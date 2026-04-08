Một gia đình có hai con trai tử nạn dưới vực ở Lâm Đồng

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng cùng lúc mất đi hai người con, một người bị thương trong vụ khách lao xuống vực ở Lâm Đồng làm 4 người chết, 11 người bị thương ngày 6/4.

Liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người chết, 11 người bị thương ở Lâm Đồng, cơ quan chức năng cho biết toàn bộ 15 thợ lặn có mặt trên chuyến xe ấy đều là người sinh sống ở làng Duồng, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một làng chài nhỏ ở xã Chí Công cũ, nay là xã Phan Rí Cửa. Bà con nơi đây phần lớn sống bằng nghề biển, cha truyền con nối.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng cùng lúc mất hai người con trong vụ lật xe khách.

Chiều 7/4, có mặt tại làng Duồng, không khí đau buồn bao phủ cả ngôi làng nhỏ. Là một trong những gia đình có người chết sau vụ tai nạn, nhưng căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi), chị Đỗ Thị Kim Loan (40 tuổi) tang thương gấp bội khi cùng lúc, vợ chồng anh mất đi 2 người con trai là con cả Nguyễn Văn Cường (22 tuổi) và con út Nguyễn Văn Đạt (14 tuổi), người con giữa Nguyễn Văn Tiến thì đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Trong căn nhà nhỏ, hai chiếc quan tài nằm giữa nhà khiến ai cũng nghẹn ngào, chua xót.

Nhắc đến những người con của mình, chị Loan nhiều lần nấc nghẹn. Chị cho hay trước đây hai vợ chồng chị mỗi người một nơi. Chồng chị đi biển còn chị vào Sài Gòn làm công nhân may. Thương con thiếu thốn tình cảm cha mẹ nên làm được gần một năm, chị quyết định về lại quê nhà sinh sống cùng cả gia đình.

Tết Nguyên đán vừa qua là lần hiếm hoi cả nhà đoàn tụ đông đủ. Chị nào ngờ đâu, đó là cái Tết cuối cùng cả nhà ấm áp bên nhau. Đoàn tụ chưa bao lâu thì nay anh chị chịu cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh.

"Con ơi, sao tụi con bỏ cha mẹ mà đi thế này", tiếng khóc khiến tiếng gọi con của chị Loan nấc nghẹn,

Ngồi cạnh vợ, anh Hùng chia sẻ thêm, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các con anh lần lượt bỏ học.

"Vợ chồng tôi rồi thầy cô vận động nhưng tụi nhỏ nhất quyết nghỉ học để đi làm phụ giúp mẹ cha. Tụi nó ham đi biển lắm, hễ nghe mai đi là tối hôm trước lo chuẩn bị đồ đạc, không ngủ được", anh Hùng trải lòng.

Không khí đau thương phủ khắp làng chài Duồng.

Theo anh Hùng, đợt này lặn ở La Gi, cách Duồng khoảng 150 km nên chủ ghe thuê chiếc xe khách đưa đón hàng ngày. Cứ khoảng 1h30 rạng sáng là mọi người chuẩn bị đồ đạc lên xe đi La Gi, xuống ghe ra biển lặn sò huyết.

Đến chiều, mọi người lên xe trở về nhà cùng "chiến lợi phẩm" của mình. Nhưng lần này, tai họa lại xảy đến!

Khi hay tin các con gặp tai nạn, hai vợ chồng anh chị "chân thấp chân cao" tức tốc tới nơi. Anh Hùng đau đớn nói: "Lúc nhìn thằng Tiến bị thương đang ngồi rồi chiếc xe cẩu lên, tìm được thằng Đạt và thằng Cường, tôi ngã quỵ. Hồn phách tôi như trên mây".

"Tụi nó thương em gái út An Nhiên ở nhà lắm. Thằng Cường, thằng Đạt nói sẽ cố gắng đi biển kiếm tiền cho em gái đi học đến nơi đến chốn. Con bé thì cứ ríu ra ríu rít với các anh. Tôi nhìn mà thương các con đứt ruột đứt gan", anh Hùng trải lòng.

Theo bà con lối xóm, các con của anh Hùng chị Loan rất lễ phép, yêu thương nhau. Khi nghe hung tin, ai nấy trong làng cũng chết lặng. Anh Nguyễn Văn Dương (hàng xóm) cho biết: "Tôi nghe tin về vụ tai nạn mà rụng rời tay chân. Mấy đứa nhỏ dễ thương lắm, hễ về tới nhà là nói chuyện rôm rả, cười nói rộn ràng".

Hàng xóm cho biết thêm, không chỉ gánh nỗi đau mất hai người con, chị Loan cũng mất hai người cháu trong vụ lật xe khách.

Ông Nguyễn Ngọc Điền, Bí thư Đảng ủy xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, cho biết hoàn cảnh các gia đình thợ lặn trong vụ tai nạn thảm khốc trên đều khó khăn. Phần lớn họ đều là anh em, bà con họ hàng với nhau. Địa phương đã thăm viếng, chia sẻ, hỗ trợ các gia đình có người mất lo hậu sự.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT.715 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực lề và bị lật. Vị trí xe gặp nạn nằm ven bờ hồ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng. Tại hiện trường, xe khách mang biển số 86H-045.61 gãy nát. Nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương được huy động đến hiện trường. Nhiều người bị thương được xe cứu thương của khu du lịch gần đó đưa đi cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường lúc 16h, đã có 4 người tử vong.