Một mình tận hưởng cuối tuần, đón Giáng sinh sớm cùng vivo V60 Lite

Selfie một mình tại công viên không làm khó tôi nhờ camera trước 32 MP HD. Khi muốn tạo bức chân dung nghệ thuật hơn, tôi dùng camera sau với tính năng Chuyên gia AI Chân dung vòng sáng Aura, có thể tùy chỉnh ánh sáng và nhiệt độ màu để bức hình vừa nổi bật khuôn mặt, vừa hài hòa với không gian xung quanh. Trước khi về nhà, tôi cũng tranh thủ kiểm tra pin. Dùng suốt từ sáng đến chiều, pin máy vẫn còn hơn 50%. Kể cả khi dung lượng xuống thấp, tôi cũng yên tâm nhờ sạc siêu tốc 90 W, giúp vivo V60 Lite nhanh chóng đầy lại trong lúc tranh thủ làm vài việc lặt vặt.