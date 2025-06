‘Môi trường sống tốt là món quà quý giá nhất tôi dành cho các con’

Gia đình nào cũng mong muốn con mình lớn lên trong môi trường sống lý tưởng, nơi trẻ được tận hưởng tuổi thơ trọn vẹn và phát triển toàn diện để hội nhập toàn cầu.

Cha mẹ có thể dành điều gì tuyệt vời nhất cho con?

Với chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, đó chính là môi trường sống tốt - nơi con cái vừa có tuổi thơ trọn vẹn, vừa phát triển toàn diện để trở thành những công dân toàn cầu trong thời đại mới.

Vì lẽ đó, chị Tuyết và hàng nghìn gia đình trẻ tìm về các đại đô thị Vinhomes để biến giấc mơ thành hiện thực.

Khi em bé thứ 3 tròn một tuổi, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết bắt đầu trăn trở về việc tìm tổ ấm mới cho gia đình. Mong muốn của chị là con có môi trường sống tốt.

Chị hiểu nơi ấy phải là sự kết hợp hoàn hảo giữa môi trường giáo dục cũng như môi trường sống. Chính điều này thôi thúc chị đưa ra quyết định táo bạo bậc nhất trong cuộc đời - chuyển cả nhà ra Hà Nội và đến Vinhomes Ocean Park (Ocean City) sống.

“Đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi, vì tương lai các con”, chị Ánh Tuyết đúc kết sau 6 năm ở Ocean City.

Tại nơi ở mới, chị Ánh Tuyết hoàn toàn yên tâm khi các con đều theo học Vinschool. Trường cách nhà chỉ 300 m nên 2 bé có thể tự đi bộ. Ở đó, anh chị lớn là Zinzin và Nhím học hệ chuẩn, còn Kenny vào học hệ Cambridge ngay từ mầm non. Cơ sở vật chất hiện đại, chương trình theo chuẩn quốc tế, thầy cô luôn thương yêu học trò khiến việc học tập của các con chị Tuyết luôn ngập tràn niềm vui.

“Các con đều mong được tới trường mỗi ngày. Zinzin hay bảo cảm ơn mẹ đã vất vả và nỗ lực, anh em con mới có được cuộc sống tốt như thế này”, chị Ánh Tuyết kể.

Niềm vui cũng theo chân những em bé rời khỏi cánh cổng Vinschool, bởi có biết bao nhiêu điều mới lạ, hấp dẫn quanh nhà. Sống trong lòng “thành phố biển” với nhiều hồ nước mặn nhân tạo, bãi cát trắng trải dài, không gian xanh ngút ngàn, các con của chị Tuyết như được tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng mỗi ngày. Niềm hạnh phúc của người mẹ trẻ là được ngắm nhìn con vui đùa dưới nắng chiều hay cả gia đình cùng nghe tiếng chim hót trong công viên buổi sáng, thảnh thơi dạo bộ quanh hồ vào buổi tối.

“Vinhomes Ocean Park không chỉ là nhà. Đó là tổ ấm, là nơi để trở về”, chị Tuyết chia sẻ.

Nhiều công dân quốc tế khi đến Việt Nam sống, làm việc cũng chọn đại đô thị Vinhomes làm nơi an cư. Với cộng đồng hơn 50.000 người Hàn Quốc tại Hà Nội, điểm hẹn được yêu thích bậc nhất chính là Ocean City.

Chiều lòng cộng đồng cư dân xứ sở kim chi, cách đây hơn một năm, Vinhomes bắt tay Korea Global School (KGS) mở trường học tại Vinhomes Ocean Park 2. Đào tạo từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, KGS triển khai song song chương trình Cambridge và chương trình Hàn Quốc bằng 3 ngôn ngữ Việt, Anh và Hàn, hướng đến phục vụ nhu cầu giáo dục chất lượng cao của các gia đình Hàn Quốc. Nhiều phụ huynh xứ Hàn an cư tại Ocean City như chị Oh Chae Mok đã bất ngờ khi có chủ đầu tư chiều cư dân đến thế.

Chị Oh Chae Mok kể: “Con được sống và học cùng bạn bè, các giáo viên nước ngoài và đặc biệt là giáo viên Hàn Quốc. Điều này khiến con cảm thấy luôn được yêu thương và có cảm giác gần gũi, thân thuộc như đang ở quê nhà”.

