CLB của Fabregas tạo cơn địa chấn ở Italy

Como - câu lạc bộ của HLV Cesc Fabregas - vừa tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất Serie A mùa này khi đánh bại Juventus 2-0 ở vòng 7 Serie A tối 19/10.

Como có chiến thắng đầu tiên trước Juventus tại Serie A kể từ năm 1952.

Khi mùa giải 2025/26 khởi tranh, ít ai nghĩ rằng Como - đội bóng khiêm tốn với đội hình được định giá chỉ 285 triệu euro - lại có thể khiến “Lão phu nhân” Juventus (601,7 triệu euro) phải khuất phục. Nhưng Cesc Fabregas, với triết lý bóng đá sắc nét và tinh thần không biết sợ, đã truyền cho các học trò niềm tin rằng mọi điều đều có thể xảy ra.

Trước hơn 13.600 khán giả trên sân Giuseppe Sinigaglia, Como nhập cuộc với thái độ đầy tự tin. Họ không dâng cao mù quáng mà tổ chức pressing thông minh ở trung tuyến, tận dụng tối đa sự cơ động của các tiền vệ trẻ. Juventus kiểm soát bóng nhiều hơn (55%), nhưng đó chỉ là thống kê vô nghĩa trong một buổi tối mà Como đá như thể đang chơi cho lịch sử.

Ngôi sao sáng nhất trong đêm thắng vĩ đại ấy là Nico Paz - cầu thủ trẻ người Argentina đang khiến cả châu Âu phải nhắc tên. Chính anh ấn định chiến thắng bằng một cú dứt điểm lạnh lùng ở phút 79 sau pha phản công mẫu mực. Trước đó, Nico Paz khiến hàng thủ Juventus hỗn loạn bằng tình huống kiến tạo tinh tế để đồng đội mở tỷ số.

Hai bàn thắng, một kịch bản hoàn hảo. Nhưng quan trọng hơn, Como không hề co cụm sau khi dẫn trước. Họ tấn công với sự thanh thoát của đội bóng hiểu rõ mình muốn gì.

Thống kê cho thấy Como tung ra 12 cú sút, trong đó 6 lần trúng đích - hiệu suất đáng kinh ngạc nếu so với Juventus (15 cú sút, chỉ 3 lần trúng mục tiêu). Mỗi pha phản công của Como đều tiềm ẩn sát thương, được dẫn dắt bởi Paz - người như một nhạc trưởng trẻ tuổi đang dần viết nên bản giao hưởng của riêng mình tại Serie A.

Dàn sao đắt giá của Juventus gục ngã trước Como.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cầu trường Sinigaglia như nổ tung. Cesc Fabregas - từ một huyền thoại sân cỏ đến nhà cầm quân trẻ - ôm chầm lấy các cộng sự. Trên bảng xếp hạng, Como vươn lên vị trí thứ 4 với 12 điểm, ngang bằng Juventus nhưng vượt lên nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn. Đó không chỉ là chiến thắng về điểm số, mà còn là tuyên ngôn rằng Como của Fabregas không còn là “kẻ lót đường”.

Fabregas từng nói: “Tôi muốn xây dựng một đội bóng chơi bóng bằng trí tuệ, không chỉ bằng sức mạnh”. Tối 19/10, Como đã hiện thực hóa triết lý ấy – bằng kỷ luật, khát vọng và những đôi chân dám mơ.

Từ một đội bóng nhỏ ven hồ Como, thầy trò Fabregas đang viết tiếp câu chuyện cổ tích giữa lòng Serie A - nơi mà lòng tin, trí tuệ và niềm say mê có thể đánh bại cả những “gã khổng lồ” đầy kiêu hãnh như Juventus.