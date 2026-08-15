Không chỉ Ronaldo ký thỏa thuận tiền hôn nhân

Bên cạnh những nhân vật nổi tiếng và giàu có, ngày càng nhiều người quan tâm tới thỏa thuận tiền hôn nhân để bàn bạc về tài sản trước ngày cưới.

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez kết hôn sau 10 năm bên nhau. Ảnh: @georginagio/Instagram.

Tờ Jornal de Noticias (JN) của Bồ Đào Nha cho biết Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez kết hôn tại Cascais (Bồ Đào Nha) ngày 11/8. Theo tài liệu JN độc quyền tiếp cận, hai người đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân tại một văn phòng công chứng ở Lisbon, một ngày trước đám cưới.

Theo thỏa thuận, siêu sao 41 tuổi và nửa kia vẫn giữ quyền sở hữu đối với những tài sản đứng tên riêng. Nếu hai người cùng mua một tài sản, nó có thể thuộc sở hữu chung.

Rodríguez đồng ý với các điều khoản và đặt bút ký vào giấy tờ, Marca đưa tin. Nếu ly hôn, cô sẽ không được hưởng một nửa khối tài sản kếch xù của Ronaldo. Tuy vậy, thỏa thuận vẫn dành cho Rodríguez một số quyền lợi đáng kể bao gồm: nhận khoản trợ cấp khoảng 100.000 euro/tháng suốt đời; sở hữu căn biệt thự sang trọng của gia đình tại khu La Finca, một trong những khu dân cư đắt giá và riêng tư bậc nhất Madrid.

Truyền thông Bồ Đào Nha nhận xét việc vợ chồng Ronaldo ký thỏa thuận tiền hôn nhân là động thái dễ hiểu nếu xét đến khối tài sản lớn của cả hai, đặc biệt khi CR7 hiện là một trong những vận động viên giàu nhất thế giới với tài sản ước tính hơn 1 tỷ euro.

Ai ký thỏa thuận tiền hôn nhân?

Thỏa thuận tiền hôn nhân là một hợp đồng bằng văn bản được ký trước khi kết hôn, quy định cách xử lý tài sản, các khoản nợ, thu nhập, lợi ích kinh doanh, quyền thừa kế và đôi khi cả nghĩa vụ cấp dưỡng vợ/chồng nếu cuộc hôn nhân kết thúc do ly hôn hoặc qua đời.

Về cơ bản, bất kỳ hai người nào đủ điều kiện kết hôn hợp pháp đều có thể ký thỏa thuận này. Mỗi người phải có đủ năng lực pháp lý, ký kết tự nguyện, hiểu rõ nội dung thỏa thuận và cung cấp thông tin tài chính đầy đủ.

Theo Forbes, thỏa thuận tiền hôn nhân không còn là "đặc quyền" của những người sở hữu khối tài sản khổng lồ mà đang dần trở thành lựa chọn được nhiều cặp đôi bình thường cân nhắc trước khi bước vào hôn nhân.

Cụ thể, một cuộc khảo sát của Harris (công ty nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận tại Mỹ) năm 2022 với hơn 1.000 người trưởng thành cho thấy 15% những người từng kết hôn hoặc đang đính hôn cho biết họ đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân, tăng mạnh so với mức 3% vào năm 2010.

Không chỉ những nhân vật nổi tiếng và giàu có, ngày càng nhiều người quan tâm tới thỏa thuận tiền hôn nhân. Ảnh: @cristiano/Instagram.

Tỷ lệ này cao hơn đáng kể ở Millennials (những người sinh năm 1981-1996) và Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) so với các thế hệ lớn tuổi. Trong số những người chưa kết hôn, 40% Millennials và 52% Gen Z cho biết họ "rất" hoặc "khá" có khả năng ký thỏa thuận tiền hôn nhân trong tương lai.

Julie R. Colton, luật sư chuyên về luật gia đình tại Obermayer ở Pittsburgh, Pennsylvania (Mỹ), cho biết bà đang chứng kiến không chỉ số lượng mà cả sự đa dạng của các cặp đôi tìm đến tư vấn về thỏa thuận tiền hôn nhân gia tăng. "Không chỉ triệu phú hay tỷ phú mới tìm đến chúng tôi", bà cho biết.

Một nhóm đáng chú ý là những người từng chứng kiến cha mẹ ly hôn, trong đó có nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce. Theo Colton, những người lớn lên trong các gia đình có cha mẹ chia tay thường có thêm động lực để giải quyết vấn đề tài sản trước khi kết hôn. Với kinh nghiệm hòa giải tranh chấp gia đình, bà cho rằng việc thương lượng các điều khoản sẽ dễ dàng hơn nhiều khi hai người chưa tức giận với nhau.

