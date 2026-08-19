Học cách nhìn tiền qua 3 cuốn sách kinh điển

Giữa áp lực kiếm tiền và những cám dỗ của việc chi tiêu, người trẻ không chỉ cần biết cách làm ra tiền mà còn phải hiểu cách tiền tác động đến lựa chọn của mình.

Tiền thường được nhắc đến bằng những con số, nhưng cách mỗi người kiếm, giữ và sử dụng tiền lại bắt đầu từ những suy nghĩ rất khác nhau. Với người trẻ, khi thu nhập chưa ổn định, nhu cầu ngày một nhiều và áp lực tài chính đến sớm hơn, học cách nhìn về tiền đôi khi quan trọng không kém việc học cách kiếm tiền.

Có những cuốn sách không đưa ra công thức làm giàu nhanh chóng, mà gợi mở cách chúng ta hiểu về thói quen, lòng tham, sự kiên nhẫn và những lựa chọn tài chính trong đời sống.

Tâm lý học về tiền, Người giàu có nhất thành Babylon và Cha giàu cha nghèo là ba cuốn sách theo những cách khác nhau có thể giúp người trẻ nhìn tiền không chỉ như phương tiện để chi tiêu, mà còn như một phần của cách sống và lựa chọn tương lai.

Tâm lý học về tiền

Không đi theo lối tư duy tài chính thuần túy với những công thức đầu tư, Tâm lý học về tiền (tựa gốc: The Psychology of Money) tập trung vào một câu hỏi gần gũi hơn: Vì sao con người lại đưa ra những quyết định rất khác nhau khi đứng trước tiền bạc?

Qua 19 câu chuyện ngắn, tác giả Morgan Housel lý giải cách trải nghiệm cá nhân, lòng tham, sự tự tin, nỗi sợ, may rủi và hoàn cảnh sống chi phối hành vi tài chính.

Cuốn "Tâm lý học về tiền" nhận nhiều lời khen từ giới tài chính quốc tế. Ảnh: Tiki.

Cuốn sách cũng phân biệt giữa việc làm giàu và giữ được sự giàu có, nhấn mạnh vai trò của tiết kiệm, thời gian, khả năng chấp nhận rủi ro và sự kiên nhẫn. Với Housel, quản lý tiền không đơn thuần là bài toán về kiến thức hay con số, mà trước hết là câu chuyện về hành vi và cách mỗi người nhìn nhận cuộc sống.

Tâm lý học về tiền nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới viết sách và tài chính quốc tế. Jason Zweig, cây bút của The Wall Street Journal, gọi đây là "một trong những cuốn sách tài chính hay và độc đáo nhất trong nhiều năm". James Clear, tác giả Atomic Habits, cho rằng sách chứa nhiều ý tưởng thú vị, bài học thực tế và "là cuốn sách thiết yếu với bất kỳ ai muốn quản lý tiền tốt hơn".

Trong khi đó, tác giả cuốn Thinking in Bets, Annie Duke, đánh giá cao khả năng của Morgan Housel trong việc biến những khái niệm phức tạp thành câu chuyện dễ tiếp cận, giúp độc giả hiểu vì sao con người thường đưa ra quyết định tài chính sai lầm và làm thế nào để cải thiện chúng.

Người giàu có nhất thành Babylon

Được xuất bản lần đầu năm 1926, Người giàu có nhất thành Babylon (tựa gốc: The Richest Man in Babylon) truyền tải những nguyên tắc quản lý tiền thông qua các câu chuyện ngụ ngôn lấy bối cảnh Babylon cổ đại. Nhân vật trung tâm là Arkad, từ một người chép thuê trở thành người giàu nhất thành phố, rồi chia sẻ những bài học về cách tích lũy và bảo vệ tài sản.

Cuốn sách xoay quanh những nguyên tắc đơn giản như dành lại một phần thu nhập cho bản thân, kiểm soát chi tiêu, để tiền sinh thêm tiền, thận trọng khi đầu tư và không ngừng nâng cao khả năng kiếm tiền. Thay vì những công thức làm giàu phức tạp, tác giả George S. Clason nhấn mạnh rằng tài chính cá nhân được xây dựng từ thói quen, kỷ luật và sự kiên trì.

Cuốn sách truyền tải những nguyên tắc quản lý tiền thông qua các câu chuyện ngụ ngôn lấy bối cảnh Babylon cổ đại. Ảnh: Fahasa.

Một thế kỷ sau lần đầu xuất bản, Người giàu có nhất thành Babylon vẫn được nhiều người trong giới kinh doanh đánh giá cao. Daymond John, nhà sáng lập thương hiệu thời trang FUBU, từng đưa cuốn sách vào danh sách những tác phẩm được ông khuyến nghị.

Trong khi đó, David Heinemeier Hansson, đồng sáng lập phần mềm quản lý dự án Basecamp, gọi đây là một trong những phiên bản kinh điển của sách dạy làm giàu, đồng thời đánh giá cách tác phẩm truyền tải bài học về tiền bạc qua những câu chuyện ở Babylon là một cách tiếp cận thú vị.

Cha giàu cha nghèo

Được xuất bản vào năm 1997, Cha giàu cha nghèo (tựa gốc: Rich Dad Poor Dad) ngay lập tức lọt vào danh sách ăn khách và từ đó đã bán được hơn 32 triệu bản trên toàn thế giới.

"Cha giàu cha nghèo" là một trong những cuốn sách thành công nhất của Robert Kiyosaki. Ảnh: Kathleen Elkins/Business Insider.

Cha giàu cha nghèo kể về tuổi thơ của Robert Kiyosaki và ảnh hưởng của hai người cha: cha ruột, một người có học vấn cao nhưng gặp khó khăn về tài chính, và cha của người bạn thân, một doanh nhân giàu có. Sự tương phản giữa hai cách nhìn về tiền trở thành nền tảng để Kiyosaki trình bày những quan niệm về tài sản, thu nhập, đầu tư và giáo dục tài chính.

Thay vì chỉ khuyên người đọc làm việc để nhận lương, tác giả khuyến khích xây dựng những tài sản có khả năng tạo thu nhập và học cách để tiền "làm việc" cho mình. Cuốn sách vì thế tập trung nhiều vào thay đổi tư duy về tiền hơn là đưa ra một công thức làm giàu cụ thể.