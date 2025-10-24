Cách hấp thu mối quan hệ để 'bổ khí'

Cho dù là các mối quan hệ thân thiết, mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái hay quan hệ bạn bè, chỉ cần mối quan hệ đó giúp bạn cảm nhận được sự nuôi dưỡng thì sẽ có tác dụng “bổ khí”.

Bổ khí: Hấp thu dinh dưỡng từ các mối quan hệ

Tục ngữ có câu “Không tức giận sẽ không sinh bệnh”. Tức giận giống như một trận “động đất lớn”, nỗi giận dữ tích tụ trong lòng, tổn thương lại giáng xuống cơ thể. Đặc biệt đối với phụ nữ, sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng, yêu ghét thất thường, nhiều lo lắng và u uất rất dễ sinh ra bệnh về tuyến vú. Điều này đã được các bác sĩ nghiên cứu và chứng minh.

Thế nhưng, vì sao chúng ta tức giận? Rất ít khi chúng ta tức giận vì một việc gì đó, mà thường tức giận với người trong sự việc đó, thường thấy hơn cả là chúng ta tức giận với chính bản thân mình. Vì thế, “bổ khí” không thể tách rời việc quản lý cảm xúc. Tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về quản lý cảm xúc ở chương tiếp theo.

Ngoài ra, “khí” còn tồn tại trong các mối quan hệ. Phụ nữ thường xuyên thấy khốn khổ vì “tình”, vì mối quan hệ đồng nghiệp, mối quan hệ thân thiết, quan hệ bố mẹ với con cái, quan hệ bạn bè... Bất cứ mối quan hệ nào xảy ra vấn đề đều khiến người ta “khí không thông”.

Chất lượng mối quan hệ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ con người. Ảnh: Freepik.

Chăm con thực sự rất mệt, nếu như ngày nào cũng làm sư tử Hà Đông, không hao tổn tâm sức mới là lạ đấy! Nhưng nếu cho rằng con cái đến với thế giới này là để giày vò chúng ta hay làm khổ chúng ta, thì xét từ góc độ tiến hóa của nhân loại, điều đó chẳng hợp lý chút nào. Trong mối quan hệ gia đình, tình yêu và sự nuôi dưỡng mà chúng ta nhận được nên nhiều hơn những gì ta cho đi, như vậy mới phù hợp với nguyên tắc tiến hóa.

Thức tỉnh tinh thần: Tìm được phương hướng mới có khát vọng bước tiếp

Liệu bạn có phát hiện ra rằng trong cuộc sống, những người dồi dào tinh thần và sức lực thường có một đặc điểm chung, đó là sống rất có khát vọng.

Chúng ta thường nói phải tìm được sứ mệnh của đời mình, vậy thế nào là sứ mệnh? Chính là bạn muốn sử dụng tính mệnh của mình như thế nào. Nếu không có định hướng dài hạn một cách rõ ràng và mục tiêu cuộc sống, đương nhiên mỗi ngày ta đều chỉ như cái xác không hồn, sống tạm bợ cho qua ngày mà thôi.

Thế nhưng, trong hiện thực cuộc sống, rất nhiều người đang làm công việc mà mình không hề yêu thích, hoặc chưa nói tới chuyện có thích hay không, vì vốn dĩ họ chẳng biết bản thân mong muốn điều gì. Dù sao mọi người cũng đang chạy thật nhanh trên đường, mình cũng sẽ cắm đầu cắm cổ chạy theo là được. Sự vô định với con đường tương lai, cảm giác công việc không có ý nghĩa là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc hao hụt tinh thần của rất nhiều người.

Cũng giống như tôi, khoảng thời gian tôi thấy mình không có tinh thần nhất không phải là mấy năm học tiến sĩ, mà là mấy năm trước khi rời khỏi công ty. Vừa không muốn tiếp tục làm công việc hiện tại, lại không dám nghỉ việc, thế là ngày nào tôi cũng sống cầm chừng lay lắt. Dần dần như vậy, từ một người ngày nào nghĩ đến chuyện đi làm cũng như gắn mô tơ vào người, tôi trở thành kiểu người chỉ cần nhắc hai chữ “đi làm” thôi cũng đã thấy mệt, phải dồn hết toàn bộ ý chí và dũng khí mới có thể đặt chân đến công ty.

Đến phần sáu, chúng ta hãy cùng thảo luận làm thế nào để tìm thấy sứ mệnh của mình và tìm thấy ý nghĩa trong công việc. Cuối cùng, hãy cùng xem tại sao lại nói “tri hành hợp nhất”, tức hiểu biết và thực hành phải đi đôi với nhau là cách sống tiết kiệm năng lượng nhất.

Bài luyện tập năng lực kiểm soát

Hãy liệt kê ra những phương pháp có thể tái tạo tinh thần và sức lực của bạn, càng nhiều càng tốt. Chú ý quan sát, trong những phương pháp đó có hình thức gì trùng lặp.