Ở các cấp cao hơn, học sinh KGS sớm được tiếp cận công nghệ hiện đại như AI giúp khơi dậy tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề. Nhờ đó, nhiều em không chỉ thể hiện năng lực vượt trội trong các kỳ đánh giá chương trình Cambridge mà còn đạt thành tích cao trong cuộc thi và được nhận vào trường đại học lớn ở Hàn Quốc.

“Qua chương trình giáo dục công dân toàn cầu, chúng tôi giúp học sinh phát triển tư duy quốc tế và tầm nhìn rộng lớn, hướng tới việc trở thành nhà lãnh đạo tương lai”, ông Kim Won Kyun - Phó chủ tịch HĐQT trường KGS - chia sẻ.

Cùng với KGS và Vinschool, Ocean City còn nổi tiếng với thương hiệu giáo dục danh tiếng dành cho cộng đồng cư dân trong nước và quốc tế. Có thể kể đến Brighton College Vietnam - ngôi trường tư thục hàng đầu Anh Quốc với 200 năm lịch sử; Đại học VinUni - đại học trẻ nhất và nhanh nhất thế giới đạt chứng nhận QS 5 sao toàn diện, mang đến chất lượng giáo dục đại học đẳng cấp thế giới ngay tại Việt Nam.

Sự hiện của thương hiệu giáo dục quốc tế chính là minh chứng cho nỗ lực xây dựng điểm hẹn an cư dành cho công dân toàn cầu của chủ đầu tư Vinhomes.

Không phải ngẫu nhiên 30 khu đô thị Vinhomes trên cả nước luôn đạt kỷ lục về tốc độ lấp đầy. Một trong những nhân tố làm nên sức hút đó là sự hiện diện của hệ thống tiện ích giáo dục đẳng cấp, đi cùng môi trường trong lành, hệ thống công viên vui chơi, sân tập thể thao, cộng đồng văn minh… Tất cả hướng đến sự phát triển toàn diện cho trẻ.





Là phụ huynh của 2 con nhỏ, anh Đỗ Văn Thành từng không khỏi lo lắng khi khu vực nội đô nơi mình ở là “điểm nóng” thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu trường học, quá tải sĩ số, cùng với đó là ô nhiễm môi trường, thiếu sân chơi công cộng. Đây cũng là lý do thôi thúc vợ chồng anh chuyển về Vinhomes Ocean Park 3.

Anh Thành tâm sự: “Cháu nhà tôi vừa chuyển sang thì Vinschool bắt đầu khai giảng, thế là học luôn. Khuôn viên trường rộng rãi, cơ sở vật chất hiện đại, giáo viên nhiệt tình nên tôi ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Vợ chồng anh Thành hoàn toàn yên tâm khi có đến 50 trường học bao quanh Ocean City. Do đó, việc chọn được trường cho con theo đúng nhu cầu, nguyện vọng của gia đình không còn là bài toán đau đầu.

“Kế cận khu nhà tôi có đến 2 công viên rợp bóng cây xanh, nhiều trò vận động bổ ích. Chiều nào các cháu cũng háo hức ra chơi, chẳng bao giờ đòi điện thoại hay TV. Lớn thêm chút nữa, tôi nghĩ cho các cháu học bơi hay đánh cầu lông cũng rất tuyệt”, anh Thành nói thêm.

Chọn môi trường phát triển toàn diện cho con là mong muốn dẫn dắt nhiều gia đình rời nội đô về Ocean City. Sau 5 năm ra mắt, đại đô thị đã có hơn 80.000 cư dân về sinh sống.

Trong khi đó, tại phía nam, cũng sau 5 năm ra mắt, Vinhomes Grand Park trở thành đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM với hơn 60.000 cư dân. Với 24 trường học trong lòng dự án, Vinhomes Grand Park là đại đô thị hiếm hoi vừa đạt kỷ lục về số lượng trường học nội khu, vừa có hệ thống giáo dục đa tầng, hoàn thiện hàng đầu TP.HCM.

Dành cho con môi trường phát triển tốt nhất là bất kỳ phụ huynh nào cũng mong muốn, không phân biệt biên giới quốc gia. Dù vậy, không phải ở đâu, các gia đình cũng dễ dàng hiện thực hóa mong muốn đó.

Nhưng riêng tại các đô thị all-in-one của Vinhomes, các gia đình có thể dành tặng con tuổi thơ ý nghĩa cùng tương lai vững chắc. Tại Vinhomes, mỗi đứa trẻ đều là một em bé hạnh phúc, mỗi gia đình đều là một mái ấm hạnh phúc. Nơi đây hứa hẹn là động lực đưa thêm ngày càng nhiều gia đình về an cư tại các đại đô thị Vinhomes trong tương lai.