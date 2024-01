'Món hời nhất' cho du khách tới Nhật Bản giữa lúc đồng yen yếu

Đồng yen yếu thúc đẩy doanh số bán hàng cao cấp tại Nhật Bản dù sự trở lại của du khách Trung Quốc chưa được như kỳ vọng.

Các trung tâm mua sắm cho biết du khách quốc tế đang mua những mặt hàng cao cấp tại Nhật Bản. Ảnh: Nikkei.

Du khách mua sắm bùng nổ đang giúp doanh số tại cửa hàng Nhật Bản tăng cao kỷ lục. Đồng yen yếu thúc đẩy doanh số bán hàng bất chấp số lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản vẫn chưa khởi sắc, theo Nikkei Asia.

Mua hàng hiệu

Theo số liệu tháng 11/2023 do Hiệp hội Cửa hàng Nhật Bản công bố, doanh số bán hàng miễn thuế hàng tháng đạt mức cao kỷ lục 39,49 tỷ yen ( 279 triệu USD ) nhờ du khách nước ngoài do đồng yen yếu, gấp 2,3 lần so với cùng tháng năm trước.

Takashimaya gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo tổng doanh thu hoạt động trong năm tài chính tính đến tháng 2 nhờ chi tiêu mạnh mẽ của khách du lịch nước ngoài. Công ty kỳ vọng thu nhập ròng kỷ lục 30 tỷ yen, tăng 7,8% so với năm tài chính trước.

Theo một phát ngôn viên Takashimaya, khách du lịch đang mua các mặt hàng cao cấp từ các thương hiệu như Louis Vuitton, Chanel và Hermes vì “đồng yen yếu khiến đây có vẻ như một món hời”. Du khách nước ngoài cũng không phải đóng thuế tiêu dùng của Nhật Bản.

Isetan Mitsukoshi Holdings cho biết doanh số bán hàng miễn thuế của công ty đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 11/2023 sau khi cũng tăng trong tháng 10/2023, với sự quan tâm đặc biệt cao của người tiêu dùng đối với túi xách, trang sức và đồng hồ hạng sang.

Tính đến giữa tháng 12/2023, doanh số bán hàng miễn thuế của Isetan Mitsukoshi Holdings đang trên đà vượt qua doanh số bán hàng từ tháng 11/2023. Công ty dự đoán lợi nhuận ròng là 37 tỷ yen cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3.

Khách Trung Quốc trở lại chậm

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, số lượng du khách đến nước này trong tháng 11/2023 là 2,44 triệu người, tăng 2,6 lần so với một năm trước đó và vượt 2 triệu người trong tháng thứ 6 liên tiếp. Số lượng khách du lịch từ tháng 1 đến tháng 11/2023 là 22 triệu.

Số liệu cho thấy số lượng khách du lịch từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ - bao gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Việt Nam, Australia và Mỹ - đạt mức cao kỷ lục trong tháng 11/2023. Mặt khác, khách Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 11/2023 là 2,11 triệu lượt, giảm 76,2% so với cùng kỳ năm 2019 (8,88 triệu lượt).

Đền Meiji Jingu ở trung tâm Tokyo chật cứng người vào vào buổi tối trước năm mới khi du khách Nhật Bản và nước ngoài đến các đền, chùa trên khắp đất nước Mặt Trời mọc để chào đón năm mới. Ảnh: Nikkei Asia.

Số liệu sơ bộ do Cơ quan Du lịch Nhật Bản của chính phủ công bố cho thấy chi tiêu của khách du lịch nước ngoài đạt 1.390 tỷ yen trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2023, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với Takashimaya, chi tiêu của khách du lịch Trung Quốc chiếm 46,1% tổng doanh số bán hàng trong nước trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 11/2023, một mức giảm lớn so với mức gần 80% trước đại dịch vào năm 2019.

Theo người phát ngôn của Takashimaya, lượng khách du lịch từ những nơi khác ở châu Á đã gia tăng - như Singapore, Hàn Quốc, Hong Kong và Đài Loan - và lượng người tiêu dùng trẻ tuổi cũng tăng lên.

Theo người phát ngôn, mặc dù đã có sự trở lại của các du khách cá nhân, các du khách theo nhóm từ Trung Quốc lại chưa quay trở lại nhiều như dự đoán. Người phát ngôn cũng đề cập tới các yếu tố chính trị như việc Nhật Bản xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra đại dương.

Ông Keiji Kanda, nhà kinh tế cấp cao tại Viện nghiên cứu Daiwa đánh giá rằng về sự gia tăng lượng khách du lịch trong nước, “tác động của đồng yen yếu là khá lớn”. Đồng yen dao động quanh mức thấp nhất trong 33 năm vào năm 2023.

“Nhiều thứ ở Nhật Bản đã trở nên rẻ hơn, giúp khách du lịch dễ mua hơn”, ông Kanda nói với Nikkei Asia. Chi tiêu cá nhân tăng lên khi "ngân sách của khách du lịch tăng khi chuyển đổi sang đồng yen.

Tuy nhiên, sự trở lại của du khách Trung Quốc vẫn chưa rõ nét. Ông Kanda lưu ý rằng sự phục hồi dự kiến trong hoạt động du lịch theo nhóm, được nối lại vào tháng 8,/2023 đã bị ảnh hưởng do quyết định của Nhật Bản xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào cuối tháng này. Ông Kanda tin rằng tác động của việc xả nước cuối cùng sẽ dịu đi và kỳ vọng sự phục hồi ở khách du lịch Trung Quốc.

Trung tâm mua sắm Matsuya Ginza gần đây đã giới thiệu dịch vụ trợ giúp kỹ thuật số trên ứng dụng nhắn tin WeChat của Trung Quốc.

Sự tăng trưởng liên tục trong chi tiêu của khách du lịch có thể phụ thuộc vào việc đồng yen vẫn ở mức thấp. Người phát ngôn của Takashimaya lưu ý: “[Chúng tôi tin rằng] lượng du khách nước ngoài sẽ tiếp tục ở mức này, nhưng khi đồng yen cao hơn, tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại”.