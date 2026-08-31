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Trong cuốn sách này, huấn luyện viên cuộc sống Susie Moore chỉ ra nhu cầu được công nhận đang âm thầm chi phối rất nhiều lựa chọn của chúng ta: từ công việc, các mối quan hệ đến cách ta nhìn nhận chính mình. Thông qua những câu chuyện gần gũi và lời khuyên thực tế, tác giả muốn nhắn nhủ rằng tự do thật sự chỉ bắt đầu khi ta ngừng sống để làm hài lòng người khác.

Đời sống Kỹ năng sống

Lần tới nổi cáu, hãy nhớ điều này

  • Thứ hai, 31/8/2026 14:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một chuyến tàu đến muộn, một ngày tồi tệ hay chuyện chẳng như ý có đáng để ta nổi giận? Nghĩ về sự hữu hạn có thể giúp mọi thứ nhẹ đi.

Thay vì tức giận, nghiêm trọng hóa mọi thứ, hãy cố gắng nhìn vấn đề một cách nhẹ nhàng, hài hước. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Chúng ta có thể khoác lên mình chút màu sắc hài hước và thư giãn lên một chút không? Và đừng quá nghiêm trọng hóa mọi thứ? Cuộc sống không phải là một chuyến đi đầy căng thẳng. Nó có thể là một cuộc phiêu lưu hài hước. Nó không phải là thứ để chịu đựng cho đến khi bạn đi đến tận cùng cay đắng, hy vọng hành trình càng yên ổn càng tốt. Tôi thích câu nói của Joan Rivers: “Cuộc sống trôi qua rất nhanh. Tận hưởng nó. Bình tĩnh lại. Mọi thứ đều buồn cười cả. Tiếp nào. Ai cũng dễ trở nên buồn bực vì những điều không đáng”.

Đoán xem nào? Cái chết có tỷ lệ xảy ra 100%. Nó đang chờ tất cả chúng ta. Lần tới khi bạn cần kiểm tra thực tế, hãy đến nghĩa trang. Tôi nghiêm túc đấy. Tôi yêu những khu nghĩa trang. Chúng nhắc tôi rằng mọi thứ đều là tạm thời. Ngay lúc này, hình nền điện thoại của tôi là bức ảnh một nghĩa trang nhà thờ tuyệt đẹp ở Anh, để lần tiếp theo khi tôi muốn phát điên vì phải chờ tàu điện ngầm tận bảy phút, những tấm bia mộ cũ kỹ từ thế kỷ mười tám ấy có thể giúp tôi trở về thực tại.

Alain de Botton, người sáng lập tổ chức School of Life ở London, nói, “Một trong những điều tôi nghĩ chúng ta nên làm nhiều hơn là đặt sọ người trên bàn làm việc. Vào thời Trung cổ và đầu thời kỳ Hiện đại, sọ người là một phần thiết yếu trong thiết kế nội thất... Lúc ấy, sọ người là thứ bạn luôn đặt trên bàn làm việc. Lý do là vì khi làm việc, bạn sẽ luôn nhìn vào sọ người và nghĩ, ‘Chẳng bao lâu nữa mình sẽ như cậu ta thôi’”.

Tại sao tôi lại đồng ý mạnh mẽ với điều này?

1. Theo nghĩa đen, đó là sự thật. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ trông giống cậu ta, và sự thật đó có thể khiến chúng ta phải suy ngẫm.

2. Đó là một góc nhìn trực tiếp. Không gì như một chiếc sọ người để nhắc nhở bạn về sự tồn tại tạm thời của chính mình và thúc đẩy bạn hành động.

Thực tế thì cái chết và sự hối tiếc là hai thứ yêu thích của tôi để suy ngẫm và nói về. Chúng mang tính tích cực. Cái chết đang đến với tất cả chúng ta, và nó đến mà không hề hẹn trước. Nhưng sự hối tiếc thì không nhất thiết phải đến.

Susie Moore

NXB Trẻ

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