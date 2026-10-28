Mối liên hệ giữa NST giới tính X và khả năng hồi phục sau chấn thương

Phụ nữ có khả năng hồi phục sau chấn thương tốt hơn nam giới vì trong gen của họ tồn tại hai NST giới tính X. Sự đồng dạng về NST, giúp các tế bào được nhân lên nhanh hơn.

Việc có hai nhiễm sắc thể (NST) giới tính X giúp cơ thể phụ nữ mau hồi phục sau chấn thương hơn nam giới. Ảnh minh họa: V.M.

Đó là một ngày hè đẹp trời, thật lý tưởng để lái xe ra biển. Ánh mặt trời cuối cùng cũng ló rạng sau một mùa đông dài và mùa xuân ẩm ướt. Tôi hứa với vợ mình - Emma, rằng tôi sẽ dành một khoảng thời gian yên tĩnh cho cả hai, tôi còn tắt luôn điện thoại.

Điều cuối cùng tôi nhớ được là tôi rướn người nắm tay cô ấy trong lúc lái xe về phía Tây trên con phố gần như vắng tanh. Cả hai đang ngân nga bản nhạc đã vang lên trong lần đầu chúng tôi khiêu vũ với nhau, bài Dance me to the end of love của Leonard Cohen.

Sau đó, các nhân chứng đã kể lại rằng vợ chồng tôi bị một người vượt đèn đỏ tông rất mạnh với vận tốc hơn 45 dặm một giờ [1]. Xe chúng tôi lộn nhào hai vòng. Hậu quả thật nghiêm trọng, mui xe lõm sâu, không chiếc túi khí nào bung ra. Chiếc xe hỏng nặng tới nỗi những người cứu hộ đã chuẩn bị tinh thần cho những chấn thương kinh hoàng. Phải may mắn lắm chúng tôi mới sống sót.

Cả hai chúng tôi đều thâm tím và chảy máu vì bị kính vỡ rơi vào người khi chiếc xe lật nhào. Xét đến những gì chúng tôi đã phải trải qua thì mấy vết thương ấy khá nhẹ và tương đối giống nhau, Emma bị thương nặng hơn một chút. Bạn có biết tôi đã nghĩ gì khi bị cột chặt vào tấm ván đỡ cột sống trong khoang của chiếc xe cứu thương đang phóng tới bệnh viện không? Tôi thấy biết ơn vì về mặt sinh học, Emma là nữ giới với hai nhiễm sắc thể X.

Tôi nhớ lại lần Rebecca khuyên tôi nên tự hỏi tại sao phụ nữ ngoan cường hơn đàn ông ở giai đoạn đầu và cuối đời người. Tôi học được từ các thí nghiệm lâm sàng và nghiên cứu của mình rằng, cho dù thương tích của Emma và tôi giống hệt nhau thì khả năng cao là cô ấy sẽ bình phục nhanh chóng và triệt để hơn tôi.

Vết thương của cô ấy sẽ chóng lành hơn, và sau đó cô ấy chịu ít nguy cơ nhiễm trùng hơn nhờ sở hữu hệ miễn dịch vượt trội. Nói tóm lại, chẩn đoán bệnh lý của cô ấy khả quan hơn tôi rõ rệt.

Lý do là trong người cô ấy có hai nhiễm sắc thể X, trong khi tôi thì chỉ có một. Ta hãy xét lại sự khác biệt về nhiễm sắc thể (NST) cơ bản giữa hai giới. Mọi tế bào của người nữ về mặt sinh học đều có hai nhiễm sắc thể X, trong khi tế bào của người nam về mặt sinh học có một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y [2]. Khi phải đối mặt với những chấn thương trong đời, nữ giới được quyền lựa chọn, còn nam giới thì không.

Trước khi sinh ra, chúng ta nhận được hai nhiễm sắc thể giới tính từ cha mẹ ruột. Khi Emma mới được hai mươi tuần tuổi trong bụng mẹ, cô ấy đã có lợi thế sinh tồn hơn tôi rồi, lợi thế này sẽ được duy trì tại mọi điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời.

Và nó sẽ luôn như vậy cho dù chúng tôi thay đổi để thích nghi với lối sống và các yếu tố nguy cơ hành vi khác, như rủi ro nghề nghiệp hay tự tử. Dường như ngay từ đầu, cô ấy đã có cơ hội sống thọ hơn tôi, bất kể chúng tôi gặp phải điều gì trong đời đi nữa.

Mà vợ tôi đâu chỉ giành thắng lợi về tuổi thọ nói chung. Chẳng hạn, so với tôi, cô ấy ít có nguy cơ mắc ung thư ở những bộ phận mà cả hai vợ chồng đều sở hữu. Và rủi như cô ấy bị ung thư thì vẫn có nhiều cơ hội sống sót hơn tôi, vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng nữ giới phản ứng với việc điều trị tốt hơn nam giới.

Tất nhiên, số phụ nữ bị ung thư vú nhiều hơn, nhưng nhìn chung, hàng năm vẫn có nhiều đàn ông chết vì ung thư hơn phụ nữ. Dường như cái giá mà nữ giới phải trả để có được hệ miễn dịch năng nổ, một hệ miễn dịch trội hơn trong việc chống lại vi sinh vật xâm nhập và tế bào ác tính, chính là sự tự công kích, nói theo ngôn ngữ miễn dịch học. Hệ miễn dịch ở phụ nữ có xu hướng tấn công chính nó, điều này xảy ra khi họ mắc các bệnh như lupus và đa xơ cứng.

Do đó, lợi thế miễn dịch duy nhất mà tôi được hưởng là ít gặp nguy cơ mắc chứng tự miễn.

[1] Khoảng 72,4 km/h (ND).

[2] Phần lớn con người được thừa hưởng hai nhiễm sắc thể giới tính, viết chính thức dưới dạng 46,XX và 46,XY. Con người có thể thừa hưởng nhiều biến dị khác của nhiễm sắc thể giới tính, trong đó có 45,XO, 47,XXX, 47,XXY, và 47,XYY.