Morata tái hợp vợ cũ

Cặp đôi nổi tiếng đăng tải những bức ảnh giống nhau trên Instagram, trong đó họ mỉm cười và trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Không cần bất kỳ lời chú thích nào, loạt ảnh đủ để minh chứng cho sự tái hợp của họ sau những sóng gió trong cuộc sống hôn nhân.

Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Ngôi sao Roma, Paulo Dybala, là một trong những người đầu tiên bấm "thích" bài đăng, thể hiện sự ủng hộ cho đồng đội cũ và người bạn thân.

Morata và Alice gặp nhau vào năm 2016 và kết hôn vào năm 2017. Cả hai có bốn đứa con đáng yêu gồm Alessandro, Leonardo, Edoardo và Bella. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm ngoái, họ bất ngờ thông báo chia tay sau 7 năm chung sống, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Theo Marca, cuộc tranh cãi sau trận chung kết Euro 2024, nơi Tây Ban Nha đánh bại Anh với tỷ số 2-1, được cho là nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt trong hôn nhân của cặp đôi.

Alice được cho là chỉ muốn cô, bốn đứa con và bạn bè của mình xuất hiện trên sân để ăn mừng chiến thắng, điều này khiến cha mẹ và gia đình của Morata không được chào đón. Vụ việc được xem là khởi nguồn cho sự căng thẳng và mâu thuẫn kéo dài giữa hai vợ chồng.

Bên cạnh đó, Morata cũng phải đối mặt với áp lực nặng nề trong sự nghiệp. Anh từng tiết lộ rằng mình trải qua những thời điểm tăm tối với căn bệnh trầm cảm và những cơn hoảng loạn. Trước thềm Euro 2024, cựu sao Real Madrid phải chịu sự chỉ trích nặng nề từ cả người hâm mộ lẫn giới truyền thông.

“Khi bạn trải qua những thời khắc khó khăn, bị trầm cảm, bị hoảng loạn, không quan trọng bạn làm nghề gì hay ở vị trí nào trong cuộc sống. Bạn luôn phải chiến đấu với một con người khác bên trong mình, cả ngày lẫn đêm”, Morata chia sẻ.

Alice, vốn là doanh nhân thành công với thương hiệu Masqmai đạt doanh thu khoảng 7,3 triệu bảng vào năm ngoái, cũng không tránh khỏi những khó khăn trong cuộc sống gia đình. Trong cuộc phỏng vấn với Forbes Women, cô thừa nhận rằng mình chưa thật sự sẵn sàng cho cuộc sống gia đình và những lần mang thai cũng như giai đoạn hậu sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần.

“Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi là có các con gần nhau về tuổi tác. Khi thấy chúng chơi đùa cùng nhau, tôi cảm thấy thật ấn tượng. Nhưng tôi đã không nhận ra rằng điều đó đã ảnh hưởng đến tôi nhiều thế nào về mặt tinh thần", Alice chia sẻ.

"Đặc biệt là lần mang thai cuối cùng, tôi gần như đã mất mạng. Ngay ngày hôm sau, tôi cố gắng ở bên các con, tỏ ra với mọi người rằng mình ổn. Nhưng đáng lẽ tôi nên cho phép bản thân được sống trong nỗi đau của mình”, nàng WAG nói thêm.

Alice cũng khẳng định tình yêu Morata dành cho cô đã giúp cô vượt qua nhiều khó khăn: “Anh ấy yêu tôi rất nhiều và rất đúng cách. Morata thúc đẩy tôi trong mọi dự án và giúp tôi nhận ra những điều tốt đẹp trong bản thân mà trước đó tôi chưa từng thấy. Với tôi, đó chính là tình yêu”.

Sau tất cả, Morata và Alice đã tìm thấy con đường trở lại bên nhau. Những hình ảnh ấm áp của họ trên mạng xã hội không chỉ là thông báo về sự tái hợp mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu.

Cặp đôi trải qua nhiều thử thách, từ áp lực trong sự nghiệp, trách nhiệm gia đình đến những vấn đề cá nhân. Nhưng giờ đây, với bốn đứa con đáng yêu, họ đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu đầy cảm hứng.

Morata, người từng đứng dậy từ những thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp, đang ở một vị trí vững vàng hơn, cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống cá nhân. Với Alice, tình yêu và sự kiên nhẫn đã giúp cô vượt qua những thử thách lớn nhất của cuộc đời.

Câu chuyện tái hợp của họ không chỉ khiến người hâm mộ bóng đá cảm động, mà còn là minh chứng rằng tình yêu, khi được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu và đồng hành, có thể vượt qua mọi thử thách.

