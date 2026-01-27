Mỗi năm, gần 1.000 nhân viên Zalo sẽ cùng bước vào một “sân chơi trí tuệ” theo hình thức GMAT mang tên ZA Challenge.

Tranh thủ mỗi buổi trưa, Gia Bảo cùng đồng nghiệp mở sách GMAT ra ôn tập. Thành viên trong nhóm của anh là những người đến từ phòng ban khác nhau, từ kỹ sư phần mềm cho đến nhân sự. Sáng chiều làm nhân viên văn phòng, trưa họ trở thành những “sĩ tử”, tích cực ôn luyện cho kỳ thi đánh giá năng lực tại công ty.

Chỉ còn hơn một tuần nữa kỳ thi sẽ diễn ra, không khí học tập ở khắp công ty sôi nổi hơn hẳn. Gia Bảo chia sẻ: “Đây là năm thứ hai tôi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đầu năm tại công ty. Hơn 10 năm đi làm, tôi chưa biết công ty nào hàng năm tổ chức thi đánh giá năng lực theo hình thức GMAT như vậy cho nhân viên, rất chuyên nghiệp. Năm trước chưa chuẩn bị kỹ nên năm nay tôi quyết tâm ôn luyện tốt hơn”.

Không có sự căng thẳng, mọi thành viên đều hào hứng và sẵn sàng cho kỳ thi đặc biệt này. Với họ, đây là một cách để nâng cấp bản thân và liên tục trau dồi kiến thức trong một thế giới đầy biến động.

Nhân viên Zalo tranh thủ ôn tập ZAC trong những giờ nghỉ.

Khi học tập suốt đời trở thành giá trị cốt lõi

Trong bối cảnh ngành công nghệ thay đổi với tốc độ chóng mặt, việc duy trì lợi thế cạnh tranh không chỉ dựa vào công nghệ tân tiến mà còn dựa trên tư duy xuất sắc của đội ngũ nhân sự. Đó là lý do hàng năm, nhân viên Zalo đều được tham gia một sân chơi mang tên ZA Challenge.

Khác với những bài kiểm tra kỹ năng thông thường, ZA Challenge được thiết kế với một bài thi theo GMAT (Graduate Management Admission Test) - bài thi chuẩn hóa quốc tế dùng để đánh giá năng lực tư duy logic, phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề, cùng một bài tự luận.

ZA Challenge được thiết kế với một bài thi theo GMAT (Graduate Management Admission Test).

Trong thời gian thi 90 phút, thí sinh phải trải qua phần thi trắc nghiệm với tổng cộng 40 câu hỏi với các nội dung về Quantitative (toán định lượng) và Verbal - Data insight (đọc hiểu, suy luận logic và phân tích dữ liệu). Trung bình với mỗi câu hỏi, mỗi nhân viên Zalo có không quá 135 giây để đọc, phân tích và trả lời mà không có sự trợ giúp của máy tính hay tài liệu.

Một trong những câu hỏi toán định lượng của ZAC mùa trước đây.

Nếu phần thi GMAT được đánh giá đầy “thách thức”, phần tự luận lại khá thú vị. Đề bài thường liên quan đến các vấn đề xã hội đang được quan tâm và ứng dụng trong việc xây dựng, phát triển Zalo. Với nhân viên Zalo, ZA Challenge như một “phòng gym cho trí não”, nơi mỗi cá nhân có cơ hội rèn luyện, thử thách và đối thoại trực diện với năng lực tư duy của chính mình hàng năm.

Cuộc thi ra đời từ niềm tin rằng: Nếu môi trường đủ khuyến khích, trí tuệ là năng lực có thể luyện tập và phát triển liên tục. Việc duy trì kỳ thi trí tuệ suốt 12 năm là một lời nhắn gửi từ Zalo với đội ngũ nhân sự về văn hóa học tập trọn đời (lifelong learning). Đây được xem như một thói quen đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên AI và Big Data, nơi kiến thức có thể nhanh chóng lỗi thời, nhưng tư duy hệ thống và khả năng giải quyết vấn đề vẫn là tài sản lâu dài.

Không ít nhân viên Zalo xem đây là cơ hội để nâng cao tư duy trong một môi trường mà việc học hỏi liên tục được khuyến khích mọi lúc, mọi nơi. Với nhiều người, thành tựu lớn nhất không phải là đạt vị trí cao trong bảng điểm, mà là vượt qua giới hạn của bản thân mình từ năm này qua năm khác.

Anh Trần Anh Đức - quán quân ZA Challenge năm 2024 chia sẻ: “Mình nhìn nhận ZAC như một sân chơi thường niên của ZA, nơi mọi người có thể tạm gác công việc sang một bên, cùng hòa chung vào một bầu không khí đặc biệt. Nhưng hơn thế, ZAC cũng là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính mình một cách tự nhiên nhất. Thay vì những buổi review 1:1 nghiêm túc với sếp, ZAC giúp chúng ta nhận ra những điểm cần cải thiện một cách nhẹ nhàng hơn. Liệu tư duy logic của mình đã đủ sắc bén? Khả năng tiếng Anh có còn hạn chế? Khi viết bài luận, mình có thực sự hiểu về tổ chức và biết cách hệ thống hóa suy nghĩ không? Những nhận thức đó sẽ là tiền đề cho sự phát triển cá nhân về sau”.

Niềm tin vào phát triển con người

Thay vì chỉ tập trung vào kết quả ngắn hạn, Zalo lựa chọn đầu tư đều đặn vào năng lực nền tảng của đội ngũ - yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

“Sân chơi trí tuệ” ZA Challenge vì thế không phải là một hoạt động độc lập, mà là một phần trong văn hoá phát triển con người tại Zalo, nhằm lan tỏa tinh thần lifelong learning xuyên suốt văn hóa nội bộ.

Bên cạnh ZA Challenge, Zalo thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, từ cấp lãnh đạo cho đến nhân viên. Định kỳ hàng năm, các nhà quản lý cấp trung sẽ tham gia chương trình đào tạo me.grow để nâng cao năng lực lãnh đạo, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi không ngừng và tăng cường sự kết nối giữa những người giữ vai trò dẫn dắt đội ngũ. Song song với đó là các buổi sharing, tech talk với sự tham gia của chuyên gia trong và ngoài nước, giúp đội ngũ liên tục cập nhật tri thức và mở rộng góc nhìn.

Zalo thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, từ cấp lãnh đạo cho đến nhân viên.

Việc duy trì văn hóa học tập bền bỉ suốt hơn một thập kỷ qua chính là một trong những giá trị cốt lõi giúp Zalo xây dựng đội ngũ nhân sự, góp phần củng cố đà phát triển nhanh và bền vững, qua đó hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo các sản phẩm công nghệ có giá trị, phục vụ gần 80 triệu người dùng và đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số cũng như sự phát triển chung của đất nước.