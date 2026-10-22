Một công ty con của Vingroup lãi lớn

Nhờ khoản lãi từ hoạt động tài chính, VEFAC ghi nhận lợi nhuận quý III tăng trưởng dù mảng dịch vụ tiếp tục lỗ gộp.

VEFAC là nhà đầu tư Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại phường Đông Anh, TP Hà Nội. Ảnh: Cúc Sao.

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEFAC (UpCOM: VEF), công ty con của Tập đoàn Vingroup, vừa công bố báo cáo tài chính quý III với sự gia tăng về chỉ tiêu lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý III của VEFAC đạt 77 tỷ đồng , tăng 67% so với quý III/2025.

Tuy nhiên, giá vốn dịch vụ cung cấp ở mức 104 tỷ đồng khiến doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận khoản lỗ gộp 27 tỷ đồng từ hoạt động cung ứng dịch vụ. Trong đó, mảng tổ chức hội chợ, triển lãm đóng góp 64 tỷ đồng doanh thu nhưng chi phí giá vốn chiếm 89 tỷ đồng .

Dù hoạt động cung cấp dịch vụ chưa có lãi gộp, lợi nhuận sau thuế của VEFAC trong quý III vẫn đạt 324 tỷ đồng , tăng 93% so với mức 168 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Theo văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), doanh nghiệp cho biết kết quả lợi nhuận tăng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đầu tư.

Cụ thể, trong quý III, công ty đã phát sinh giao dịch chuyển nhượng một số trường học trong dự án cho đối tác. Nghiệp vụ này mang lại khoản lãi gộp 65 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ không phát sinh khoản thu này.

Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính tiếp tục là nguồn thu đóng góp chính vào lợi nhuận, đạt 388 tỷ đồng . Toàn bộ nguồn thu này đến từ lãi cho vay và đầu tư. Chi phí tài chính trong kỳ giảm từ mức 107 tỷ đồng của quý III/2025 xuống mức 5 tỷ đồng nhờ công ty giảm dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn.

Lũy kế 9 tháng, VEFAC ghi nhận doanh thu thuần 586 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 865 tỷ đồng . Con số này thấp hơn nền kết quả 15.418 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025 - giai đoạn công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng dự án quy mô lớn.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của VEFAC đạt 31.905 tỷ đồng , tăng 36% so với thời điểm đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 19.710 tỷ đồng , tương đương gần 62% tổng tài sản.

Cơ cấu tài sản ngắn hạn ghi nhận sự dịch chuyển lớn tại khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, tăng từ 4.129 tỷ đồng hồi đầu năm lên 12.894 tỷ đồng . Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy đây là các khoản tiền công ty cho các đối tác doanh nghiệp vay với mức lãi suất 12%/năm. Ngược lại, lượng tiền và tương đương tiền giảm từ 579 tỷ đồng xuống còn 41 tỷ đồng .

Tại nhóm tài sản dài hạn với 12.195 tỷ đồng , chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 4.875 tỷ đồng , tập trung ở 3 dự án gồm Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ & Văn hóa 148 Giảng Võ ( 3.786 tỷ đồng ), dự án Vinhomes Global Gate ( 794 tỷ đồng ) và dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia ( 272 tỷ đồng ). Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư đạt 6.450 tỷ đồng .

Về cơ cấu nguồn vốn, biến động lớn nhất nằm ở khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn, tăng từ 411 tỷ đồng đầu năm lên 8.374 tỷ đồng , tương đương mức tăng hơn 20 lần. Đồng thời, tiền đặt cọc và hợp đồng khác liên quan đến dự án bất động sản đạt 2.070 tỷ đồng .

Dư nợ vay dài hạn ngân hàng của công ty duy trì ở mức 1.360 tỷ đồng với lãi suất thả nổi, thời gian đáo hạn kéo dài từ năm 2028 đến năm 2045. Vốn chủ sở hữu đạt 7.541 tỷ đồng , trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đạt 5.869 tỷ đồng trên nền vốn điều lệ 1.666 tỷ đồng .