Ngày 17/11, CLB Thanh Hóa thông báo đã nhận được 288.425.977 đồng từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong bối cảnh đội gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Dù tài chính eo hẹp, các cầu thủ Thanh Hóa vẫn giữ vững tinh thần thi đấu. Ảnh: CLB Thanh Hóa.

Đội bóng xứ Thanh gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành, đồng thời cho biết việc tiếp nhận đóng góp vẫn tiếp tục. CLB cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục chung tay trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Đáng chú ý, CLB Thanh Hóa cam kết 100% số tiền đóng góp qua mã QR được bổ sung vào quỹ thưởng dành cho cầu thủ sau các trận đấu, không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Các khoản ủng hộ sẽ được ghi nhận, tổng hợp và công khai trên fanpage. Việc tiếp nhận, quản lý và chi thưởng cũng được CLB cam kết thực hiện minh bạch.

Trước đó, ngày 27/10, Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa công khai mã QR, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và người hâm mộ chung tay đóng góp kinh phí cho đội bóng.

Động thái kêu gọi hỗ trợ xuất phát từ những khó khăn tài chính mà đội bóng phải đối mặt trong thời gian qua. CLB Thanh Hóa từng gặp tình trạng chậm thanh toán lương, thưởng và các khoản phí hợp đồng cho cầu thủ, ban huấn luyện. Một số ngoại binh và cầu thủ trụ cột cũng lần lượt rời đi, khiến lực lượng đội bóng bị ảnh hưởng.

Tháng 7/2026, Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa đề nghị trả lại đội bóng cho tỉnh do không còn đủ khả năng duy trì hoạt động. Tuy nhiên, việc địa phương trực tiếp tiếp nhận và vận hành một CLB chuyên nghiệp gặp những vướng mắc về cơ chế. Tỉnh Thanh Hóa sau đó phải tìm kiếm đơn vị có đủ năng lực tiếp quản đội bóng.

Đến tháng 8/2026, Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa chính thức tiếp nhận CLB cùng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Dù có đơn vị mới quản lý, đội bóng vẫn cần nguồn lực tài chính ổn định để duy trì hoạt động và giải quyết những khó khăn tồn đọng.

Trong bối cảnh đó, việc công khai mã QR để tiếp nhận đóng góp từ cộng đồng trở thành một giải pháp huy động nguồn lực xã hội. Gần 300 triệu đồng mà CLB nhận được là sự động viên dành cho đội bóng, đồng thời bổ sung vào quỹ thưởng cầu thủ theo cam kết.

Dù vậy, khoản đóng góp này chưa thể giải quyết toàn bộ bài toán tài chính của Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh vẫn cần một nhà đầu tư đủ tiềm lực và chiến lược dài hạn để bảo đảm hoạt động ổn định, hướng tới việc duy trì sức cạnh tranh tại V.League.

Sau 7 vòng đấu tại V.League 2026/27, CLB Thanh Hóa giành được 9 điểm và tạm xếp thứ 8. Đội bóng xứ Thanh có 2 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại.