Món ăn chống đầy bụng nên có trong mâm cơm ngày Tết

Bạc hà: Hơi thở dễ chịu không phải là lợi ích duy nhất mà bạc hà mang lại. Loại thảo dược này có thể hoạt động như thuốc chống co thắt, làm dịu các cơn co thắt cơ của đường tiêu hóa và giảm bớt cơn đau do đầy hơi. Bạn có thể ăn sống hoặc thêm vào trà để cải thiện tiêu hóa.