốc của hành động hôn, lý do nó trở thành một phần quan trọng trong đời sống của một số nền văn hóa nhưng lại ít phổ biến ở những nơi khác.

Cuốn sách cũng giải thích những phản ứng của não bộ và cơ thể khi con người hôn, vai trò của mùi, vị, hormone và các tín hiệu liên quan đến sự hấp dẫn. Bên cạnh đó, Kirshenbaum kết hợp kiến thức từ sinh học tiến hóa, tâm lý học, lịch sử và văn hóa đại chúng để lý giải vì sao con người vẫn dành nhiều ý nghĩa cho một hành động tưởng như rất bản năng.