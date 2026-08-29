Bạn đáng giá hơn những gì mình nghĩ

Đừng xem nhẹ những điều mình đang làm chỉ vì chúng không mang lại tiền bạc hay danh tiếng. Giá trị của một người còn nằm ở những đóng góp thầm lặng.

Tập trung vào điểm mạnh của chính mình mới là điều khiến ta mạnh mẽ. Ảnh: Maks Gelatin/Pexels.

Một người bạn của tôi từng kể rằng, phải nhờ đến luật sư ly hôn cô ấy mới nhận ra mình có giá trị đến mức nào. Cô ấy đã hy sinh đến không thể tin nổi cho cuộc hôn nhân của mình: cô đã tạm gác sự nghiệp của mình lại một thời gian để chồng có thể thành công và để các con có thể có một bậc phụ huynh ở nhà (tôi không có ý phán xét gì ở đây - mọi đóng góp nuôi dạy con cái đều khó khăn và những lựa chọn đều mang tính cá nhân). Nhưng cô nghĩ mình chẳng có giá trị gì cho đến khi một luật sư tài giỏi phân tích mọi chuyện. Họ ngang hàng với nhau. Đừng quan tâm LinkedIn nói gì.



Hãy hình dung xem. Giá cả sẽ khác nhau tùy từng nơi, nhưng đại khái là:

Giá thuê bảo mẫu toàn thời gian, sống tại nhà: 800 đô la một tuần

Giá thuê đầu bếp riêng ba bữa một ngày: 300 đô la một tuần

Giá thuê quản gia bao gồm mua sắm, sắp xếp, thanh toán hóa đơn, đưa đón con cái: 700 đô la một tuần

Giá thuê người giúp việc nhà theo ngày: 260 đô la một tuần

Huấn luyện viên cuộc sống theo yêu cầu/ bạn hẹn/ người để tâm sự/ người đồng hành cùng bạn đời: vô giá

Tạm gác lại sự nghiệp để đóng tròn vai hỗ trợ bạn đời: có thể lên tới hàng triệu đô la (tôi không hề nói quá)

NHẮN RIÊNG VỚI BẠN

Đây không phải là chuyện tiền bạc như một thước đo để khẳng định giá trị của bạn (cũng không phải là việc có việc làm hay bạn đóng góp theo cách cụ thể nào). Vấn đề là không được xem nhẹ những gì bạn đang làm, dù đó là gì. Bất cứ điều gì bạn đang làm ngay lúc này đáng giá nhiều hơn bạn nghĩ. Bạn có thể đang bỏ sót điều gì không? Giá trị của bạn như một người bạn trung thành thì sao (chà: thế còn chuyên viên tâm lý/ chuyên gia quan hệ công chúng/ huấn luyện viên cuộc sống cho bạn bè)? Những bông hoa bạn trồng khiến mọi người dừng lại, hít hà và mỉm cười? Cách bạn lắng nghe đồng nghiệp khi cô ấy suy nghĩ về một vấn đề? Những chuyến đi táo bạo của bạn truyền cảm hứng cho người khác khám phá thế giới nhiều hơn? Việc trân trọng giá trị của bản thân, dù bạn xuất hiện ra sao và làm gì, đều quan trọng.