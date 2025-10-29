Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quan hệ phức tạp giữa ông Trump và CZ

Trước khi được ân xá, nhà sáng lập Binance từng có mối liên hệ tài chính với dự án tiền mã hoá của gia đình Tổng thống Trump.

Cuối tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh ân xá cho Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập sàn giao dịch tiền mã hoá Binance, sau nhiều tháng xem xét đề nghị khoan hồng.

Trước đó, vào năm 2023, Zhao thừa nhận vi phạm luật pháp Mỹ vì không triển khai đầy đủ chương trình chống rửa tiền trong thời gian điều hành Binance. Công ty đồng ý nộp phạt hơn 4 tỷ USD, trong khi CZ bị kết án 4 tháng tù và buộc phải từ chức giám đốc điều hành. Bộ trưởng Tài chính Mỹ khi đó, bà Janet Yellen cho rằng Binance “đã nhắm mắt làm ngơ trước nghĩa vụ pháp lý để theo đuổi lợi nhuận”.

Theo Bloomberg, việc CZ được ân xá có liên quan đến dự án tiền mã hoá của gia đình Trump mang tên World Liberty Financial. Nền tảng này được các thành viên gia đình Tổng thống Mỹ và gia đình doanh nhân Steve Witkoff đồng sáng lập, với mục tiêu phát triển sản phẩm tài chính dựa trên công nghệ blockchain.

Binance dường như đã hỗ trợ phần mã kỹ thuật cho USD1, đồng stablecoin của World Liberty Financial, được thiết kế để duy trì tỷ giá cố định 1 USD cho mỗi token.

Chỉ vài tuần sau khi USD1 ra mắt, quỹ đầu tư quốc gia MGX của UAE đã sử dụng đồng tiền này để rót 2 tỷ USD vào Binance. Khoản đầu tư không chỉ mang lại nguồn vốn lớn cho sàn giao dịch mà còn giúp USD1 có thêm uy tín và giá trị lưu thông. Nhờ đó, World Liberty Financial được hưởng lợi từ lãi suất phát sinh từ các khoản dự trữ bảo chứng cho stablecoin.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Binance, dự án World Liberty Financial và gia đình Trump đã khiến giới quan sát đặt câu hỏi về khả năng xung đột lợi ích. Một số nghị sĩ Dân chủ cùng các tổ chức giám sát đạo đức bày tỏ lo ngại rằng việc gia đình Trump tham gia sâu vào lĩnh vực tiền mã hoá có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính sách của chính quyền.

Dù vậy, gia đình ông Trump phủ nhận những nghi vấn này, khẳng định các hoạt động đầu tư đều tuân thủ quy định và minh bạch. Nhà Trắng cũng cho biết ông Trump là “Tổng thống minh bạch nhất trong lịch sử về mọi mặt, kể cả tài chính”.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump ngày càng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tiền mã hoá, trái ngược với lập trường hoài nghi trước đây. Trước CZ, Tổng thống thứ 47 của Mỹ từng ân xá cho Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road và Arthur Hayes, đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX.

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