Tại châu Á, các thỏa thuận tiền hôn nhân cũng ngày càng phổ biến trong các gia đình hiện đại, theo Withersworldwide. Với sự thừa nhận của luật pháp, hình thức này được chấp nhận nhiều hơn như một công cụ bảo vệ tài sản.

Ở Việt Nam, pháp luật hôn nhân và gia đình không có bất kỳ quy định nào điều chỉnh về "hợp đồng tiền hôn nhân". Tuy nhiên, có thể xem đây là một dạng thỏa thuận mang tính chất ràng buộc về trách nhiệm pháp lý giữa các bên khi ký kết.

Khoản 1 điều 28, điều 47 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cho phép vợ chồng được quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận. Trường hợp lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận, thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Hiểu về thỏa thuận trước hôn nhân

Không chỉ là một văn bản pháp lý, thỏa thuận tiền hôn nhân còn được nhiều chuyên gia nhìn nhận rộng hơn. Hiểu về thỏa thuận tiền hôn nhân không có nghĩa là chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân thất bại. Ngược lại, nó giúp hai người nói rõ về tiền bạc, tài sản và trách nhiệm trước khi bước vào hôn nhân.

Trong cuốn Prenups for Lovers: A Romantic Guide to Prenuptial Agreements (tạm dịch: Thỏa thuận tiền hôn nhân cho những người đang yêu: Cẩm nang lãng mạn về thỏa thuận tiền hôn nhân), luật sư chuyên về luật gia đình Arlene G. Dubin tiếp cận thỏa thuận tiền hôn nhân từ góc nhìn khá khác với những tài liệu pháp lý khô cứng.

Tác giả xem quá trình chuẩn bị này như một cơ hội để các cặp đôi trao đổi thẳng thắn về tiền bạc, tài sản, nợ nần và những kỳ vọng trong hôn nhân. Sách hướng dẫn cách bắt đầu cuộc trò chuyện về thỏa thuận tiền hôn nhân, thương lượng các điều khoản và nhận diện những hiểu lầm phổ biến về loại hợp đồng này. Bên cạnh các tình huống thực tế, tác giả còn dành nội dung riêng cho người trẻ, phụ nữ, doanh nhân, người sống chung trước hôn nhân và những cặp đôi đã kết hôn.

Luật sư Aaron Thomas khuyến khích các cặp đôi thảo luận về tiền bạc trước khi bước vào hôn nhân trong cuốn sách "The Prenup Prescription: Meet the Premarital Contract Designed to Save Your Marriage". Ảnh: Amazon.

Trong khi đó, cuốn sách của Katherine E. Stoner và Shae Irving - Prenuptial Agreements: How to Write a Fair & Lasting Contract (tạm dịch: Thỏa thuận tiền hôn nhân: Cách xây dựng một hợp đồng công bằng và lâu dài) - được xây dựng như một hướng dẫn thực hành về cách chuẩn bị thỏa thuận tiền hôn nhân.

Nội dung đi từ việc cân nhắc liệu thỏa thuận có phù hợp với mối quan hệ hay không, xác định những vấn đề cần đưa vào hợp đồng đến quá trình thương lượng và hoàn thiện văn bản.

Các tác giả cũng đề cập những tình huống thường khiến vấn đề tài sản trở nên phức tạp, như một bên có nợ, sở hữu doanh nghiệp, có con riêng hoặc muốn bảo vệ tài sản đã tích lũy trước hôn nhân. Sách còn cung cấp các biểu mẫu, danh mục kiểm tra và hướng dẫn nhằm giúp hai bên chủ động thảo luận về tài chính thay vì để luật mặc định quyết định khi hôn nhân đổ vỡ.

Khác với cách tiếp cận thiên về hướng dẫn soạn hợp đồng, Aaron Thomas, luật sư gia đình và tốt nghiệp Trường Luật Harvard (Mỹ), đặt thỏa thuận tiền hôn nhân trong một câu hỏi rộng hơn: thỏa thuận tiền hôn nhân có thể giúp một cuộc hôn nhân tốt hơn như thế nào?

Cuốn sách của ông - The Prenup Prescription: Meet the Premarital Contract Designed to Save Your Marriage (tạm dịch: Giải pháp thỏa thuận tiền hôn nhân: Hợp đồng trước hôn nhân được thiết kế để bảo vệ cuộc hôn nhân của bạn) - lập luận rằng khi kết hôn, các cặp đôi đã bước vào một khuôn khổ pháp lý về tài sản và trách nhiệm tài chính, dù họ có chủ động xây dựng thỏa thuận riêng hay không.

Từ đó, tác giả khuyến khích các cặp đôi trao đổi trước về tiền bạc, tài sản và những tình huống có thể phát sinh thay vì để những vấn đề này trở thành tranh chấp sau này.