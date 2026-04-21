Mỗi phút của Alaba đều đắt đỏ với Real Madrid

David Alaba nhận mức lương hàng đầu đội hình Real Madrid, nhưng chấn thương kéo dài khiến anh dần trở thành khoản đầu tư kém hiệu quả của CLB.

Real Madrid từng xem David Alaba là bản hợp đồng chiến lược khi chiêu mộ anh theo dạng tự do từ Bayern Munich vào mùa hè 2021. Trung vệ người Áo đến Bernabeu với đẳng cấp đã được khẳng định, kinh nghiệm dày dạn và khả năng chơi đa năng ở hàng thủ.

Trong giai đoạn đầu, thương vụ này phát huy giá trị rõ rệt. Alaba nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự và góp công lớn trong các danh hiệu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, câu chuyện hiện tại đã đổi khác hoàn toàn.

Theo dữ liệu từ Capology, Alaba đang hưởng mức lương 22,5 triệu euro gross mỗi mùa, chỉ đứng sau Kylian Mbappe và Vinicius Junior trong đội hình Real Madrid. Đây là con số rất lớn với một cầu thủ không còn đóng góp thường xuyên.

Mùa 2023/24 đánh dấu bước ngoặt tiêu cực. Alaba bỏ lỡ 35 trận vì vấn đề thể trạng, chỉ ra sân 17 trận với tổng cộng 1.496 phút. Dù vẫn đá chính mỗi khi khỏe mạnh, trung vệ sinh năm 1992 bắt đầu đánh mất sự liên tục.

Tình hình còn xấu hơn ở mùa tiếp theo. Anh vắng mặt 43 trong tổng số 68 trận của Real Madrid, chỉ thi đấu 599 phút. Tính theo mức đãi ngộ hiện tại, mỗi phút Alaba có mặt trên sân khiến CLB tiêu tốn hơn 37.000 euro.

Mùa này, vai trò của tuyển thủ Áo tiếp tục thu hẹp. Ở tuổi 33, Alaba không còn là lựa chọn ưu tiên trong bối cảnh Antonio Rüdiger giữ vị trí chắc chắn, trong khi Dean Huijsen được đưa về để làm mới hàng thủ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Alaba mới chơi 13 trận, chỉ 4 lần đá chính. Anh nghỉ 15 trận vì chấn thương và có thêm 21 trận ngồi dự bị. Tổng số phút thi đấu chỉ là 398, đồng nghĩa mỗi phút ra sân khiến Real Madrid phải chi hơn 56.000 euro.

Đó là thống kê phản ánh rõ thực tế: Alaba đang trở thành gánh nặng tài chính với đội chủ sân Santiago Bernabéu.

Dù vậy, hậu vệ người Áo vẫn được đánh giá cao ở tinh thần chuyên nghiệp. Anh chấp nhận vai trò mới, không gây ồn ào và luôn giữ thái độ tích cực trong phòng thay đồ.

Hợp đồng của Alaba sẽ hết hạn vào tháng 6. Với việc liên tục chấn thương và không thể lấy lại phong độ đỉnh cao, khả năng anh rời Real Madrid trong mùa hè tới ngày càng rõ ràng.

Từ một thương vụ từng được ca ngợi, Alaba giờ đứng trước cái kết lặng lẽ tại Madrid. Trong bóng đá đỉnh cao, giá trị không nằm ở bảng lương, mà ở số phút thật sự có thể cống hiến trên sân.