'Mỏ vàng' của Real Madrid

HLV Alvaro Arbeloa đang tạo nên một cuộc cách mạng tại lò đào tạo trẻ của Real Madrid.

Real Madrid sở hữu dàn cầu thủ trẻ tiềm năng.

Chỉ trong thời gian ngắn nắm quyền, Arbeloa biến học viện La Fabrica trở thành nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển đội một. Những cầu thủ trẻ liên tục được trao cơ hội và nhanh chóng khẳng định giá trị, góp phần giúp đội hình dự bị tăng vọt về giá trị.

Theo dữ liệu từ Transfermarkt, tổng giá trị đội dự bị Real Madrid (Castilla) tăng từ khoảng 5 triệu euro lên hơn 80 triệu euro, bước nhảy vọt chưa từng có.

Đáng chú ý, đội Castilla hiện sở hữu tới 16 cầu thủ được định giá từ 1 triệu euro trở lên. Trong đó, những cái tên như Cestero (7,5 triệu euro), Cesar Palacios (6 triệu euro) hay nhóm Valdepenas, Diego Aguado, Joan Martinez đều đạt mức định giá khoảng 5 triệu euro.

Sự gia tăng giá trị này mở ra cơ hội lớn để Real Madrid thu về nguồn lợi nhuận đáng kể từ chuyển nhượng trong tương lai.

Tài năng 18 tuổi Thiago Pitarch (phải) ra mắt ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Nổi bật nhất trong làn sóng trẻ hóa này là Thiago Pitarch. Dù mới chỉ có 7 lần ra sân cho đội một, tài năng 18 tuổi này được định giá 20 triệu euro. Sự thăng tiến thần tốc của Pitarch được xem là minh chứng rõ nét cho khả năng phát hiện và phát triển tài năng của Arbeloa.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, Arbeloa còn tạo ra cú hích lớn về mặt thành tích. Đội Castilla đang cạnh tranh suất thăng hạng, trong khi đội Juvenil A lọt vào vòng bán kết UEFA Youth League. Những thành công này cho thấy hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ từ chính sách tin dùng cầu thủ trẻ.

Bên cạnh đó, Arbeloa còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhân sự cho các đội tuyển trẻ Tây Ban Nha. Nhiều cầu thủ dưới sự dẫn dắt của ông đã được triệu tập lên các cấp độ đội tuyển. Ví dụ điển hình là Pitarch, người đang lọt vào tầm ngắm của HLV Luis de la Fuente ở đội tuyển quốc gia.

Với những đóng góp đáng kể trong thời gian qua, Arbeloa cho thấy ông rất biết cách khai thác những “viên ngọc thô” của Real Madrid.

