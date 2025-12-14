Một loạt nước xem xét cấm trẻ dùng mạng xã hội

Nhiều nước đang nghiên cứu đề xuất cấm thanh thiếu niên dùng mạng xã hội như Facebook và TikTok giống Australia giữa nhiều lo ngại về tác hại tiềm ẩn của các nền tảng tới trẻ em.

Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm người dưới 16 tuổi truy cập vào các ứng dụng mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Australia mới đây trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm người dưới 16 tuổi truy cập vào các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Instagram và TikTok. Các nền tảng có thể bị phạt tới 50 triệu AUD (tương đương 33 triệu USD ) nếu không thực thi nghiêm túc.

Quyết định này dẫn tới nhiều tranh luận, khi một số người hoài nghi về hiệu quả của luật mới và đặt câu hỏi về cách thực thi. Các công ty công nghệ phản đối quy định mới, còn một số nhóm bảo vệ quyền riêng tư cho rằng lệnh cấm toàn diện có thể đẩy trẻ em khám phá những khu vực ít được kiểm soát trên Internet.

Tuy nhiên, theo New York Times, một số nước khác có khả năng sẽ theo bước Australia. Các quốc gia như New Zealand thông báo sẽ thảo luận với Australia khi xây dựng những chính sách riêng để hạn chế thời gian trẻ em dùng mạng xã hội.

Đan Mạch

Đan Mạch có thể trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên noi theo Australia và áp dụng giới hạn độ tuổi dùng mạng xã hội trên toàn quốc. Hồi tháng 11, chính phủ Đan Mạch công bố đề xuất cấm mọi trẻ dưới 15 tuổi sử dụng các nền tảng.

Đề xuất của Đan Mạch không mạng tay như Australia, vì phụ huynh được phép cho con cái từ 13 tuổi dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu đề xuất được thông qua thành luật, Đan Mạch sẽ có những hạn chế sâu rộng nhất trong Liên minh châu Âu.

“Chúng tôi có những lập trường cần thiết chống lại thực trạng các nền tảng công nghệ lớn được tự do xâm nhập vào thế giới của trẻ em quá lâu”, Caroline Stage Olsen - Bộ trưởng Kỹ thuật số Đan Mạch - cho biết trong một tuyên bố.

Trẻ em tiểu học ở Đan Mạch, quốc gia có khả năng trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu áp đặt giới hạn độ tuổi truy cập nền tảng công nghệ. Ảnh: Ritzau Scanpix.

Chính phủ Đan Mạch trích dẫn bằng chứng cho thấy các công ty công nghệ xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên việc giữ chân người dùng. Trong một tuyên bố khác, bà Olsen cho biết cơ chế này sẽ gây nghiện.

Chính phủ chưa giải thích cách thức thực thi lệnh cấm, nhưng một số nhà lập pháp kỳ vọng đề xuất sẽ thành luật trong năm 2026.

Malaysia

Hồi tháng 11, chính phủ Malaysia công bố kế hoạch cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm 2026.

Bộ Truyền thông Malaysia cho biết họ đang xem xét các biện pháp buộc Instagram, Snapchat và TikTok xác minh độ tuổi người dùng. Một biện pháp được cân nhắc là áp dụng Hệ thống Xác minh danh tính điện tử (eKYC). Các tổ chức tài chính dùng eKYC để xác minh danh tính của một người bằng thẻ căn cước, xác thực sinh trắc học và các tài liệu khác do chính phủ cấp.

Tuần trước, Bộ trưởng Truyền thông Fahmi Fadzil cho biết ông sẽ tham khảo ý kiến của chính phủ Australia về cách thực hiện lệnh cấm tương tự.

Liên minh châu Âu

Liên minh châu Âu từ lâu đã là một trong những cơ quan quản lý công ty công nghệ nghiêm ngặt nhất. Giới lãnh đạo cấp cao đang ám chỉ họ có thể tiến xa hơn, bao gồm áp dụng các chiến lược tương tự Australia.

Hồi tháng 9, Ursula von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu - kêu gọi các thành viên chú ý đến luật mới. “Tôi tin rằng các bậc phụ huynh nên nuôi dạy con cái thay vì (trẻ em học từ) thuật toán. Australia đang tiên phong”, bà nói. Bà von der Leyen cho biết sẽ triệu tập một nhóm chuyên gia tư vấn vào cuối năm 2025.

Các nhà lập pháp ở Pháp, Tây Ban Nha và Romania cũng có ý tưởng noi theo lệnh cấm của Australia.

Nhiều nước đang cân nhắc giữa biện pháp quyết liệt như Australia hoặc xây dựng chính sách riêng. Ảnh: Reuters.

Anh

Thay vì lệnh cấm toàn diện, Anh viện dẫn những luật về quyền riêng tư hiện có để hạn chế quyền truy cập vào nội dung có hại.

Hồi tháng 7, chính phủ Anh thông qua một đạo luật mới yêu cầu người dùng chứng minh độ tuổi trên 18 để có quyền truy cập vào thông tin trực tuyến được cho là tiêu cực. Luật buộc các trang web khiêu dâm cùng một số ứng dụng hẹn hò và trò chuyện phải kiểm tra độ tuổi, nếu không sẽ bị phạt nặng.

Trung Quốc có một số quy định nghiêm ngặt nhất thế giới về việc sử dụng Internet. Nhiều nền tảng phổ biến như Facebook, Instagram hay Snapchat không hoạt động tại đại lục.

Nước này dùng nhiều trang nội địa và chính quyền giới hạn về thời gian trẻ em sử dụng những nền tảng này. Năm 2021, Bắc Kinh hạn chế thời gian trẻ em chơi điện tử xuống còn 3 giờ/tuần, từ 20h-21h vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Năm 2023, Cơ quan quản lý Internet Trung Quốc đề xuất giới hạn thời gian sử dụng điện thoại thông minh của trẻ em dưới 8 tuổi xuống còn 40 phút/ngày. Giới hạn này sẽ tăng theo độ tuổi, đạt mức 2 giờ/ngày với trẻ từ 16-18 tuổi.

Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em ngăn cấm các công ty thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng dưới 13 tuổi. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ khó cấm hoàn diện, một phần vì mỗi bang có luật riêng. Một số bang tìm cách hạn chế trẻ em dùng mạng xã hội, song nỗ lực này bị khởi kiện với lý do tự do ngôn luận.