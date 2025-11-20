Một ngày luyện Toán quốc gia cùng 'cậu bé vàng' Lê Bá Khánh Trình

Phòng làm việc của tôi ở tầng 2, không gian nhỏ nhưng đủ để tôi làm việc và đắm chìm trong thế giới toán học của riêng mình. Với tôi, toán học muôn hình vạn trạng, mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau. Nó khiến mình choáng ngợp vì sự rườm rà khi lần đầu tiếp xúc, nhưng bức tranh sẽ dần đẹp lên, khiến mình bất ngờ và đắm chìm vào đó. Nhiều người nghĩ toán học khô khan, chỉ áp công thức là giải được. Thực ra, toán học có thể nói lên ý kiến cá nhân bởi mỗi người có cách tiếp cận và giải toán rất riêng. Nhìn vào bài toán, chúng ta có thể thấy được cá tính và cái “hồn” của người giải trong đó. Những điều này, AI chưa thể làm được và tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm được.