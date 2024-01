7 thực phẩm tốt nhất cho người bị hen suyễn

Một số thực phẩm như gừng, tỏi, cam, bơ, chuối có tác dụng làm thông thoáng đường thở, bảo vệ hệ hô hấp, rất hữu ích cho người bị hen suyễn.

Các triệu chứng hen suyễn luôn khiến người bệnh khó chịu, mệt mỏi. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Bệnh hen suyễn, kẻ giết người thầm lặng, có thể gây khó thở bằng cách chặn đường thở. Điều này xảy ra do tình trạng viêm dai dẳng trong đường dẫn khí, khiến đường thở tiếp tục tạo ra tiếng huýt sáo hoặc tiếng rít.

Vì không có phương pháp chữa trị tự nhiên nào cho bệnh hen suyễn, một vài thay đổi đơn giản trong lối sống và chế độ ăn uống có thể giúp giảm tắc nghẽn chất nhầy và làm thông thoáng đường thở.

Dưới đây là một số siêu thực phẩm rất có lợi cho người bệnh hen suyễn.

Hạt lanh

Theo India Times, hạt lanh có nhiều axit béo omega-3 cũng như magie. Đây là thành phần hữu ích vì làm thư giãn các cơ xung quanh phế quản, đường thở và giữ cho chúng luôn thông thoáng.

Rau bina

Loại rau này cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất, chất xơ, protein và một lượng chất chống oxy hóa đáng kinh ngạc. Bệnh nhân hen suyễn thường bị thiếu kali và magie, gây ra các cơn hen.

Các chuyên gia cho biết việc bổ sung rau bina vào chế độ ăn sẽ hỗ trợ những thiếu sót đó, nhờ vậy, sẽ ít có cơ hội phát sinh các triệu chứng hen suyễn hơn.

Tỏi

Thực phẩm này làm thông thoáng phổi bị tắc nghẽn và giảm viêm đường thở. Bạn có thể nghiền nát 3-4 tép tỏi và cho vào nước đang sôi. Khi nước cạn còn một nửa, tắt bếp, để nguội bớt trong 5 phút và uống.

Gừng

Gừng được xem là thuốc kháng histamine. Rễ gừng có tác dụng tương tự như các loại thuốc như Benadryl, giúp ngăn chặn tình trạng viêm và mở đường thở bị tắc nghẽn để cải thiện nhịp thở và lưu lượng oxy.

Cách thực hiện: Gọt bỏ vỏ gừng và trộn với nước nóng, thêm một muỗng canh mật ong và uống. Nó sẽ làm giảm chứng viêm và mang lại lợi ích to lớn cho cơ thể của bạn.

Cam

Cam chứa nhiều vitamin C và là chất chống oxy hóa mạnh có thể ngăn ngừa tổn thương phổi bằng cách chống lại các gốc tự do. Một nghiên cứu trên trẻ mẫu giáo ở Nhật Bản cho thấy những trẻ có lượng vitamin C hấp thụ cao nhất sẽ ít mắc bệnh hen suyễn hơn những trẻ hấp thụ ít vitamin C.

Chuối

Chuối giàu kali, giúp ngăn ngừa sự hình thành các gốc tự do. Nó cũng giúp giảm huyết áp và chống ung thư. Nhưng bạn nên tránh ăn chuối vào buổi tối.

Bơ

Được mệnh danh là "bậc thầy về chất chống oxy hóa", bơ rất giàu chất chống oxy hóa được gọi là glutathione, giúp cơ thể loại bỏ các chất ô nhiễm và các chất độc khác có hại cho hệ hô hấp.

Vì vậy, việc bổ sung thêm loại trái cây bổ dưỡng này vào chế độ ăn uống của bạn được cho là giúp giảm bớt các triệu chứng của bệnh hen suyễn.