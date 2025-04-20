Một 'đại gia' Singapore có hơn 10.000 căn nhà chưa bán tại Việt Nam

Keppel hiện còn hơn 10.100 căn nhà ở chưa bán tại Việt Nam, tương đương 32% quỹ nhà ở của tập đoàn trên toàn cầu. Số căn này nằm trong 9 dự án với tổng quy mô hơn 14.000 căn.

Tập đoàn Keppel (Singapore) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, với doanh thu hợp nhất đạt 3,8 tỷ SGD (khoảng 3 tỷ USD ), tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận vẫn giảm sâu

Tuy nhiên, lợi nhuận ròng hợp nhất của tập đoàn lại giảm 59%, xuống chưa đầy 155 triệu SGD ( 122,4 triệu USD ). Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản lỗ ròng 375 triệu SGD ( 296 triệu USD ) của danh mục đầu tư không cốt lõi, tăng mạnh so với mức lỗ 46 triệu SGD ( 36,3 triệu USD ) cùng kỳ năm 2025.

Trái ngược với đà suy giảm của danh mục không cốt lõi, mảng cơ sở hạ tầng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của Keppel. Doanh thu phân khúc này đạt hơn 2,5 tỷ SGD ( 1,97 tỷ USD ), tăng 27% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng đạt 538 triệu SGD ( 424,7 triệu USD ), tăng 55% và là mức cao nhất trong các mảng kinh doanh của tập đoàn.

Mảng kết nối cũng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh, với doanh thu đạt 682 triệu SGD ( 538,4 triệu USD ), tăng 93%. Lợi nhuận ròng đạt 77 triệu SGD ( 60,8 triệu USD ), tăng 54%.

Trong khi đó, mảng bất động sản ghi nhận doanh thu tăng nhẹ 2%, lên 97 triệu SGD ( 76,6 triệu USD ), nhưng lỗ ròng 19 triệu SGD (15 triệu ÚD). Tuy nhiên, nếu loại trừ khoản lỗ liên quan đến việc chia cổ tức bằng tài sản, phân khúc này vẫn ghi nhận lợi nhuận 32 triệu SGD ( 25,3 triệu USD ).

Gần 1/3 quỹ nhà ở của Keppel nằm tại Việt Nam

Trong danh mục nhà ở của Keppel, Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ 2 về quy mô, chỉ sau Trung Quốc. Theo báo cáo, Trung Quốc hiện chiếm 43% quỹ nhà ở của tập đoàn này, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với 10.100 căn, tương đương 32% tổng quỹ nhà ở 31.800 căn của Keppel trên toàn cầu.

Tính đến cuối tháng 6/2026, Keppel có 9 dự án nhà ở tại Việt Nam với tổng quy mô 14.155 căn. Tập đoàn đã ra mắt 4.477 căn, bán hơn 4.000 căn và hiện còn hơn 10.100 căn chưa bán.

Keppel dự kiến hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 40% vốn tại Empire City trong quý IV/2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ở phân khúc bất động sản thương mại, Việt Nam cũng là thị trường lớn thứ hai của Keppel, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 401.000 m2, chiếm 26% trong tổng 1,56 triệu m2 diện tích thương mại của tập đoàn trên toàn cầu.

Trong nửa cuối năm 2026, Keppel dự kiến tiếp tục đẩy mạnh bán hàng tại 3 dự án, với tổng cộng 979 sản phẩm sẵn sàng đưa ra thị trường, gồm Gladia By The Waters và Celesta Gold tại TP.HCM, cùng Estiva Charm tại Hà Nội.

Sang năm 2027, doanh nghiệp dự kiến đưa ra thị trường gần 2.200 căn và thêm khoảng 1.400 căn vào năm 2028.

Một động thái đáng chú ý mới đây của Keppel tại Việt Nam là đưa dự án Hanoi Centre tại số 175 Nguyễn Thái Học (TP Hà Nội) vào vận hành từ đầu tháng 7. Đây là trung tâm thương mại đầu tiên của tập đoàn tại Hà Nội, nằm trong khu phức hợp Tiến Bộ Plaza.

Hanoi Centre có diện tích bán lẻ hơn 41.000 m2, quy tụ gần 200 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực như mua sắm, ẩm thực, giải trí và phong cách sống… Với tỷ lệ lấp đầy hơn 90%, thu hút nhiều thương hiệu lớn trong nước và quốc tế.

Theo đại diện dự án, Hanoi Centre đã đón hơn 2 triệu lượt khách trước thời điểm khai trương chính thức.

Đến đầu tháng 8, Tập đoàn Keppel cho biết đã ký thỏa thuận có điều kiện để chuyển nhượng toàn bộ 40% vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương (Empire City LLC) với tổng giá trị 270 triệu USD . Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý IV/2026.

Empire City LLC được thành lập để phát triển dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (Empire City) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM). Dự án có tổng vốn đầu tư công bố ban đầu khoảng 1,2 tỷ USD , gồm nhiều hạng mục nhà ở và thương mại.