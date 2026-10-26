Phát huy giá trị văn hóa của ngành đường sắt Việt Nam

Giá trị di sản và nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển ngành đường sắt Việt Nam sẽ được các chuyên gia thảo luận trong Hội thảo khoa học cấp Bộ, sắp tổ chức ngày 30/10.

Tàu Hoa Phượng Đỏ tuyến Hà Nội - Hải Phòng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Ảnh: VnEconomy.

Tiềm năng của ngành đường sắt Việt Nam đã vượt lên trên một lĩnh vực giao thông, mở ra nhiều cơ hội trong phát triển di sản văn hóa, du lịch. Vị trí của đường sắt trong chiến lược phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia là vấn đề cần được làm rõ.

Trước bối cảnh đó, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tập đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Phát huy giá trị di sản và nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển kinh tế, du lịch của ngành Đường sắt Việt Nam”.

Hội thảo quy tụ gần 200 đại biểu, là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương có chức năng liên quan đến văn hóa, du lịch, giao thông, tài chính, quy hoạch, khoa học - công nghệ, bảo tồn di sản và phát triển vùng. Mục đích của hội thảo là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vị trí của di sản, văn hóa đường sắt trong chiến lược phát triển liên ngành.

Hội thảo cũng là dịp tôn vinh truyền thống 145 năm hình thành, phát triển và 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt; lan tỏa hình ảnh người lao động đường sắt kỷ luật, tận tụy, sáng tạo, phục vụ nhân dân.

Các tham luận và ý kiến tại Hội thảo tập trung vào các vấn đề: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lịch sử, truyền thống ngành đường sắt Việt Nam; thực tiễn kinh tế di sản, mô hình du lịch và sản phẩm trải nghiệm đường sắt; chiến lược, thể chế, công nghệ và tầm nhìn trong kỷ nguyên số.

Những nội dung của Hội thảo hướng tới góp phần vào quá trình hoạch định chính sách, hỗ trợ ngành đường sắt phát triển trong bối cảnh mới.