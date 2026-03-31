Mối tình 9 năm của Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Tuấn Kiệt

Ý Nhi và bạn trai Tuấn Kiệt được chú ý sau khi cả hai xuất hiện chung trong chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra ở TP.HCM. Tuấn Kiệt diện vest lịch lãm, tặng bạn gái bó hoa và động viên cô khi khép lại nhiệm kỳ hoa hậu. Ý Nhi xúc động trước món quà từ người yêu. Cả hai nắm tay, thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ. Chuyện tình kéo dài 9 năm của Ý Nhi và Tuấn Kiệt thu hút nhiều bình luận, chia sẻ tích cực từ dân mạng trên các nền tảng mạng.
|
Cũng tại sân khấu Miss World Vietnam của 3 năm trước, Tuấn Kiệt - bạn trai Ý Nhi lần đầu lộ diện trước công chúng. Sau đăng quang, Ý Nhi cũng không ngại chia sẻ trước truyền thông, báo giới về chuyện tình yêu và bạn trai. Cả hai nảy sinh tình cảm khi học chung trường cấp 3. Tuấn Kiệt giúp đỡ Ý Nhi nhiều trong việc học. Dần dần Ý Nhi bị chinh phục bởi sự kiên trì và chân thành từ Tuấn Kiệt. Chuyện tình cảm của họ được gia đình ủng hộ.
|
Khi Ý Nhi quyết định thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 và sau đó đăng quang rồi thi Miss Word 2025 ở Ấn Độ, Tuấn Kiệt đều ủng hộ, động viên. Song có thời điểm, cả hai vướng tin chia tay. Ý Nhi vướng nghi vấn hẹn hò nam vương Tuấn Ngọc.
Song sau đó, Ý Nhi có động thái phủ nhận. "Chuyện tình cảm của Nhi và Kiệt vẫn bình thường, cả hai đều động viên nhau trên con đường phát triển bản thân. Tuy nhiên, hiện tại Nhi và Kiệt muốn được quý khán giả quan tâm nhiều hơn về phần công việc của Nhi. Cả hai xin phép giữ chuyện tình cảm ở một góc riêng tư để công việc và tình cảm đều phát triển thuận lợi. Cuối cùng, Ý Nhi mong quý khán giả hiểu và tiếp tục theo dõi chặng hành trình sắp tới của Ý Nhi", cô nói.
|
Bạn trai của Ý Nhi từng theo học tại Đại học Kiến trúc TP.HCM. Cả hai có khoảng thời gian yêu xa khi hoa hậu du học tại Australia.
Ý Nhi sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Cô vừa trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết cuộc thi, diễn ra tối 29/3 tại TP.HCM. Hoa hậu xúc động trong khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ. "Đã có những ngày giông bão, đã có những ngày mưa tan, đã có những ngày nắng đẹp và cũng đã có những ngày bình yên, Nhi biết ơn những gì đã qua bởi nhờ đó, Nhi hiểu được mình cần phải nỗ lực nhiều hơn như thế nào, hiểu được giá trị của sự tử tế và hiểu được hạnh phúc là sẻ chia. Có lẽ lời cảm ơn của Nhi dù có nói đến một ngàn lần cũng sẽ chẳng đủ đầy cho tình yêu thương mà Nhi nhận được từ mọi người. Nhi hy vọng rằng trong tương lai, bản thân sẽ luôn lấy đó làm động lực và phát triển, trở thành những phiên bản tốt hơn từng ngày", cô bày tỏ.
