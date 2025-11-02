Mối quan hệ là để làm gì?

Rất nhiều người cũng giống như tôi, nhất là phụ nữ công sở, có thể nhanh chóng tạo dựng được mối quan hệ với người khác nhờ thân thiện và dễ gần.

Thế nhưng, đến khi cần sử dụng các mối quan hệ để tìm kiếm cơ hội hoặc phúc lợi nào đó, họ lại trở nên mất tự nhiên, luôn cảm thấy ngại ngùng, không tiện mở lời nhờ vả.

Học cách nhờ sự giúp đỡ: Mối quan hệ là để sử dụng

Có lần, sếp giao cho tôi nhiệm vụ hẹn gặp phó thị trưởng của một thành phố đứng đầu để bàn về hạng mục hợp tác giữa hai bên. Người này trước đây tôi mới chỉ gặp một lần và cũng chỉ có số điện thoại của thư ký ông ấy mà thôi, tôi thầm nghĩ: Làm sao người ta có thể để ý đến tôi cơ chứ? Mặt mũi tôi đâu có to đến thế?

Nghĩ mãi không ra phương án, tôi tới tìm một vị tiền bối kể khổ. Nghe tôi nói xong, chị ấy hỏi ngược lại tôi: “Em hỏi thử thì có sao đâu? Người ta không nhận lời, em có chết không? Còn nếu em không mở miệng ra hỏi, đáp án mãi mãi đều là ‘Không’!”

Đúng thế, người ta không nhận lời, tôi cũng sẽ không “chết”, không mở miệng ra hỏi mới “chết” đó! Hôm ấy, tôi nhắn tin cho cô thư ký trong tình trạng chân tay run lẩy bẩy, không ngờ cô ấy trả lời tin nhắn chỉ sau mấy giây, cuối cùng xác nhận thời gian hẹn gặp qua mấy tuần sau.

Rất nhiều người cũng giống như tôi, nhất là phụ nữ công sở, có thể nhanh chóng tạo dựng được mối quan hệ với người khác nhờ thân thiện và dễ gần. Thế nhưng, đến khi cần sử dụng các mối quan hệ để tìm kiếm cơ hội hoặc phúc lợi nào đó, họ lại trở nên mất tự nhiên, luôn cảm thấy ngại ngùng, không tiện mở lời nhờ vả.

Trong bài diễn thuyết ở TED - Nghệ thuật của sự thỉnh cầu nổi tiếng, nghệ thuật gia hành vi người Mỹ Amanda Palmer đã chia sẻ rằng: Suốt những ngày tháng rong ruổi trên khắp các con phố bán tài nghệ sống qua ngày, thông qua trải nghiệm tiếp xúc ánh mắt với mỗi người, cô ấy đã hiểu được sâu sắc một chân lý - “Nòng cốt của thỉnh cầu chính là hợp tác”. Khi khán giả cho cô ấy tiền, điều họ mong muốn hơn cả là cảm nhận sự tồn tại chân thực và sự quan tâm giữa con người với nhau.

Hiểu được chân lý này, khi nhờ người khác giúp đỡ, chúng ta sẽ không thấy áy náy trong lòng. Bởi vì người ta tin rằng, mối quan hệ giữa mình và thế giới là hợp tác chứ không phải là cạnh tranh.

Nhờ sự giúp đỡ với lòng hổ thẹn có nghĩa là: Sức mạnh của bạn lớn hơn tôi.

Nhờ sự giúp đỡ với vẻ ngạo mạn có nghĩa là: Sức mạnh của tôi cao hơn bạn.

Nhờ sự giúp đỡ với sự cảm kích và biết ơn trong lòng có nghĩa là: Sức mạnh mà chúng ta sở hữu có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Giống như trong cuốn sách Phép tính xã giao có đề cập, “nhờ sự giúp đỡ thậm chí có thể coi là một cách trao tặng, điều đó cho phép người khác có cơ hội giúp đỡ bạn.” Tuy nhiên, bạn cần học cách nhờ cậy sao cho thật khéo léo.

Trong đó, sự chân thành là cơ sở của mọi tuyệt kỹ. Tuyệt kỹ mà không có sự chân thành thì chỉ gọi là “chiêu trò lừa đảo”.

Có lần, tôi nhận được tin nhắn Wechat từ một bạn học cũ. Đối phương hy vọng tôi có thể giúp con trai cậu ấy chuẩn bị một cuộc phỏng vấn của trường đại học nước ngoài, đồng thời cần ngay vào hôm sau. Tôi và cậu ấy đã hơn 20 năm rồi chưa gặp, cũng không liên lạc gì với nhau, nhưng tôi vẫn nhận lời giúp đỡ cậu ấy. Không phải vì tôi nhàn rỗi đến mức muốn đi làm việc thiện, mà nguyên nhân cậu ấy chạm đến trái tim tôi rất đơn giản, chính là sự chân thành.

Trong tin nhắn, cậu ấy không hề vòng vo lấy lòng hay nói những lời khách sáo, mà trực tiếp viết thẳng vào vấn đề: “Lâu lắm rồi không liên lạc, vừa nhắn tin đến liền nhờ cậu giúp đỡ, tớ thật ngại lắm, nhưng con lên đại học là chuyện lớn...”

Chân thành chính là dám phơi bày yếu điểm của mình một cách trần trụi. Cách một chiếc màn hình điện thoại, tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm của một người cha vì con mà sẵn sàng vứt hết thể diện để đi nhờ vả người khác.

Khi con tôi đăng ký vào các trường đại học, tôi cũng nhờ người giúp viết thư giới thiệu cho nó, cũng từng đứng ngồi không yên và vô cùng sốt ruột. Cho nên, tôi rất thấu hiểu tấm lòng người cha của cậu bạn tôi. Nếu như hành động của tôi có thể giúp ích được cho con, thậm chí có thể thay đổi cả đời con, thì tại sao tôi lại không làm?