Bạn có đang ghen tỵ với ai không?

Mỗi người có một thế mạnh riêng. Thay vì muốn có mọi thứ người khác sở hữu, hãy tập trung phát huy điều khiến bạn trở thành chính mình.

Mỗi cá nhân đều có điểm mạnh riêng, hãy học cách công nhận và tự hào về bản thân. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Bạn cần giúp chứ?



Đây là cách để vượt qua việc thèm muốn những gì người khác có và làm chủ những gì bạn đang có:

Nghĩ xem: Tôi đang bận tâm về điều gì ở người khác? Nhớ phải thành thật!

Cân nhắc xem: Tôi thực sự biết được bao nhiêu về người này? Ví dụ như, họ có đang mắc nợ không? (Nhiều người trông có vẻ hào nhoáng đang thuê xe BMW và sống trong cảnh nợ nần!) Họ có gặp vấn đề ăn uống không? Họ có gặp vấn đề nào về sức khỏe sinh sản không?

Thực sự thì mối quan hệ của họ tốt đến mức nào? Họ và những người thân trong gia đình có khỏe mạnh không?

Thực sự nghĩ xem bạn biết bao nhiêu về người này. Có lẽ ít hơn bạn nghĩ. Bạn có thể lập một danh sách như thế này.

Những gì tôi biết về Louise:

Tóc đẹp

Mối quan hệ có vẻ đáng ghen tị

Những gì tôi không biết về Louise:

Liệu đời sống vợ chồng của cô ấy có ổn không

Mẹ cô ấy có tốt bụng (hoặc thậm chí còn sống) không

Cô ấy có hối hận vì đã không theo đuổi một con đường sự nghiệp khác, ngay cả khi cô thành công trong vai trò hiện tại không

Bây giờ, hãy cùng tập so sánh bạn với người khác một cách tích cực. Ban đầu có thể hơi khó chịu, nhưng hãy kiên trì nhé - xét cho cùng, chẳng ai nhìn thấy việc này ngoài bạn đâu!

Lập một danh sách và gọi nó là “Những gì tôi có!”

Bạn có gì mà nhiều người không có? Cha mẹ chu đáo, khỏe mạnh? Da đẹp? Sự nhanh trí? Hãy viết hết ra!

Bây giờ hãy nghĩ về một người mà bạn đang ghen tị. Thực sự thì họ đã giúp bạn như thế nào? Có thể họ đã vô tình truyền cảm hứng cho bạn thử tập yoga. Hoặc tự tin hơn trong công việc. Hoặc thử sức mình bằng cách du lịch đến một nơi nào đó mới mẻ.

Đây là một cách hay nữa. Hãy liệt kê tất cả những điểm tương đồng giữa bạn và người này. Tôi cược với bạn rằng danh sách này sẽ dài hơn bạn nghĩ. Chúng ta thường ghen tị với những người giống mình vì thấy bản thân trong họ - có thể họ chỉ đi xa hơn một chút. Và điều đó không sao cả! Họ đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn. (Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về điều này trong chương 5.)

Hãy làm thí nghiệm này. Xóa tất cả các ứng dụng mạng xã hội khỏi điện thoại và ngừng sử dụng chúng trong một tháng. Một khóa học tại Đại học Yale về hạnh phúc đã nhấn mạnh rằng điều này thực sự có thể khiến bạn hạnh phúc hơn cả một khoản tiền lớn. (Thấy chưa? Chúng ta đều là nạn nhân của trò nhảm nhí này.) Phải, thật đấy. Xóa ứng dụng đó đi! Tôi sẽ đợi.

Tưởng tượng thử xem. Nếu Tom Brady không chỉ muốn trở thành một tiền vệ bóng bầu dục ngôi sao mà còn là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp và thi đấu tại Wimbledon. Hoặc nếu Beyoncé muốn vừa trở thành nghệ sĩ giải trí hàng đầu thế giới vừa làm một nữ vũ công ballet hàng đầu. Hoặc nếu Oprah Winfrey muốn làm một nhà thiết kế thời trang bên cạnh việc làm một bà trùm giới giải trí như hiện tại. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tất cả bọn họ sẽ bị nhạt nhòa, yếu kém đi. Họ sẽ không còn là Tom, Beyoncé và Oprah, những chuyên gia trong lĩnh vực của họ nữa. Họ biết mình có gì, và họ cứ tiếp tục phát huy nó!

Thế giới này cần tất cả những kỹ năng đa dạng và độc đáo mà chúng ta có. Hãy tưởng tượng nếu tất cả chúng ta đều là bác sĩ. Hay nhà thiết kế túi xách. Hay phi công. Ai sẽ cứu chúng ta khỏi hỏa hoạn? Ai sẽ nướng bánh mì cho chúng ta ăn? Ai sẽ viết những cuốn sách chúng ta đọc hay những bài hát chúng ta thích hát trong nhà tắm? Sự độc đáo của chúng ta là quan trọng. Mối nguy hiểm duy nhất là tin rằng tài năng của một người có giá trị hơn tài năng của người khác.