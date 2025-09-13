Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một học sinh đi xe điện trong trường, tông vào tường tử vong

Nam học sinh lớp 11 chạy xe điện trong sân trường rồi tông vào tường dẫn tới tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi do xe điện kẹt tay ga.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ vụ việc nam học sinh một trường trung học phổ thông tại xã Phú Riềng (tỉnh Đồng Nai) tử vong trong sân trường. Nạn nhân được xác định là em L.T.S. (SN 2009, học lớp 11).

Lãnh đạo nhà trường xác nhận sự việc đau lòng xảy ra trong trường, đồng thời cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng để điều tra làm rõ, thăm hỏi, động viên gia đình.

Nam sinh xe dien anh 1

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/9, khi các học sinh ra về, nam học sinh lớp 11 đi xe đạp điện lao vào tường trong sân trường rồi té ngã.

"Khi em ra về, không biết là do vướng tay ga hay kẹt tay ga xe đạp điện. Em tự đâm vào bờ tường ở lối ra về", lãnh đạo nhà trường cho biết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo nhà trường đã khẩn trương đưa nam học sinh đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương nặng đã tử vong. Hiện thi thể đã bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự. Sáng ngày 13/9, nhà trường đang đến thăm viếng em.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, nguyên nhân ban đầu, có thể do bị treo tay ga và tự té. Cơ quan công an cũng đã đến xác minh thông tin để làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo nhà trường cho biết thêm, trường nghiêm cấm học sinh đi xe phân khối lớn. Trong tuần đầu năm học, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền pháp luật và an toàn giao thông đến các học sinh. Nhà trường cho phụ huynh và học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật an toàn giao thông.

Sau vụ việc, nhà trường tiếp tục nhắc nhở các thầy cô giáo, học sinh việc thực hiện quy định pháp luật giao thông và tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Hương Chi/Tiền Phong

