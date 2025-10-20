Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Modric cùng đồng đội thăng hoa

  Thứ hai, 20/10/2025
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 20/10, AC Milan tiếp tục thể hiện bản lĩnh của ứng cử viên vô địch khi lội ngược dòng hạ Fiorentina 2-1 ở vòng 7.

AC Milan đòi lại ngôi đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn Inter.

Được thi đấu trên sân nhà và tràn đầy tự tin sau chiến thắng của Inter trước Roma, Milan nhập cuộc đầy hứng khởi. Trung vệ Fikayo Tomori có cơ hội mở tỷ số chỉ sau 4 phút, nhưng cú dứt điểm cận thành của anh lại đi vọt xà trong sự tiếc nuối.

Cuối hiệp một, Strahinja Pavlovic cũng bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi sút trượt trước khung thành rộng mở, khép lại 45 phút đầu tiên đầy thất vọng cho đội chủ sân San Siro.

Bước sang hiệp hai, Milan bất ngờ bị dội gáo nước lạnh. Phút 55, Robin Gosens tận dụng pha lộn xộn trước khung thành, đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Fiorentina.

Sau bàn thua, "Rossoneri" như bừng tỉnh và thi đấu bùng nổ. Phút 63, Rafael Leao tung cú sút xa đẳng cấp từ ngoài vùng cấm, bóng đi căng và hiểm, găm thẳng vào góc dưới khiến thủ thành David de Gea hoàn toàn bó tay.

Đến phút 85, bước ngoặt trận đấu đến khi trọng tài cho Milan hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR. Leao một lần nữa tỏa sáng khi thực hiện cú sút lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

3 điểm quý giá không chỉ giúp Milan leo lên ngôi đầu bảng mà còn là món quà hoàn hảo dành cho HLV Stefano Pioli trong trận đấu thứ 500 của ông tại Serie A. Ở chiều ngược lại, Fiorentina chìm trong khủng hoảng khi mới chỉ có 3 điểm sau 7 vòng đấu, đi kèm với đó là vị trí trong nhóm xuống hạng.

Bảng xếp hạng Serie A.

