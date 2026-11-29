Tối 29/11, CLB Hải Phòng đánh bại Thể Công - Viettel 3-2 ở vòng 9 V.League, sau màn rượt đuổi tỷ số với 5 bàn thắng được ghi ngay trong hiệp một.

CLB Hải Phòng chỉ cần 45 phút để đánh bại Thể Công - Viettel. Ảnh: Hải Phòng FC.

Trận đấu giữa Hải Phòng và Thể Công - Viettel trên sân Lạch Tray diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Phút 17, Khuất Văn Khang suýt mở tỷ số cho Thể Công - Viettel bằng cú sút phạt đẹp mắt, nhưng thủ môn Nguyễn Văn Toản kịp đổ người cản phá.

Chỉ bốn phút sau, từ quả tạt bên cánh phải, thủ môn Nguyễn Văn Việt mắc lỗi đấm hụt bóng, tạo điều kiện để Camilo Minh Vasconcelos ập vào đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Hải Phòng.

Tuy nhiên, Thể Công - Viettel nhanh chóng đáp trả. Phút 24, Nguyễn Hoàng Khanh đột phá bên cánh trái rồi trả ngược bóng để Hernandes Rodrigues bắt vô lê quyết đoán, quân bình tỷ số 1-1.

Đến phút 31, trọng tài Ngô Duy Lân cho Thể Công - Viettel hưởng phạt đền sau tình huống Đào Văn Nam bị phạm lỗi trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, Khuất Văn Khang dứt điểm hiểm hóc, đánh bại Văn Toản.

Dù vậy, Hải Phòng không mất nhiều thời gian để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 39, Duy Khang tì đè vượt qua hai hậu vệ đối phương trong vùng cấm trước khi dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 2-2 cho Hải Phòng.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên ở phút 44, khi đội trưởng Nguyễn Hữu Sơn tung cú sút xa đẹp mắt từ khoảng cách gần 30 m, đưa Hải Phòng dẫn ngược 3-2. Hai đội khép lại hiệp một với lợi thế tạm nghiêng về đội chủ sân Lạch Tray.

Bước sang hiệp hai, Thể Công - Viettel tiếp tục gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Hải Phòng. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội khách đến ở phút 51, khi Khuất Văn Khang tung cú vô-lê trong vùng cấm nhưng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sự bế tắc trên hàng công buộc Thể Công - Viettel phải đẩy trung vệ Lucas Alves lên chơi như một tiền đạo trong phần lớn thời gian hiệp hai.

Tuy nhiên, những điều chỉnh này không mang lại hiệu quả. Đội khách không tạo thêm được nhiều cơ hội nguy hiểm trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Hải Phòng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 dành cho đội chủ sân Lạch Tray.

Ở trận đấu còn lại, Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 trước Đồng Nai trên sân nhà nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Saliou Guindo ở phút 58. Trước đó, đội khách Đồng Nai có cơ hội mở tỷ số khi được hưởng phạt đền ở phút 52, sau tình huống Filip Jovic ngã trong vùng cấm.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải xác định bóng đã đi hết đường biên ngang trước đó và hủy quyết định thổi phạt đền. Cuối trận, Thanh Hóa còn một lần đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 84, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Thất bại tại Lạch Tray nối dài chuỗi trận không thắng của Thể Công - Viettel lên 13 trận trên mọi đấu trường. Riêng tại V.League, đội bóng áo lính đã trải qua 8 vòng liên tiếp không biết đến chiến thắng, gồm 5 thất bại và 3 trận hòa. Sau 9 vòng, Thể Công - Viettel có 6 điểm, đứng thứ 13 và chỉ hơn đội cuối bảng Đồng Nai 2 điểm.

Bảng xếp hạng V.league 2026/27 sau lượt trận tối 29/11. Đồ họa: VPF.