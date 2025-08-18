Modric ra mắt tưng bừng ở AC Milan

Tiền vệ người Croatia, Luka Modric, có trận đấu thành công khi giúp AC Milan thắng 2-0 trước Bari ở vòng 1 Coppa Italy rạng sáng 18/8.

Modric góp công trong chiến thắng của Milan trước Bari. Ảnh: Reuters.

Modric được HLV Max Allegri tung vào sân từ phút 66 thay Samuele Ricci. Trước đó, anh có buổi lễ ra mắt CĐV Milan cùng các tân binh khác trên sân San Siro. Cựu sao Real Madrid nhận được sự chào đón cuồng nhiệt khi bước ra từ đường hầm trước khi trận đấu diễn ra.

Trong gần 25 phút trên sân, Modric đóng góp tích cực vào lối chơi của Milan với 88% tỷ lệ chuyền chính xác, 1 cơ hội tạo ra cho đồng đội, 2 đường chuyền dài chuẩn xác và 1 cú sút trúng đích.

Trước khi Modric vào sân, Milan dẫn trước Bari 2-0 nhờ các pha lập công của Rafael Leao và Christian Pulisic. Đội chủ sân San Siro tỏ ra áp đảo hoàn toàn đối thủ nhờ sự chênh lệch đẳng cấp ở nhiều vị trí. Nhờ đó, Modric cũng có ngày thi đấu khá thong thả.

Trước trận đấu với Bari, Modric cũng chơi 45 phút trong trận giao hữu thua Chelsea 1-4 hôm 10/8.

Ở tuổi 39, Modric gia nhập Milan theo dạng tự do sau khi chia tay Real Madrid. Anh tạo nên cơn sốt trong ngày ra mắt đội bóng mới hôm 5/8. Buổi lễ của Modric sánh ngang với bầu không khí khi cựu danh thủ Kaka trở lại khoác áo Milan vào năm 2013.

Tuyển thủ Croatia đặt mục tiêu giúp Milan giành vé dự Champions League 2026/27, cùng với đó là cạnh tranh cho những danh hiệu quốc nội.

