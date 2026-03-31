Mối tình 9 năm của Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Tuấn Kiệt

Ý Nhi sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Cô vừa trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết cuộc thi, diễn ra tối 29/3 tại TP.HCM. Hoa hậu xúc động trong khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ. "Đã có những ngày giông bão, đã có những ngày mưa tan, đã có những ngày nắng đẹp và cũng đã có những ngày bình yên, Nhi biết ơn những gì đã qua bởi nhờ đó, Nhi hiểu được mình cần phải nỗ lực nhiều hơn như thế nào, hiểu được giá trị của sự tử tế và hiểu được hạnh phúc là sẻ chia. Có lẽ lời cảm ơn của Nhi dù có nói đến một ngàn lần cũng sẽ chẳng đủ đầy cho tình yêu thương mà Nhi nhận được từ mọi người. Nhi hy vọng rằng trong tương lai, bản thân sẽ luôn lấy đó làm động lực và phát triển, trở thành những phiên bản tốt hơn từng ngày", cô bày tỏ.