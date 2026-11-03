Một góc Việt Nam trên kệ sách

Book Nook là những mô hình tiểu cảnh thu nhỏ, tái hiện không gian kiến trúc, phố phường và cảnh vật giúp tạo điểm nhấn độc đáo trên kệ sách.

Mô hình Phố đường tàu Hà Nội - một trong những mẫu đầu tiên của bộ sưu tập Dáng Hình Sắc Việt. Ảnh: NVCC.

Dãy nhà và các quán hàng rong nằm san sát hai bên đường ray, đoàn tàu băng ngang, phía trên là những lá cờ đỏ sao vàng. Khung cảnh phố đường tàu Hà Nội được tái hiện sống động trong một mô hình nhỏ đặt giữa những cuốn sách trên kệ. Đó cũng là một mô hình thuộc bộ sưu tập Dáng hình sắc Việt do Book Nook Việt Nam thực hiện.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Ngô Quốc Hoàng, người sáng lập đơn vị, cho biết bộ sưu tập này được lấy cảm hứng từ những địa danh quen thuộc, tái hiện cảnh quan và nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam qua các mô hình thu nhỏ.

Đưa Phố cổ Hội An, Phố đường tàu lên kệ sách

Có nguồn gốc xuất phát từ Nhật Bản, Book Nook (tạm dịch: Tiểu cảnh kệ sách) là mô hình lắp ráp tiểu cảnh được sử dụng để phân cách không gian kệ sách. Vật dụng này giúp người dùng chia các khoảng để giữ sách ngăn nắp và đảm bảo sách không bị nghiêng hay rơi đổ.

Các nghệ nhân so sánh mô hình này như một “thế giới thu nhỏ” trên kệ sách. Mỗi tiểu cảnh trên kệ sách có thể tái hiện một khu vực, địa danh, quang cảnh đặc biệt. Nhờ cách sắp đặt nhiều lớp chi tiết, mô hình tạo cảm giác như một con phố hay căn phòng thực thụ đang nép mình giữa những quyển sách.

Đó cũng là lý do Book Nook được nhiều người yêu sách ưa thích. Các chủ đề về thế giới viễn tưởng, bản sắc văn hóa thường gây sức hút lớn với cộng đồng người tiêu dùng.

Book Nook tạo điểm nhấn cho kệ sách với giá dao động từ vài trăm đến hơn 1 triệu đồng. Ảnh: NVCC.

Hiện, trên thị trường có hai kiểu Book Nook phổ biến. Thứ nhất là dòng tiểu cảnh tinh xảo, có nhiều chi tiết nhỏ và thường mất khoảng 5-6 giờ để hoàn thiện.

Loại còn lại đơn giản hơn, tạm gọi là Book Nook Mini, có kích thước nhỏ gọn, phù hợp để trang trí bàn làm việc với thời gian lắp ráp khoảng 1-2 giờ. Giá của mỗi Book Nook, tùy vào độ phức tạp và kích thước, dao động từ vài trăm đến hơn 1 triệu đồng.

Vào ngày 28/10/2025, đội ngũ Book Nook Việt Nam cho ra mắt bộ sưu tập Dáng Hình Sắc Việt, với hai thiết kế đầu tiên lấy cảm hứng từ địa danh trong nước mang tên Phố cổ Hội An và Phố đường tàu Hà Nội.

“Dáng hình sắc Việt tức là dáng hình và bản sắc, những cái mà chỉ Việt Nam có. Mình mong muốn kể câu chuyện về lịch sử và văn hóa của đất nước dưới hình dáng một mô hình trang trí kệ sách”, ông Ngô Quốc Hoàng chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sau khi ra mắt, các mô hình nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khách hàng nội địa và quốc tế. Du khách, những người yêu sách Việt Nam lẫn quốc tế thường mua những sản phẩm này như một món quà lưu niệm sau chuyến du lịch Việt Nam hoặc làm quà tặng bạn bè.

Theo ông Hoàng, có người sau khi mua mô hình còn chủ động tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc và đời sống tại địa danh được tái hiện, rồi chia sẻ những bài viết dài trên các nền tảng trực tuyến.

Kể câu chuyện Việt Nam trên kệ sách quốc tế

Từng theo học tại Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, Ngô Quốc Hoàng có cơ hội tiếp xúc với kỹ thuật làm mô hình phục vụ thiết kế công trình. Chia sẻ về lý do khởi nghiệp với mô hình Book Nook, ông cho biết tất cả bắt nguồn từ sở thích đọc sách.

“Mình đọc sách từ lớp 8, nó gần như định hình con người mình bây giờ. Sách giới thiệu với mình những cái chân trời mới và giúp mình mở rộng kiến thức của mình. Khi tham gia vào các nhóm chia sẻ về sách trên các nền tảng mạng xã hội, mình thấy mọi người đăng bài về những mô hình trang trí kệ sách và mình nghĩ đó là một thị trường rất đáng để khai thác”, ông nói.

Ông Ngô Quốc Hoàng (giữa) cùng đội ngũ thương hiệu Book Nook những ngày đầu thành lập. Ảnh: NVCC.

Năm 2019, khi đang học năm cuối, Ngô Quốc Hoàng cùng hai người bạn bắt đầu phát triển những sản phẩm đầu tiên. Thông qua các hội nhóm về sách, nhóm lúc đó có khoảng 20 khách hàng. Tuy nhiên, mức giá khoảng 650.000 đồng cho sản phẩm đầu tiên khiến người mua còn dè dặt.

“So với một cuốn sách thì Book Nook tương đối đắt. Đắt hơn 5-7 lần so với một quyển sách giấy cơ bản. Mọi người dành khoảng 100.000 đồng để mua một cuốn sách lúc đó là lớn rồi, mẫu đầu tiên mình bán ra khoảng 650.000 đồng thì mọi người khá là dè dặt”, ông chia sẻ.

Ngay từ đầu, ông Ngô Quốc Hoàng đã xây dựng website bằng hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh cũng như đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Amazon và Etsy. Khi Covid-19 bùng phát vào năm 2020, hoạt động sản xuất và vận chuyển bị gián đoạn. Dù vậy, một số khách hàng vẫn kiên nhẫn chờ nhận hàng, thậm chí thanh toán trước cho những đơn chưa thể giao.

Trải nghiệm này góp phần giúp ông nhìn rõ hơn tiềm năng của thị trường nước ngoài. Đội ngũ dần chuyển từ việc tập trung vào chế tác sang chú trọng nhu cầu người mua, kênh phân phối và chiến lược sản phẩm. Các thiết kế cũng được chuẩn hóa hơn về kích thước, màu sắc và trải nghiệm lắp ráp.

“Trong thời gian sắp tới, tôi vẫn định hướng phát triển Book Nook Việt Nam. Tôi là một người Việt và đó là lý do tôi muốn chia sẻ câu chuyện đất nước ra quốc tế”, ông nói.