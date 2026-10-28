Sách mô hình khổng lồ phá kỷ lục Guinness thế giới

Cuốn sách có tên “Luceros y Penumbras” nặng 1 tấn, ra đời trong dịp Thư viện Trung tâm Richard J. Riordan tại Mỹ kỷ niệm 100 năm thành lập.

Tác phẩm sách pop-up (sách mô hình tương tác) thực hiện nhân dịp Thư viện Trung tâm Richard J. Riordan tại Mỹ kỷ niệm 100 năm thành lập. Ảnh: Colossal.

Theo Colossal, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, Thư viện Trung tâm Richard J. Riordan tại Los Angeles (Mỹ) đã ra mắt cuốn sách pop-up (sách nổi) khổng lồ, xác lập kỷ lục Guinness thế giới mới.

Cuốn sách mang tên Luceros y Penumbras (tạm dịch: Vì sao và Bóng tối), kể lại lịch sử hình thành của thư viện. Tác phẩm có kích thước 9,4 x 6,1 m, nặng khoảng 1 tấn, vượt qua kỷ lục Guinness trước đó dành cho cuốn sách pop-up lớn nhất thế giới.

Tác phẩm do nghệ sĩ kiêm nghệ nhân in ấn Daniel González thực hiện, sử dụng các vật liệu quen thuộc trong sản xuất sách như giấy và vải. Dự án được Quỹ Thư viện Los Angeles tài trợ, phối hợp thực hiện cùng Thư viện Công cộng Los Angeles, nhằm tôn vinh tri thức, trí tò mò và trí tưởng tượng.

Cuốn sách hiện được trưng bày cùng nhiều tác phẩm quý thuộc Bộ sưu tập Sách tương tác của thư viện. Đây là một phần trong hệ thống Thư viện Công cộng Los Angeles, được giới thiệu là hệ thống thư viện công cộng lớn thứ ba tại Mỹ, với hơn 10 triệu tài liệu.

Tác phẩm đặt tại vị trí trang trọng trong khuôn viên Thư viện. Ảnh: Colossal.

Theo chia sẻ từ nghệ sĩ Daniel González, cảm hứng tác phẩm tới từ những ký ức riêng và sự gắn kết của bản thân ông với Los Angeles. Ông cho rằng thư viện có vai trò như một "ngọn hải đăng" với thành phố, thông qua việc tạo dựng không gian tri thức, văn hóa cho đô thị.

Một trang đôi của cuốn sách khổng lồ này thể hiện hình ảnh một cây cổ thụ lớn, phía sau là các tòa nhà, cùng các họa tiết tượng trưng cho sự đa dạng văn hóa của thành phố. Một trang khác trong sách vẽ lại mặt trước của Thư viện Trung tâm, kèm theo một dòng chữ ghi “Mỗi con người là một thư viện.”